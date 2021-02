Siv Jensen vil bli ståande som ein gigant i norsk politikk

Få har hatt betre analysar enn Frp-leiar Siv Jensen. Men ho avsluttar leiartida med ein skikkeleg dårleg ein.

Jens Kihl Kommentator

Partileiar Siv Jensen takka for seg torsdag kveld. Ho tilrår partiet å velje ein ny leiar på landsmøtet denne våren, og vil heller ikkje stille til Stortinget frå Oslo-lista til hausten. Foto: Lise Åserud / NTB

Elska, hata og alt imellom: Det er ein av norsk politikks verkelege gigantar som takka for seg torsdag kveld.

Sjølvsagt hadde ho full regi på pressekonferansen. Siv Jensen har aldri vore framand for makt og styring. Ho tok over eit parti som i 28 år hadde krinsa rundt Carl I. Hagen, og bygde si eiga plattform.

Så gjorde ho partiet klart for regjering, og leverte store gjennomslag til sine veljarar på område som skatt og avgift, bil og samferdsle, justis og innvandring og olje og gass.

Gjennomslag som kan irritere vatnet av politiske motstandarar, men som kjerneveljarane elskar.

Valnatta 2013 kunne Siv Jensen konstatere at Frp var med på å danne eit nytt, borgarleg fleirtal. Nokre veker seinare var ho finansminister. Foto: Gorm Kallestad / NTB (arkiv)

Men så glapp det: Partiet var ikkje nøgd med innsatsen til Frp-statsrådane, og i fjor vinter blei det umogeleg å sitje vidare i regjering. Til slutt tok dei Frp ut av Solberg-regjeringa – med Siv Jensen på slep. Den utmarsjen hadde ho ikkje kontroll på.

Frp har framleis ikkje funne forma etter dette, og Siv Jensen leverer frå seg eit parti som er i ferd med å bli passert av SV på målingane.

Apropos SV: Det kan godt hende ettermælet til Siv Jensen vil likne mykje på det Kristin Halvorsen har fått. Begge to markerte seg sterkt allereie som unge politikarar, og gjorde finanskomiteen til sin manesje.

Dei såg på partileiarrolla som ei langsiktig oppgåve, og brukte mange år på å gjere partia sine regjeringsklare. Deretter blei dei finansministrar. I regjering leverte dei både blanke sigrar og meir ulne kompromiss.

Siv Jensen kom inn på Stortinget som 28-åring og markerte seg som finanspolitikar. Her er ho med Terje Søviknes (t.v.) og Carl I. Hagen i 1999. Foto: Rune Petter Ness / NTB

Ved tidspunktet for avgang låg både SV og Frp elendig an i veljaroppslutning. Den lange historia blir likevel om to kvinner som ikkje var redde for vere kontroversielle, bruke makt og tenkje langt fram og høgt opp.

Ingen har vore meir samlande i Frp enn Siv Jensen. Ho har tidvis vore hard i klypa i partiet. Det har blitt akseptert fordi ho har vore så suveren som leiar.

Siv Jensen har levert Frps beste val gjennom historia (22,9 prosent i 2009), seks og eit halvt år som regjeringsparti og tallause gjennomslag. Det er også eit anna og fornya Frp som står igjen, sjølv om partiorganisasjonen er sliten etter regjeringstida.

Siv Jensen fortalde under torsdagens pressekonferanse at grunnen til avgangen er at ho saknar å ha tid med vener og familie. Det er ingen grunn til å tru at dette ikkje stemmer:

Jensen går for å vere ei ekstremt familiekjær kvinne. For dei som berre kjenner Siv Jensen frå tv-skjermen, kan det vere overraskande å tenkje på henne som ei som er kjærleg nesten utanom det vanlege. Frå alle rundt henne, er mantraet likevel det same: Familien kjem alltid først.

Fritid, familieliv og båtliv har alltid stått høgt i kurs for Siv Jensen. No får ho meir av det ho saknar mest. Foto: Berit Roald / NTB (arkiv)

På same måte vil Siv Jensen også bli sakna i Stortinget. Når politikarar blir spurde om dei kan peike på ein meiningsmotstandar dei set verkeleg pris på, svarer dei påfallande ofte den no avtroppande Frp-leiaren.

Det kan jo vere fordi alle parti på litt ulike måtar har Frp som ein motstandar. Men nettopp dette gjer det til ein endå større bragd å bli sett på som ein skvær, kul og ålreit politikar. Og ikkje minst: ei som alltid er ryddig.

Siv Jensen har gjennom to tiår i toppolitikken hatt svært gode analysar av situasjonane ho og Frp har stått i. Ho avslutta derimot med ein ganske dårleg ein:

Ho meinte eit skifte av partileiing vil gje partiet «ein kickstart». Både Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen har vore ein del av regjeringskollegiet og Frp-leiinga sidan 2013.

No blir dei valt til leiar og første nestleiar. Det er ingen grunn til å tru at det kjem nokon kamp om desse kandidatane.

Siv Jensen har vore kjent for å ha ein god tone med politiske meiningsmotstandarar. Her er ho i valkampen 2013 med dåverande Ap-leiar og statsminister Jens Stoltenberg og hans statssekretær Hans K. Amundsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (arkiv)

Det siste året har Listhaug stått i Stortingets vandrehall gong etter gong for å legge fram resultatet av forhandlingar i den såkalla firarbanden der Frp, SV, Ap og Sp inngår.

Frå andre parti blir Listhaug omtalt som ei som er ålreit å forhandle med. Basert på resultata, som gjerne har hatt eit tydeleg raudgrønt preg, kan det verke som Listhaug er for ålreit. Det kan vere at Listhaug har gått frå konflikt til kompromiss.

Heile Frp-apparatet er no fylt med folk som knapt hugsar annan politikk enn den som handlar om dag-til-dag-forhandlingar. Er det desse som skal blankpusse Frp-profilen?

Noko av det som har kjenneteikna leiartida til Siv Jensen, har vore ei form for kvardagsliberalisme, som også Per Sandberg støtta opp om: Vi bør ikkje forby noko om det ikkje er ein spesielt god grunn til det.

Den lina har skaffa Frp suksess i mange veljargrupper, og handlar om alt frå homofiles rettar til opningstid på polet.

Sjølv om både Listhaug og Solvik-Olsen vil svare at dei står på partiprogrammet, står den mest liberale fløya svakare når kristne Frp-arar frå Sunnmøre og Jæren tek over.

Det kan godt hende at den nye leiinga vil kunne gjenreise Frp i oppslutning, men det vil openbert vere eit anna Frp enn det Siv Jensen styrte.

I mellomtida kan torsdagens hovudperson setje ei lakrispipe i mine og suse nøgd av garde på Segwayen sin.