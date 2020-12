Bybanen er ekstremt effektiv. Difor må ikkje bystyret skusle vekk Åsane-bana.

Politikarane har krangla nok om Bybanen no. Bygg den.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Bybanen vil kunne gå langt oftare enn no, når fleire traséar opnar. Det vil gi ein kapasitet som bussane ikkje kan konkurrere med, meiner Morten Myksvoll. Foto: Tuva Åserud (Arkiv)

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Til neste år står slaget på nytt: Skal Bybanen til Åsane gå i tunnel eller langs Bryggen?

Bystyret skal nemleg på nytt avgjere traséen nordover frå sentrum. Vedtaket frå 2016 må vurderast på nytt, fordi dei partia som sikra fleirtal for det då – Ap, KrF, Venstre og SV – no er i mindretal.

Byrådet treng støtte frå anten Raudt eller Senterpartiet for sitt Bryggen-alternativ. Konflikten har vore så fastlåst at det vil ha gått eit tiår frå debattstart til byggestart.

I dag jobbar kommunen med seks reguleringsplanar for Bybanen til Åsane. Dersom bystyret forkastar Bryggen-vedtaket frå 2016 og går for tunnel, må den eine reguleringsplanen erstattast med ein ny.

Det kan ta tid, og utsetje prosjektet på ny. Men det som er verre, er at det fleirtalet som vil ha bana i tunnel, ikkje vil bygge bana. Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), Framstegspartiet og Pensjonistpartiet seier ja til tunnel, men nei til Bybanen.

Får tunnelen fleirtal, må Høgre, Senterpartiet og Raudt truleg gå til byrådet for å få støtte for bygginga. Det kan bli kinkig.

Les også Kjører du for fort her, vil bilen treffe en seks centimeter høy stålkant

Bergensarane er taparane. Det som ofte forsvinn i bybanedebatten, er kor ekstremt effektiv Bybanen faktisk er.

I rushtrafikken kan Bybanen passere Bryggen 24 gongar i timen. To og eit halv minutt mellom kvar vogn, kvar veg. Éin kritikk mot Bryggen-traséen er at denne trafikken vil øydelegge opplevinga av Bryggen.

Men desse vognene gir ein passasjerkapasitet éin veg tilsvarande 50 av dei nye, 18-meters bussane som har starta opp i Bergen.

Det er nesten ein buss i minuttet, berre for å kome seg opp på kapasiteten til Bybanen. Det kan verkeleg øydelegge Bryggen.

Desse bussane er kjøpt inn fordi det er behov i tillegg til Bybanen, og viser kor umogeleg det er å få den same kollektivkapasiteten midt i byen utan bana.

Foto: Illustrasjon: Tor Sponga

I dag går Bybanen berre mellom sentrum og Flesland. Då er ruteopplegget enkelt: Bana går heile vegen.

Når fleire ruter opnar, blir det litt meir komplisert. Bana til Fyllingsdalen vil gjere det trongare på stoppa Nonneseter og Byparken.

Difor var det eigentleg meininga å bygge bana til Åsane før Fyllingsdalen. Då ville stoppet i sentrum bli gjennomgåande – med mykje høgare kapasitet.

Eit av alternativa som kommunen no vurderer, er ei ny bybaneline mellom NHH og Nesttun. Det vil gi passasjerane i sentrum ei ny bybanevogn kvart tredje minutt – utanfor rushet.

Lukke til med å rekruttere nok bussjåførar til å erstatte den kapasiteten. Skulle ein klare det, ville det vore eit trist syn for byen, med ein kontinuerleg kø av bussar.

Men bussane har si rolle å spele, sjølv der Bybanen går.

Bybanen vil neppe vere det beste alternativet for folk som skal frå Åsane terminal til Kokstad, sjølv om Bybanen passerer begge stader.

Les også Tårnplassen kan få bybanestopp

Men Bybanen vil frigjere busskapasitet, som kan brukast på ekspressruter for dei som skal reise langt. Då vil reisetida gå ned, samtidig som kapasiteten går opp.

Slike ringverknader får ein ikkje utan Bybanen. Då må bussane prøve å gjere den jobben bana gjer i dag – og då kan me berre gløyme stor passasjervekst framover.

I verste fall kan eit tunnelvedtak bety at det ikkje blir ei bane til Åsane. Då bør bystyrepolitikarane ta busslappen med det same.

For då skal heile sentrum fyllast til randa av bussar – for å erstatte ei bane som blir kritisert for å ta for mykje plass.