Finst det nokon Frp-veljarar igjen i Bergen?

Dette partiet har eit alvorleg byproblem.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Frp-leiar Siv Jensen er nøydd til å ha veljarar i dei store byane, skal ho lukkast i neste års val. I Bergen har partiet alvorlege problem. Her frå årsmøte i Vestland Frp i mars. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Ein gong var Bergen og Frp to ord som passa saman.

Det byrjar å bli ei stund sidan no.

2019 blei eit svart år der partiet gjorde sitt nest dårlegaste val i Bergen nokosinne.

Så imploderte heile lokallaget i personkonfliktar. Like før jul bestemte morspartiet at det var nok, og la ned heile Bergen Frp.

Målet var å starte på nytt, slik at dei kunne gjenreise partiet før stortingsvalet i 2021.

Så langt har dei berre blitt trykt lengre ned.

For på BTs ferske hordalandsmåling får Frp 9,2 prosent. Det er den lågaste stortingsmålinga som er registrert for partiet i Hordaland, ifølgje nettstaden Pollofpolls.

Med eit slikt resultat vil Frp gå frå to til ein stortingsrepresentantar frå Hordaland. Det vil vere eit stort nederlag.

Årsaka til kollapsen heiter Bergen. I resten av fylket gjer Frp det om lag like godt som i stortingsvalet 2017, då dei enda på over 15 prosent.

I Bergen får Frp berre tre prosent. Dei er mindre enn Raudt. Eit så lågt resultat vil seie at Respons analyse, som har utført undersøkinga, knapt har funne Frp-veljarar på heile sin ringerunde.

Det er så dårleg at det nesten skurrar. Rett nok var Bergen Frp så dysfunksjonelt at morspartiet såg seg nøydd til å utføre aktiv dødshjelp. Dette skulle likevel ikkje bety så mykje når veljarar blir spurt kva dei vil stemme i stortingsvalet.

På andre lokalmålingar i Bergen har også Frp kara seg litt opp igjen etter den dramatiske hausten og vinteren. På siste bergensmåling, i mai, låg dei på 5-talet.

Det er difor på sin plass å minne om at tala for berre Bergen er usikre i denne målinga, på grunn av eit lågare tal spurte. Dette er også berre ei, enkelt måling. Dersom same tendensen også viser seg på andre målingar, er den meir truverdig.

Likevel er det ingen tvil om at Frp slit i Bergen, på same måte som dei slit i andre storbyar. Det er eit dårleg teikn at partiet ikkje har klart å gjere noko med dette det siste året.

Siv Jensen har ikkje besøkt Bergen ofte dei siste åra, men var innom valbuene og stilte opp på bilete med toppkandidat Tor Woldseth ein gong i fjor. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

For då partiet gjorde opp status etter katastrofevalet i fjor, var nettopp storbyane eit viktig tema i den interne evalueringa. Skal dei gjere det godt i eit stortingsval, er det der dei kan hente veljarar.

I eit stortingsval hjelper det ikkje å sanke veljarar i Bjørnafjorden og Austevoll. Over halvparten av alle hordalendingar er bergensarar.

Frp har demografien mot seg. Byfolk er i snitt litt yngre, litt høgare utdanna, det er høgre innvandrardel og fleire kvinner. Det passar ikkje så godt med sjølve ur-frparen.

I tillegg snakkar ikkje Frp til veljarar i byane. Den eine by-saka dei hadde var bompengar. Den mista dei all truverd på i 2019. Framleis er partiet store på samferdsel, men snakkar berre om veg og bilkøyring.

Fram mot neste års val vil me truleg sjå eit Frp som snakkar meir om kollektivtrafikk og om å kunne bygge meir spreidd for å få ned bustadprisar.

Det kan funke, men det hastar. Frp ofra plassen sin i regjering for å kunne stå fritt og samle veljarar i neste års stortingsval. Så kom korona, og stal rampelyset frå dei.

No har Frp ganske nøyaktig eitt år på å bli fødd på ny som eit storbyparti. Klarar dei det ikkje, kan 2021 bli like svart som 2019.