Når Oslo-lobbyen til og med har Senterpartiet på laget, er det ikkje mykje håp

Statens eksportfinansiering bør flyttast til Vestlandet for å styrke norsk eksport. Men omsynet til arbeidsplassar i Oslo trumfar alt.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Med Jan Bøhler på laget har òg Senterpartiet blitt eit «Oslo-først»-parti, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Helge Mikalsen / VG / NTB (Arkiv)

Sett frå Oslo er verda enkel. Statlege arbeidsplassar held til i byen fordi det er rasjonelt og fornuftig. Å flytte dei ut av byen er distriktspolitikk, som vil svekke kompetanse og kvalitet.

Denne litt pompøse sjølvforståinga (som sikkert mange fornuftige folk i byen tek avstand frå), er ein nyttig kamuflasje for særinteressene som kjempar mot ei kvar utflytting.

Men særinteressene er dei same som alle andre stader: tilsette som ikkje vil flytte, og næringsliv og lokalpolitikarar som vil ha kompetansearbeidsplassar i sin by.

Det er berre at særinteressene i Oslo er langt mektigare enn andre stader. Dei har nettverk i alle delar av det sentrale maktapparatet, i byråkrati, interesseorganisasjonar, politikk, næringsliv og media.

Som om ikkje det var nok, har desse særinteressene no òg fått distriktas eige parti, Senterpartiet, på laget.

Torsdag vil partiets medlemmer i næringskomiteen på Stortinget stemme mot eit forslag frå Frp om å flytte 140 arbeidsplassar i Giek og Eksportfinans til Vestlandet.

Så seint som i 12. januar, var partiet for ei utflytting. Men dei har snudd, av omsyn til partiets nye Oslo-topp, Jan Bøhler, som vil ha jobbane til Groruddalen.

Med Bøhler har òg Senterpartiet blitt eit «Oslo-først»-parti.

Regjeringa går òg i mot utflytting, og gjer unntak frå dei statlege retningslinjene, der det heiter at «nye og omlokaliserte statlege verksemder i hovudsak blir lokaliserte utanfor Oslo og sentrale kommunar i Oslo-området».

Giek og Eksportfinans kvalifiserer til utflytting, fordi dei 1. juli blir slått saman i eit nytt selskap, Eksportfinansiering Norge (Eksfin).

Arbeidarpartiet følgjer som vanleg LO og går mot utflytting, trass i at partilaga i vestlandsfylka kjempar aktivt for.

Tragedien i historia er at utflytting av Eksfin til Vestlandet kunne sparka i gang ein heilt naudsynt omstart av norsk eksportsatsing.

Knapt noko OECD-land har hatt ei svakare eksportutvikling enn Noreg dei siste 25 åra, ifølgje ein rapport regjeringa fekk i august i fjor. Rapporten konkludert med at eksportsatsinga til den norske staten er dårleg styrt og samordna.

Dette har ikkje Noreg råd til. Det hastar med å auke eksporten av andre varer, for å dekke opp for fallet som vil kome i olje- og gasseksporten i tiåra framover.

Ein viktig årsak til den mislykka eksportsatsinga, ifølgje Menon-rapporten, er at næringslivet ikkje i stor nok grad blir inkludert i styringa av ressursar og aktivitetar.

Sjølv om det i hovudsak gjeld andre delar av apparatet, som Innovasjon Norge og ambassadane, kan òg Eksfin bli betre av å bli plassert nær eksportmiljøa på Vestlandet.

Over halvparten av norsk eksport utanom olje og gass blir levert av bedrifter langs kysten frå Agder til Møre. Aktiviteten til Giek er endå meir konsentrert: 60 prosent av nye garantiar i 2019 gjekk til kundar av bedrifter i dei to fylka Møre og Romsdal og Vestland.

Vestlandet dei internasjonale nettverka, tradisjonen for eksport og innovasjonskulturen som gjer det rimeleg sikkert at òg framtidas eksport vil kome herfrå.

Oslo har rett nok ein stor eksport av tenester, men statsgarantiar krevst i hovudsak til eksport av varer. Og av dei kjem berre to prosent frå Oslo.

Hovudargumentet mot å flytte Eksfin ut av Oslo er at kompetanse innan internasjonal finans er det viktigaste for selskapet. Og den finst i størst mon i Oslo.

Slik kompetanse er utan tvil viktig. Det krevst kunnskap og erfaring å vurdere tryggleik for lån og sikre statens interesser i tøffe gjeldsforhandlingar.

Med 131 milliardar i uteståande garantiar og lån er det òg viktig at utflyttinga skjer i ordna former, for å unngå auka risiko for tap.

Kunnskap innan internasjonal finans, derimot, finst òg på Vestlandet, både i Ålesund, Bergen og Stavanger. I tillegg finst her òg internasjonal spisskompetanse i alle dei viktigaste eksportnæringane.

Det siste kan gje saksbehandlarar ei djupare forståing av dei næringane Eksfin skal finansiere, noko som jo er viktig når ein skal vurdere risiko.

Slik kunnskap kan òg gjere det enklare for Eksfin å fart på saksbehandlinga, noko dei ifølgje enkelte eksportørar slit med i dag.

At Senterpartiet har skote seg sjølv i hovudet i denne saka er ein parentes. Ikkje for partiet rett nok, som har gjeve Frp eit knallpoeng i ein valkamp der distrikta venteleg vil stå sentralt.

Men denne saka handla om langt meir enn «berre» ei spreiing av statlege kompetansearbeidsplassar rundt om i landet.

Den handlar først og fremst om at norsk økonomi er heilt avhengig av å få eksportsatsinga til å fungere. Då er det absurd å la sysselsetjingstiltak for ein by med store pressproblem styre politikken.

Det er det Stortinget no må ta fatt i, når saka skal diskuterast fram til endeleg vedtak 22. mars.