Et mer høyrete Høyre

Høyres landsmøte kunne tatt en ny retning i flere saker, men det konservative instinktet vant.

SOM FØR: Partileder Erna Solberg og den øvrige partiledelsen er nok strålende fornøyd med at partiet fremstår så lite nytt etter helgens landsmøte. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Frøy Gudbrandsen Politisk redaktør i BT

Publisert: Publisert 17. mars 2019 16:25







Debatten om bloggeren Sophie Elises tatoverte hårfeste var kanskje det som skulle til for at Høyre nå vil forby reklame for kosmetiske inngrep. Unge Høyre fikk også gjennomslag for at også de under 16 skal få p-piller gratis, til tross for protester om at så unge mennesker ikke har lov til å ha sex.

Foruten denne lille snopeposen av saker som Unge Høyre kan ha med seg i valgkampen, er ingenting nytt med Høyre. Det er også hele poenget.

Partiet skal være konservativt, trygt og gjenkjennelig. Strategien er å ta over Aps rolle som det stabile og ansvarlige styringspartiet. Velgerne skal vite akkurat hvor de har Høyre.

Les også Krever mer penger til Bybanen

Da endrer man ikke politikken for moro skyld. Høyre er de slake svingenes parti.

Alle muligheter for skikkelige krumspring ble stemt ned i helgen.

På forhånd var det en viss uro om hvorvidt en setning om at Høyre sier nei til aktiv dødshjelp skulle strykes fra prinsipprogrammet. Det ville åpne for en debatt på neste landsmøte.

Men nei. Nå er trolig debatten om aktiv dødshjelp lagt død for de neste ti årene.

I spørsmålet om fødselspermisjon har Høyre vinglet mye. Fedrekvoten ble først redusert, for at familiene skulle ha størst mulig valgfrihet. Så ble den økt, og til slutt har regjeringen nå innført tredeling av foreldrepermisjonen.

Nå har partiet igjen landet på et mer klassisk høyrestandpunkt. Med stort flertall vedtok Høyre nå at det «på sikt» skal være opp til foreldrene å fordele permisjonstiden. Tilbake til opprinnelsen og familiens valgfrihet. Dette får neppe praktiske konsekvenser med det første. Regjeringen kan ikke tukle med foreldrepermisjonen nok en gang.

Les også Høyre sier ja til p-piller, nei til «rumpereklame»

Et forslag om at kommunene bør innføre skolemat, mot foreldrebetaling, kunne bli til et brudd med Høyres syn på at skolen er til for læring og at ansvaret for fôring av barn ligger hos foreldrene. Men også det ble nedstemt så det sang.

Når partileder Erna Solberg kaller landsmøtet Norges viktigste politiske verksted, er det ikke fordi det blir produsert så mange nye varer der. Det er filing og sliping på kjent politikk, og noen nye modeller av det gamle.

Om noe er nytt, så må det være at partiet fremstår mer utpreget konservativt. Mindre dramatisk kan et landsmøte knapt bli.