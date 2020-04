Scandinavian Star-saken bør granskes til bunns

30 år er gått. At et massemord på 159 mennesker her i Norden ikke er oppklart, er tragisk og uakseptabelt.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

«Scandinavian Star» står i brann, natt til 7. april 1990. Fergen «Stena Saga» kom tidlig til unnsetning. – Tragedien sitter spikret i hukommelsen. Men serien er sjokkerende, fordi den gjør det så klart hva katastrofen betyr i dag, 30 år etter, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Erik Hannemann

For min del var det ikke koronapandemien som mørkla påskeferien.

Det var en dramatisk dokumentarserie på NRK om brannen på fergen «Scandinavian Star» natt til 7. april 1990.

Serien kommer ualminnelig tett på katastrofen, med unike filmopptak fra natten da det skjedde.

Det forkullede interiøret, korridorene der mange krøp for livet i leting etter en utvei, men døde i løpet av minutter av giftgassene fra brannen.

159 mennesker mistet livet, 136 av dem var fra Norge.

Tragedien sitter fra før spikret i hukommelsen. Men serien er sjokkerende nå, fordi den gjør det så klart hva katastrofen betyr 30 år etter.

Den sterkeste erkjennelsen er at dette ikke er over. «Scandinavian Star»-brannen var ikke bare en tragedie, den var et massedrap på uskyldige mennesker.

De seks episodene er rikt supplert med kilder som beskriver en varslet katastrofe. «Scandinavian Star» burde aldri ha seilt.

Skipet var i elendig forfatning. Det var ikke avholdt obligatorisk brannøvelse, og finansieringen av skipet var en lyssky forretning utført av kyniske aktører.

Det er 30 år siden brannen ble påsatt. I 24 av dem holdt politiet fast på at det måtte være en dansk trailersjåfør som tente på.

Mannen var tidligere dømt tre ganger for ildspåsettelse i beruset tilstand. Det var naturlig at mistanken falt på ham.

Men ifølge en undersøkelse fra 2013, var det fire påsatte branner på skipet. Dansken døde på lugaren sin under brann nummer to. Det var ingen vitner, ingen beviser mot ham.

Dette erkjente politiet først i 2014. Fire år deretter beklaget Stortinget overfor mannens etterlatte at han ble utpekt som hovedmistenkt på for tynt grunnlag.

Skipet brente i hele 38 timer, og interiøret var fullstendig ødelagt. 159 mennesker døde i katastrofen. Foto: Per Løchen

I en knapp mannsalder har altså sporene etter reelle gjerningspersoner forsvunnet, eventuelle bevis er ødelagt.

Dette er en ubehagelig erkjennelse. Allerede i 1990 visste sentrale politifolk at etterforskningen hadde store hull.

Sentrale vitner er fortsatt ikke avhørt. Viktige observasjoner og opplysninger er ikke undersøkt.

Alle er enige om at den første og andre brannen var påtent.

Men flere etterforskninger og en granskingskommisjon har avvist at brann nummer tre og fire var en sabotasje, som et ledd i en forsikringssvindel.

Dette er omstridte konklusjoner. Og mistilliten til politiets og juristenes arbeid har ført til omfattende, alternativ etterforskning.

Blant annet har Stiftelsen etterforskning av mordbrannen «Scandinavian Star» gjort grundige undersøkelser for å underbygge sine mistanker.

Stiftelsen mener motivet for brannene kan ha vært forsikringssvindel, uført av mannskap og eiere.

Hvem er skyldig i at en av Skandinavias største forbrytelser ennå ikke er løst?

«Scandinavian Star» er en komplisert historie, med en rekke aktører som la saken under tung tåke fra dag en.

To av dem er rederidirektør Ole B. Hansen og skipsreder Henrik Johansen. Under høringer og rettssaker gjemte de seg bak advokater og formaliteter.

Stiftelsen har mistenkt dem for forsikringssvindel, men de ble bare dømt til fengselsstraff å ha satt et livsfarlig skip i trafikk.

Fremdeles gjenstår inntrykket av at de aldri fortalte hele sannheten. Hansen unnslapp dessuten soning, han rømte til Spania.

Danske Henrik Johansen var påstått eier av «Scandinavian Star» den 7. april 1990. Hvorfor gikk da forsikringspengene til rederiet Seaescape, som eide skipet før ham? Foto: Knut Snare

Fremdeles er spørsmålene plagsomme. Hvem tente på brannene, og hvorfor brant det i hele 38 timer?

Hvorfor ble skipet kjøpt og solgt videre på bare noen minutter, før det ble satt i drift mellom Oslo og Frederikshavn? Og hvorfor doblet skipet seg i verdi i samme stund?

Hvem var reell eier eller reder da skipet brant? Dette er aldri blitt etterforsket. Selv om vi vet at forsikringspengene gikk til fergens forrige eier, rederiet Seaescape. Danske Henrik Johansen fikk dem ikke.

I Danmark er det fremdeles sterkt politisk engasjement for å få belyst saken bedre.

Både Socialistisk Folkeparti, Enhetslisten, Radikal Venstre og Dansk Folkeparti ønsker å åpne ny granskning rundt «Scandinavian Star»s eiere og økonomi.

Her i Norge kom Stortingets granskingskommisjon med sin rapport i 2017, som overhodet ikke ble det punktumet Stortinget hadde håpet på.

Å håpe på en ny straffesak, er kanskje forgjeves. Men det bør fremdeles være mulig å finne ut hvem som egentlig hadde ansvaret da «Scandinavian Star» la ut fra Oslo om kvelden den 6. april 1990.

En ny granskning om dette bør være realistisk å få til. Men da kreves det større politisk engasjement for saken, også her i Norge.

Verken de etterlatte, de pårørende, politikere eller rettsstaten bør slå seg til ro med at viktige spørsmål fremdeles står ubesvart. Og at den eller dem som forårsaket 159 menneskers død fremdeles går fri.

BTs journalist Tron Strand har dekket «Scandinavian Star»-saken, og er intervjuet i dokumentarserien.