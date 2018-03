Partiene står fritt til å lage sine egne regler i #metoo-sakene. Det har ikke gått så bra. Særlig for Frp.

Behandlingen av varslere og seksuell trakassering i Frp er en skandale. Partiarrangementer er ikke trygt for unge jenter.

Dette er ikke mine ord. På mandag kom bystyrepolitiker Mats Ramo med sylskarp kritikk av Frps håndtering av #metoo. Tirsdag sluttet Ingeborg Bjørnevik og Martin Jonsterhaug i Hordaland Fpu seg til generaloppgjøret med egen partikultur.

Bakgrunnen er at en tillitsvalgt i Frp og FpU har gjort drøye seksuelle tilnærmelser mot unge kvinner. Varslene er så alvorlige at Organisasjonsutvalget – såkalt skandalepolitisk utvalg – konkluderer med brudd på partiets etiske retningslinjer. Til tross for det, slipper mannen unna med en «kraftig advarsel», og får beholde alle verv og posisjoner.

Frp har lært påfallende lite av sin brokete partihistorie. Men én ting har endret seg etter serien av sexskandaler og tillitsbrudd: Grasroten har skjønt alvoret. Folk i partiet har begynt å protestere.

Arbeidslivet har diskrimineringsvern og arbeidsmiljølov og formelle varslingskanaler som slår inn når noen blir trakassert. De politiske partiene har tillitsvalgte. De står fritt til å finne opp prosesser og lage sine egne regler underveis. Det har ikke gått så bra.

Håndteringen av #metoo-sakene har vært preget av famling og svak forståelse for prosesser og rettssikkerhet.

Julia Sandstø varslet om seksuell trakassering fra en eldre mann i KrF. Hun måtte forsvare saken foran et landsstyre med over 30 personer til stede, og forteller om motarbeidelse både internt og i media.

I Arbeiderpartiet gikk Jonas Gahr Støre tungt ut med sin tro på varslerne. Trond Giskes advokater mener partiet konkluderte uten at han fikk komme med sin versjon.

Høyre lot varslerne bestemme hvem som skulle få innsyn i sakene. Ifølge DN fikk Kristian Tonning-Riise og co. verken vite hva varslene mot dem handlet om, eller hvem som var involvert. Dermed hadde de ingen reell mulighet til å forsvare seg. Jussprofessor Alf Petter Høgberg kalte prosessen uverdig og Kafka-aktig.

Uansett hva som har foregått av prøving og feiling rundt omkring, er Frp i en egen liga. Mens de fleste gjør en innsats for å rydde i eget reir, virker læringsvegringen i Frp formidabel.

Frp har riktignok parti-Norges mest rigide regelverk, og et eget utvalg som skal håndtere grums og trakassering. Formelt sett tar partiet #metoo på alvor. Organisasjonskartet er plettfritt. Men det hjelper ikke så mye når menneskene og forståelsen svikter.

Leder i Organisasjonsutvalget, Helge André Njåstad, viser til at forholdene i FpU-saken ligger langt tilbake i tid. Han tror en advarsel vil «bevisstgjøre veldig». Siden mannen har beklaget, er sjansen langt mindre for at han begår nye brudd på regelverket, sier han til NRK.

Trondheimspolitikeren Mats Ramo mener det er en skandale at han får fortsette i sine verv etter en så alvorlig sak. «Det finnes ikke vilje til å sanksjonere grove tillitsbrudd i Frp», sier han til Filter Nyheter.

FpU-erne i Hordaland mener partiapparatet ikke evner å ta seksuell trakassering på alvor. De viser til en kultur hvor talenter beskyttes og står fritt til å bryte retningslinjene.

«Det må det nå bli en slutt på. Når de etiske retningslinjene er brutt, bør det få reelle konsekvenser», skriver de i oppropet sitt.

Endelig er det noen i partiet som tør si det som har vært åpenbart i både Søviknes- og Birkedal- og Leirstein-saken. Men i stedet for reelle konsekvenser, sender Organisasjonsutvalget saken tilbake til ungdomspartiet.

Prosessen er absurd. Ungdommene i partiet har bedt om hjelp. De voksne som skal håndtere slike saker fraskriver seg alt ansvar. Den tøffe beslutningen overlates til FpU.

Hvordan mener Njåstad en så betent og sensitiv sak skal behandles der? I plenum?

Metoo har demonstrert hvor drevent Frp skjermer politisk ledelse mot ubehagelige saker. Partiet har outsourcet alt som lukter av skandale til Organisasjonsutvalget. De viser stort sett til variasjoner over taushetsplikt eller manglende kjennskap eller at saken er gammel eller under behandling.

Slik fremstår utvalget mest av alt som en lynavleder mot plagsomme spørsmål fra media.

Det er grunn til å spørre om formålet faktisk er å håndtere tøffe ting, eller om utvalget bare er en beleilig modell for å beskytte partitoppene mot kritikk.

Påstander om seksuell trakassering er krevende for partiene. De skal ta vare på varslerne. Lage prosesser som behandler alle rimelig og rettferdig. Hindre at det blir enkelt å fremme falske anklager. Sende signaler om hva som er akseptabel oppførsel.

Men det viktigste er å vise at overtramp får konsekvenser. Her har Frp sviktet, gang på gang. Endelig reagerer folk i partiet også.