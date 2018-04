Siv Jensen angriper Jonas Gahr Støre knallhardt, på sin jakt etter hans velgere.

Frp begynte som en protestbevegelse, men sitter nå ved kongens bord. Slik oppsummerte Siv Jensen partiets reise i sin tale til landsmøtet fredag. «Men vi er fortsatt de samme», hevdet hun. Å overbevise velgerne om akkurat det, er et kunststykke for en finansminister. Det blir vanskeligere etter hvert som tiden i regjering går, men desto viktigere.

Kampen mot skatter og avgifter er fortsatt en kjerne i partiet. Men innvandring har tatt stadig større plass. For syv av ti av partiets velgere, er det også den viktigste saken. Med god hjelp fra Sylvi Listhaug, klarte Frp å mobilisere kraftig på innvandringssaken gjennom flyktningkrisen og helt til valgnatten i fjor.

Frp må likevel være mer. Det ligger en fare for partiet i å lene seg så kraftig på én sak. En stabilt høy oppslutning kommer ikke fra innvandringsskepsis alene.

Det vet selvsagt Siv Jensen. Ja, hun brukte tid på innvandring i talen sin, og tegnet et for velgerne gjenkjennelig bilde av hva Frp mener om integrering, burka og voldsepisoder i Oslo. «De er kanskje norske på papiret, men ikke i hjertet», sa hun.

Men ifølge Jensen er Frp et bredt folkeparti. I den påstanden ligger i alle fall en klar ambisjon. Partiet må breie seg ut og markere seg tydeligere på flere saker.

Eldreomsorgen er den viktigste. Partiet har rigget seg godt til å gjenvinne eierskapet til den saken: Åse Michaelsen er eldreminister, Sylvi Listhaug skal snakke om eldreomsorg fra Stortinget.

Store deler av landsmøtet skal også brukes til å diskutere eldreomsorg. Frem mot neste kommunevalg, kan det fort bli den viktigste saken rundt om i landet. Også i et lokalvalg kan velgere stemme Frp på grunn av innvandringspolitikken, men kommunene har tross alt liten kontroll over landets grenser.

Men mens Ap fortsatt ligger med brukket rygg, benytter Jensen muligheten til å kaste seg over deres revir. Frp skal nå jobbe mot sosial dumping, mot den urettferdige konkurransen norske arbeidstakere møter fra useriøse, utenlandske transportører og håndverksbedrifter.

Jensen skulle så gjerne invitert LO til et samarbeid, fortalte hun landsmøtet. De har jo så mye til felles. Hadde bare ikke LO gitt så mye penger til Ap. Frp lykkes neppe med å overtale LO til å gi dem penger istedenfor. Med Aps tidligere kjernevelgere kan det være annerledes.

At Jensen mener Ap ikke lenger er i stand til å styre landet, gjør neppe særlig inntrykk på Ap-leder Jonas Gahr Støre. Men om Frp lykkes i å posisjonere seg med troverdighet i arbeidslivssaker, er det dårlig nytt for ham.

Frp har også en idé om å markere seg mer i skolepolitikken. Knapt noen vet vel hva partiet mener om skole i dag. Men partiet har valgt en strategisk fornuftig inngang: yrkesfagene. «Det holder ikke med folk i dress, vi trenger flere fagfolk i kjeledress», sa Jensen i talen.

Det er en utbredt bekymring at konkurransen fra utenlandske håndverkere har gjort mindre attraktivt å utdanne seg til yrkesfag som tømrer eller rørlegger. Lønningene er blitt presset ned. Det er ingen åpenbar løsning på denne utfordringen, og Siv Jensen presiserte også at polske arbeidere som betaler sin skatt ønskes velkommen.

Her lurer det muligens en EØS-debatt i bakgrunnen, som til dels splitter Frp. Også der var det delte meninger om Norges tilknytning til EUs energisamarbeid Acer. I velgergruppene som Frp nå tydelig sikter seg inn mot, er motstanden mot EØS til dels stor.

Det fremste eksemplet på at Frp for alvor prøver å breie seg ut, er likevel det nye miljøengasjementet. Når plasthvalen på Sotra til og med ble trukket frem i landsmøtetalen hos Frp, kan vi trygt si at den ikke døde forgjeves. Jensen krever nå at bistandsbudsjettet må brukes for å redde havene fra plastdøden. Det er likevel verd å merke seg at Jensen utelukkende snakket om miljø, ikke klima.

Uavhengig av alle saker, er Frps fremste merkevare at deres politikere snakker annerledes og tydeligere enn andre. Siv Jensen gjør alt for å gi inntrykk av å være en rebell med makt.

Kampen mot skatter og avgifter er så absolutt partiets sjel. Men det er også provokasjonen. Slutter Frp å provosere, er det blitt et annet parti.