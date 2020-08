Hvorfor er det så få frisører som kan klippe håret mitt?

Når jeg går til frisøren, er jeg ikke et offer. Jeg er en kunde.

Irene Kinunda Afriyie Gjestekommentator i BT og konsulent i Fargespill

Å gå til frisør er ikke en selvfølge for folk med afrohår i Norge, skriver BTs gjestekommentator Irene Kinunda. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Å gå til frisør er ikke en selvfølge for folk med afrohår i Norge. Mange frisører forteller at de ikke kan noe om denne typen hår.

Som regel når en med afro går til en norsk frisørsalong, møte vi en hyggelig frisør som sier at de ikke er godt nok kjent med afrohår og at de mangler kunnskap og utstyr.

Denne sommeren startet artisten Mira Craig en underskriftskampanje som skal gjøre opplæring i afrohår obligatorisk i frisørutdanningen. Dermed fikk vi også en debatt om saken.

Denne debatten handlet umiddelbart om hvor vidt det er diskriminering å utestenge et helt folkeslag. Handler dette også om rasisme? Eller bare frisører som ikke klare å mestre alle ulike hårtyper?

Saken er at afrohår er ikke én hårtype. Det er forskjellige varianter. Jeg har for eksempel 4C som etter min mening det vanskeligste å håndtere.

Er jeg virkelig den store taperen her, selv om norske frisører ikke åpner dørene sine for meg? For denne debatten har ikke tatt opp i seg hvor mye norske frisører taper på å ikke satse også på melaninrike kunder.

Det meste en melaninrik kvinne trenger hos en frisør koster mye penger og tar mye tid. Å fikse dreadlocks kan ta fra fire til ti timer. Vanlige boksfletter tar like lang tid og du må bruke minst tre poser med syntetisk hår.

En menneskelig hårparykk eller extensions koster flere tusen. Det eneste som ikke tar mye tid er bruk av relaxer, altså farlige kjemikalier som brukes på afrohår for å fjerner krøllene og få rett hår.

Med disse kundene hadde frisørsalonger hatt hendene sine fulle. Det hadde kanskje ført til ansettelser og mer penger til statskassen?

Black lives matters-bevegelsen gjør at flere setter seg mer i historien. Man skal ikke lete lenge for å finne ut hvordan hår ikke bare var hår. Hår fortalte om hvem du var. Derfor var det første som ble gjort mot slaver å klippe håret deres for å fjerne identiteten de hadde.

Gjennom historien har afro aldri vært synonymt med skjønnhet. Det har vi sett i tv-programmer, magasiner, skjønnhetskonkurranser og så videre.

Representasjon er noe vi fortsatt sliter med, men det er bedre enn før. I 2019 dominerte melaninrike kvinner skjønnhetskonkurranser og vant fem titler.

En av dem var Zozibini Tunzi som ble kåret til Miss universe med sitt naturlige afrohår. Det har aldri skjedd før og er historisk.

Sørafrikanske Zozibini Tunzi er regjerende Miss Universe. Foto: Elijah Nouvelage, Reuters/NTB scanpix (arkiv)

Det finnes mange av oss som liker å gå med naturlig afrohår. Men sannheten er at det er nesten umulig å ha god hårdag med afro i Norge.

Her i Bergen regner og blåser det, og selv paraply kan ikke hjelpe til med å beskytte en frisyre man har fikset.

Den eneste perfekte tiden med afrohår er sommeren når det er sol. Problemet er at da er folk flest i godt humør og vil ta på håret.

Da jeg var ny i Norge, syntes jeg at det var veldig fascinerende og gøy at folk var interessert i håret mitt og ville ta på det. Men når det er flere som vil ta på det i løpet av dagen, ødelegger det frisyren.

Det verste er at man sitter igjen med følelsen av å bli behandlet som en liten hund: «Ååh, så fint hår» eller «ååh, så kult hår du har» får jeg høre. Det er jo ikke vondt ment, men det er ikke greit når man helst vil bli sett på som et menneske.

I mitt miljø er det slik at til og med ektemannen ikke har lov til å ta på håret. De eneste som kan ta på håret er frisører.

For meg er det å gå til samme frisør som mine norske venner og få samme, gode kvalitet ikke mulig. Likevel nekter jeg å ta offerrollen. Black hair-industrien er verdt millioner og norske frisører går glipp av det.

Rapporter viser at folk med afrohår bruker mer penger på hår og alt som hører til enn det andre gjør.

Hvor mye bruker vi i Norge? Vi liker også å se bra ut.

Melaninrike kvinner som vil omfavne og feire sitt naturlige selv, har ikke så mange produkter å velge mellom. Så her er det også penger å hente.

Hvis du søker etter uprofesjonelt hår på nettet, da dukker afrohåret opp. Det er fortsatt mye stigma og diskriminering rundt afro. Vi har fortsatt mange uløste utfordringer som norske frisører kan være med å løse.

Og norske frisører vil tape mer enn penger om de ikke satser på mangfold.