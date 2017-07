Mindre arbeidsinnvandring kan bli ein sjanse til å få fleire av dei fastbuande som er att i landet, i arbeid.

Den store arbeidsinnvandringa på 2000-talet medførte press på løner og arbeidsvilkår i ei rekkje næringar. Bygg og anlegg er mellom dei faga der norske arbeidstakarar eit stykke på veg er utkonkurrerte. Når mange aust-europearar no reiser heim att, kan denne og andre bransjar bli meir attraktive for norske ungdommar. Slakken i arbeidsmarknaden gjev styresmaktene høve til å auka innsatsen for å kontrollera utvekstane i dei mest utsette bransjane, som bygg og anlegg, bilpleie, reinhald og serveringsverksemder, der talsmenn for politiet i Oslo har uttrykt frykt for framvekst av mafialiknande tilstandar. Nyleg innførte krav om lærlingordningar for verksemder som får offentlege byggjeoppdrag, er eit av botemidlane. Slike krav gjer også arbeidsplassane meir attraktive. Dyr arbeidskraft var lenge ei drivkraft for auka produktivitet her til lands. Det var gjerne billegare å bruka teknologi enn tilsette. Det var ein av grunnane til at norske føretak kunne vera konkurransedyktige, trass i høge lønskostnader. Arbeidsinnvandringa gav tilgang på billegare arbeidskraft, og mindre behov for produktivitetsutvikling i dei bransjane der arbeidsinnvandrarane gjorde seg mest gjeldande.

Før finanskrisa i 2008 låg Noreg heilt på topp i Europa i sysselsetjing, ikkje minst på grunn av ekstra høg yrkesdeltaking for kvinner og eldre arbeidstakarar. No har kongeriket sakka akterut samanlikna med fleire andre land, samtidig som produktivitetsutviklinga stagnerer. Det gjev sterkare utslag for norsk økonomi enn dei fluktasjonane som har skjedd i arbeidsløysa dei seinare åra. Arbeidsløysa har minska den siste tida, men den siste sysselsetjingsgranskinga til Statistisk sentralbyrå viser, på overraskande og bekymringsfullt vis, at det særleg er godt vaksne menn i den mest yrkesaktive alderen som har forsvunne frå yrkeslivet. Ikkje mindre bekymringsfullt er det at talet på uføretrygda under tretti år er bortimot fordobla dei siste ti åra.

Den svekka, norske konkurransekrafta skjedde samtidig med stupet i oljeinntektene. Høgt betalte arbeidsinnvandrarar i oljenæringa var blant dei første som måtte forlata landet. Tapet på omlag femti tusen arbeidsplassar i denne næringa og smitteeffekten for andre næringar, slo ekstra hardt inn over Sørvestlandet. Sjølv om regjeringa etter oljestupet brukte endå meir oljepengar enn tidlegare, kunne statsbudsjetta ikkje oppvega dei negative konsekvensane. Noreg har framleis høg sysselsetjng og låg arbeidsløyse, men har lågare økonomisk vekst, kortare arbeidsdagar og høgare trygdeutgifter enn ein del andre europeiske land. Lukkelandet er i ferd med å mista noko av glansen.

Så lenge det syntest som dei norske oljepalmane skulle veksa inn i himmelen, kom arbeidsinnvandrarane i hopetal. Dei fastbuande i landet hadde ikkje kapasitet til å utføra alt som oljepengane kunne finansiera. Utvidinga av EØS og opninga for arbeidsinnvandring frå Aust-Europa berga den sterke økonomiske veksten her til lands. Arbeidsinnvandringa heldt presset i sjakk. Arbeidsmarknaden var også solid nok til å skaffa sysselsetjing for ein vesentleg høgare andel av flyktningar enn det var vanleg i andre europeiske land.

Når svenskar og austeuropearar no vender nasa heimover, viser det at uvekslinga av arbeidskraft land og regionar imellom verkar. Den økononomisk beste løysinga for vertslandet er mest alltid å ta mot gjestearbeidarar, som kjem når det er arbeid å få, også når det er dårleg betalt, og som forsvinn når arbeidsplassen forsvinn. Dermed er det heimlanda som tek utgiftene til både oppfostringa og eldreomsorga for arbeidskrafta. At graset samtidig blir grønare på den andre sida av landegrensene, som i Sverige og Polen, er den ideelle arbeidskraftutvekslinga.

Nedgangen i yrkesdeltaking dei seinare åra viser at Noreg framleis har uutnytta arbeidskraftreservar, ikkje berre blant dei som har ei eller anna form for trygd, men også blant dei som har meldt seg ut av arbeidslivet. Den høge yrkesdeltakinga for kvinner kamuflerer at 40 prosent av dei har deltidsarbeid. Blant innvandrarar frå ikkje-vestlege land står nesten halvparten utanfor yrkeslivet.

Å vera ufaglært er det største hinderet for å få seg arbeid. Færre enn femten prosent av arbeidsplassane er tilgjengelege for ufaglærte, og tiilgangen blir mindre år for år. Digitalisering, automatisering og robotar gjer dessutan eit stadig større innhogg i dei fleste yrke.

Det vil alltid vera behov for arbeidskraftinnvandring for å ta hand om spesielle arbeidsoppgåver som Noreg ikkje har kompetanse til å ta seg av, og for å skapa den konkurransen om krevjande oppdrag som trengst for at landet skal kunna hevda seg i internasjonalt samspel. Men det viktigast samfunnsoppdraget blir å skaffa sysselsetjing til landets borgarar i tider då endringane i arbeidslivet er så omfattande og skjer så raskt.

Utdanning og kompetanseutvikling er viktigaste tiltaka. Men det vil alltid finnast behov for arbeidsinnsats. Også det arbeidet som ingen vil gjera, må nokon utføra. Om det blir rimeleg betalt og rimeleg verdsett, må ein ikkje vera lågstatusinnvandrar for å gjera det.