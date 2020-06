Det er helt krise hvis dette kuppet er lovlig

Byrådet kan ikke stå og se på at Bergen blir invadert av sparkesykler.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Det er provoserende å måtte søke om hvert minste skilt og tilbygg, mens sparkesykkelfolkene tjener grovt på å drite i kommunale restriksjoner, skriver Eirin Eikefjord. Foto: Geir Martin Strande

I løpet av helgen har Ryde Technology strødd 500 el-sparkesykler ut over Bergen.

Invasjonen er et frekt kupp. Selskapet har verken godkjennelse eller avtale med kommunen, men satser på en lukrativ juridisk tilsnikelse.

«Eg syns det er uprofesjonelt, ugreitt og useriøst å gå fram på denne måten», sier byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) til NRK.

Han har helt rett. Men det vesentlige spørsmålet er hvordan byrådet skal stanse dette. De burde ha sett det komme, og har foreløpig ingen god løsning.

Les også Byråd vil ha el-sparkesyklene fjernet snarest. – Det har vi ikke tenkt å gjøre, sier daglig leder.

Ulike firmaer har testet el-sparkesykler, og i Bergen er BIR pilotkunde hos Imove. Men syklene er ikke populære overalt. En undersøkelse fra Trygg Trafikk, viser at én av fire nordmenn ønsker seg et forbud. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

I april 2018 bestemte regjeringen at små, elektriske kjøretøy skulle likestilles med vanlige sykler.

«Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen», lovet daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Han så vel for seg gøye Segwayer og turister i gule vester og gigahjelm. Men så kom el-sparkesyklene.

«Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen», lovet daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) da han åpnet for elektriske kjøretøy. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Invasjonen startet for alvor i Oslo i fjor sommer, og har etterhvert spredd seg til Trondheim, Kristiansand – og nå også Bergen.

Sparkesyklene er en estetisk og sikkerhetsmessig katastrofe. De sperrer ferdselen for gående og rullestoler og barnevogner. Blinde snubler over dem i gaten. En av syklene tok nettopp fyr og utløste storutrykning.

Store deler av folket vil ha totalforbud, men for regjeringen er det uaktuelt. Stortinget vil heller ikke regulere bruken. Og siden elsparkesykler nå er klassifisert som sykler, er det ikke lenger noe krav om godkjenning.

Les også Marcos Amano: Kapitalistenes forsøpling av byrommet må stoppes

«Vi har fått situasjonen vurdert av tre ledende advokatfirmaer, og alle er samstemte i at vår virksomhet er lovlig», sier daglig leder i Ryde, Espen Rønneberg til BT.

En pågående rettssak i Trondheim viser at sykkelpiratene kan ha rett i at det er fritt frem.

I fjor sommer gjorde Ryde samme sleipe manøver i Trondheim: De satte ut en haug med sparkesykler, og ignorerte fullstendig kommunens forsøk på regulering.

Det endte med søksmål, og rettssaken starter snart. Men i en kjennelse, som gjelder kravet om å fjerne syklene midlertidig i påvente av endelig dom, gir Sør-Trøndelag tingrett sterke signaler om at kommunen har en tapt sak.

Sparkesyklene er en estetisk og sikkerhetsmessig katastrofe. Blinde snubler over dem i gaten, de sperrer ferdselen for gående og rullestoler og barnevogner, skriver Eirin Eikefjord. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Retten kom til at kommunen ikke kan forby el-sparkesykler.

Høyesterett har sagt at forbud mot bruk av offentlig vei både går på tvers av trafikkreglene og griper inn i retten til alminnelig ferdsel. Dermed kreves en særskilt hjemmel.

Slik hjemmel finnes ikke, siden regjeringen har bestemt at små elektriske kjøretøy nå kan brukes på samme måte som vanlige sykler.

Trafikkreglene sier at sykler kan «stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe». Ulempe er ikke tema i saken.

Politivedtektene forbyr «omsetning av varer uten tillatelse». Men retten mener utleie er salg av tjeneste, ikke omsetning av varer.

Både taxier, tungtransport og matleverandører bruker veinettet uten avtale. Retten mener kommunen ikke har saklig grunn til å behandle sparkesykkelutleiere annerledes.

Det eneste grunnlaget for å regulere sparkesyklene, ser altså ut til å være politivedtektene.

Et håp er at disse reglene er hakket strengere i Bergen enn i Trondheim.

I Bergen er det forbudt «å tilby publikum sin tjeneste» uten tillatelse fra politiet. Eksemplene som er nevnt er «oppbevaringsbokser, personvekter, fotoautomater og lignende». Det går an å argumentere for at el-sparkesykler er en sånn «lignende tjeneste».

Det er dessuten forbudt å «sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen». Der kvalifiserer syklene definitivt.

Ulempen er at politiet i såfall må involveres, og politiet har som kjent nok av andre saker på blokken.

Enn så lenge har byrådet i Bergen ikke klart å gjøre så mye mer enn å samle inn strandede sykler.

Det er jo bare gunstig for Ryde, som slipper å gjøre ryddejobben selv. Hvis kommunen ikke engang tar betalt for det, blir inntjeningen bare enda større.

Nå advarer byråd Bakke om rettslige skritt.

Det er ikke utenkelig at en rettssak fører frem. For hvor urimelig er det egentlig å behandle taxier med gyldig løyve og sparkesykler som slenges rundt litt forskjellig?

Men en rettssak vil alltid være en langdryg prosess, og det er alltid en risiko for å tape.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er mannen som kan redde Bergen unna sparkesyklnes åk. Foto: Tore Meek

En mer effektiv strategi er å kreve at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og regjeringen skaffer en hjemmel som lar kommunene innføre lokale forbud og restriksjoner.

Mangelen på regulering oppfordrer til cowboy-virksomhet, som sjefen i sykkelaktøren Voi påpeker i DN. Ingen er tjent med ville tilstander.

For de som bor i Bergen, er det dessuten provoserende å måtte søke om hvert minste skilt og tilbygg, mens sparkesykkelfolkene tjener grovt på å drite i kommunale restriksjoner.

Som SV-politiker Marcos Amano skriver i BT: Urinering på offentlig sted gir 4000 kroner i bot, og lar du boss og skrot ligge og flyte, vanker det fort gebyr. Han kaller det lovløs villvest-kapitalisme.

Det er en fallitterklæring for hele byen at kommersielle aktører får ta seg til rette på den måten.

Regjeringen må gjerne legge opp til «moro i hverdagen». Men de må rydde opp etter seg når ting sklir helt ut.