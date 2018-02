Hvorfor gir vi turistene så lite av det vi selv elsker mest i Bergen?

Den gamle, gode Ulriksbanen skal byttes ut med en mer vindsikker, stabil og høytflygende bane. Endelig og hurra.

Har man vært i Loen eller i Alpene og prøvd taubaner der, merker man hvor stusslige Perle og Bruse i virkeligheten er. Små, vinglete vogner som er sårbare for vind.

Bergen har ekte fjell midt i byen, og bør gjøre det til en langt større attraksjon. Med bybanestopp på Haukeland og bedre taubane vil Ulriken bli et viktigere landemerke enn i dag.

Men det trengs mer. Det er nesten utrolig at en by med en slik nærhet til natur ikke utnytter den bedre. Hvor mange av dem som besøker Bergen vet at det skjuler seg en høyfjellsopplevelse rett der oppe? Få, mistenker jeg.

Så lenge cruiseturismen er så dominerende, er det heller ikke så rart. Cruiseturistene har ikke tid til det beste Bergen har å gi. Det er andre turistnæringen fremover må satse på.

Bryggen er kanskje byens fremste varemerke, men det er begrenset hvor mange flere som kan tråkke rundt der i sommermånedene. Bergen har satset på masseturisme, i en form som gir lave inntekter og mye konflikter.

Opplevelsesturisme gir mer verdiskaping per turist og gjør det mulig å ta imot flere mennesker på en bærekraftig måte. Dessuten får det turistene til å bli lenger.

Tromsø opplever en massiv vekst i naturturisme. Nordlyset er det som lokker flest dit, men tilbudet av andre opplevelser i natur og kulde er bredt, voksende og populært.

Bergen og Vestlandet henger langt etter. Naturen er storslått, men det er ikke verdiskapingen rundt den. Det er bare å få opp farten. Vi må gi turistene – og oss selv – mye mer av det vi liker aller best.

Opplevelsesturisme vokser raskt på verdensbasis. Til tross for at Norge burde ha mer å tilby på den fronten enn de fleste, utgjør fortsatt denne typen turisme en lavere andel enn i Europa for øvrig. Bare fem prosent av inntektene fra utenlandsmarkedet kommer fra aktive turister.

Ciclie S. Andersen

Hvorfor har ikke aktørene i og rundt Bergen satset hardt på disse turistene før? Vandring, sykling, padling, fisking, matlagting i vannkanten. Alt burde vært lett tilgjengelig for enhver som svinger innom, men er det ikke.

Inntektspotensialet ligger i å holde turistene mer i hånden. Slik sikrer man at opplevelsene blir gode, at nødvendig utstyr er på plass og at naturen blir tatt vare på.

Ja, det finnes enkelte slike tilbud allerede, både i Bergen og i kommunene rundt. Outdoorlife, Norway Adventures og Bergen Base Camp er blant dem som allerede satser på aktive turister. Men kapasiteten er begrenset, blant annet fordi det er mangel på kvalifiserte naturguider. Tilbudet er også altfor dårlig kjent. For mye av satsingene innen opplevelsesturisme har også vært rettet mot dem som ønsker ekstreme opplevelser. Tross alt er det ytterst få som søker mest mulig adrenalin på ferie.

Mulighetene bør være store for å gi nydelige opplevelser til dem som aldri før har sett en kajakk eller holdt i et fiskesnøre. Det passe ville og slående vakre ligger en taubanetur fra sentrum, men bergenserne holder det stort sett for seg selv.

Jan M. Lillebø

Heldigvis skjer det gode ting. En av satsingene, er Vidden-prosjektet, et samarbeid mellom NCE Tourism, Ulriksbanen, Fløibanen, Bergen Base Camp og flere andre. Målet er nettopp å kunne tilby turister i Bergen noe de færreste andre byer kan: En godt tilrettelagt høyfjellsopplevelse i byen.

Håpet er at 30.000 mennesker vil benytte seg av tilbudet, en del av dem i all-inclusive-turer med lokal mat servert underveis. Passasjerene på Hurtigruten er en viktig målgruppe, som det bør være mulig å holde i byen en ekstra natt.

Mulighetene for verdiskaping ligger i tilretteleggingen: Mat, guide og utstyr. Men ny teknologi er også en sentral del av prosjektet. NCE Tourism og NCE Media har alt fått støtte av Innovasjon Norge for å utvikle teknologi som vil bedre turistenes sikkerhet og gi bedre opplevelser på turen over fjellet.

Nå er det også søkt om penger fra Nasjonale Turiststier til blant annet å bedre stien, få på plass beredskapstiltak og sanitæranlegg.

Enkelte vil nok protestere mot planene om å trekke flere til Vidden. Selv de nye, trygge trappene til Ulriken utløste enkelte sinte reaksjoner. I dag er det ytterst får turister som går mer enn 50 meter fra restauranten der oppe. Det har selvsagt noen fordeler at bergensere stort sett har fjellturen for seg selv.

Men det er god plass i norsk natur til alle som vil finne det uberørte på egen hånd, selv om flere guides til villere opplevelser enn man finner på Bryggen. Det finnes dessuten flere veier over Vidden, slik det også er mulig å komme seg opp til Ulriken uten å bruke sherpatrappene.

Bergen og Vestlandet bør bli et langt bedre sted for turister enn det er nå. Grønnere og mer aktiv turisme er det beste for alle parter. Når etterspørselen etter nettopp dette øker, er det ingenting å vente på.