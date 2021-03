Staten skal ikke styre informasjon inn i lukkede rom

Vi har nok parallelle offentligheter. Regjeringen trenger ikke lage sine egne.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

«Stadig mer av kommunikasjonen fra det norske statsapparatet flyttes over på lukkede eller kommersielle plattformer. Det er et demokratisk problem», skriver politisk redaktør Eirin Eikefjord. Foto: Heiko Junge / NTB

Hemmelige frokostmøter i Oslo hvor viktige rapporter blir presentert for noen få utvalgte. Møter om stortingsmeldinger på den lukkede prateappen Clubhouse. Viktige nasjonale nyheter som kringkastes på tilfeldige Facebook-vegger.

Slik bidrar regjeringen tungt til å styre viktig informasjon inn i lukkede rom. Det er et demokratisk problem.

Det er problematisk at digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) inviterer til folkemøte i den lukkede appen Clubhouse, mener politisk redaktør Eirin Eikefjord. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) fikk høyst fortjent tyn etter at hun ba om innspill til en stortingsmelding på den lukkede appen Clubhouse.

Digitaliseringsministeren, som fortsatt er mest kjent for sin bunadskledde Facebook-hyllest til brunost og sånn, har nok behov for å frigjøre seg fra søljene og fremstå heldigital og trendy. Det er likevel problematisk at en statsråd holder folkemøter i en lukket app, som krever både invitasjon og Iphone for å få være med.

Det betyr at bare en bitte liten elite har mulighet til å delta. Det spiller ingen rolle at hippe folk som Kanye West og Elon Musk frekventerer Clubhouse, så lenge det knapt finnes nordmenn på innsiden.

«Bruk av sosiale medier – og da ikke bare Clubhouse – er et tillegg, ikke erstatning, for ordinær innbyggerkontakt», insisterte Helleland i sin forsvarstale i DN.

Likevel virker trenden ganske tydelig: Stadig mer av kommunikasjonen fra det norske statsapparatet flyttes over på lukkede eller kommersielle plattformer.

Statsminister Erna Solberg (H) har holdt en rekke pressekonferanser i året som har gått. Men fortsatt blir altfor mye informasjon fra myndighetene presentert i lukkede rom, mener politisk redaktør Eirin Eikefjord. Foto: Martin Slottemo Lyngstad / Aftenposten

Da regjeringen plutselig stengte både landet og studiestedene rett etter nyttår, fikk de kritikk for at beskjeden ikke kom før på søndagen.

Statsminister Erna Solberg (H) svarte på sitt aller snurteste, på Twitter: «Dere vet beskjeden ble gitt i går?»

Jo da, helseminister Bent Høie (H) la ut melding på Facebook-veggen sin lørdag kveld. Som om landets studenter henger der i helgene.

«Jeg var ikke klar over at vi skulle ta tilfeldige meldinger på sosiale medier fra regjeringsmedlemmer som regjeringas offisielle politikk», svarte Jonas Wenberg på Twitter. Den refsen er helt betimelig.

Viktig informasjon som angår folk i hele landet, bør deles med – nettopp! – hele landet. Ikke bare dem som tilfeldigvis er Facebook-venn med statsråder.

Det er altfor lettvint å basere seg på at mediene tilfeldigvis fanger opp postene og tar informasjonsoppdraget for staten.

Da regjeringen stengte landet etter nyttår, la helseminister Bent Høie (H) ut melding på Facebook-veggen sin. Foto: Berit Roald / NTB

Det hender Bergens Tidende blir kontaktet av kommunikasjonsfolk i regjeringsapparatet. Det kommer en viktig rapport, og noen er spesielt invitert til å få den på forhånd – i Oslo.

Men hysj, hysj! – det er veldig viktig at dette ikke kommer ut!

Statens folk insisterte for eksempel på å holde et hemmelig, lukket møte i hovedstaden – mens hele landet var underlagt strengt reiseforbud på grunn av en aggressiv virusmutant.

Hva med internett? Teams? Meet? Zoom? En eller annen knirkete og departemental form for streaming?

Nei, det gikk nok dessverre ikke. Noen ganger er det visst ikke like viktig å være heldigital.

Jeg vet jo bare om de hemmelige møtene jeg selv blir invitert til, så det er jo vanskelig å si hvor ofte sånt skjer.

Men sånn forvalter altså maktapparatet de viktige rapportene sine. Det er ganske provoserende.

Offentlighetsloven har faktisk et tydelig forbud mot den type opplegg: Det er ikke lov med «noka slags forskjellsbehandling mellom samanliknbare tilfelle» eller «å avtale at nokon skal ha einerett på tilgang til informasjon».

Grunnlovens § 100, som handler om ytringsfrihet, krever at myndighetene skal «legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale».

Det hjelper lite, så lenge ingen egentlig håndhever disse fine prinsippene.

Justis- og helsedepartementet brukte for eksempel fire måneder på å behandle NRK sitt krav om innsyn i koronakommisjonen. Ifølge Sivilombudsmannen er det soleklart brudd på loven, som krever «ugrunnet opphold».

Under Bergens Tidende sitt arbeid med Bergen Engines-avsløringen, avdekket vi dokumenter som burde vært journalført for flere måneder siden.

Dette er bare toppen av et isfjell av eksempler på hvordan myndighetene unndrar og skjuler vesentlig informasjon.

Problemet er at det ikke finnes sanksjonsmuligheter når offentlighetsloven blir brutt. Dermed er det fritt frem for å organisere seg rundt reglene som skal gi åpenhet og innsyn.

Professor emeritus og åpenhetsforkjemper Jan Fridthjof Bernt mener at å sikre kontroll over informasjonstilgang kanskje er vår største demokratiske utfordring. Demokratiet kan nemlig ikke fungere på grunnlag av friserte fremstillinger fra myndighetene selv, påpeker han. Foto: Vidar Ruud / NTB

Informasjon er et maktmiddel. Som professor emeritus og åpenhetsforkjemper Jan Fridthjof Bernt påpeker: Informasjon er det første makthavere prøver å få kontroll over hvis de kan.

Det er ikke tilfeldig at Berlusconi, Putin og Erdogan går hardt inn for å kontrollere medieselskaper. Tilgang til informasjon handler om maktbalansen mellom de som styrer og oss som blir styrt.

Det å sikre fullstendig og korrekt informasjonstilgang er kanskje vår største demokratiske utfordring, ifølge Bernt.

Demokratiet kan nemlig ikke fungere på grunnlag av friserte fremstillinger fra myndighetene selv.

Demokratiet fungerer heller ikke hvis informasjonsflyten er avhengig av tilgang til Facebook, glossy apper og lukkede rom.