Vestlandet trenger et nasjonalt senter for yrkesfag

Den norske fagarbeideren er mangelvare. Nå haster det å gjøre noe.

Amram Hadida Leder for Fellesforbundets klubb på Aker Solutions, Stord

Amram Hadida er leder for Fellesforbundets klubb i Aker Solutions på Stord. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Olje og gass vil være viktig for Norge flere tiår frem i tid. Likevel vil bedrifter langs vestlandskysten måtte delta i det grønne skiftet for å kunne leve videre.

En slik omstilling vil medføre at bedrifter både må fortsette i markedene de er inne i nå, men også gå inn i nye markeder som er lite kjente.

Samfunnet og næringslivet forventer en større omstillingsevne av arbeidstakerne i fremtiden. De skal være bedre til å gjøre flere arbeidsoppgaver enn da de jobbet praktisk med bare enkeltmomenter.

For å oppnå dette trenger vi norske fagarbeidere, som har vært mangelvare i mange år.

Mange bedrifter på Vestlandet har lenge bekymret seg for rekrutteringen av lærlinger og unge fagarbeidere. Fagfolk med fagbrev i alle varianter står høyest på ønskelisten når næringslivsledere i store norske bedrifter vurderer behovene for de neste ti årene.

Et nasjonalt senter for yrkesfag bør ligge i hjertet av den grønne omstillingen, nemlig på Vestlandet, skriver Hadida. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Norske fagarbeidere bygger på en tradisjon som gjør dem selvstendige og omstillingsdyktige. Dette må vi tar vare på.

Vestlandet trenger et nasjonalt senter for yrkesfag slik at vi kan sikre kompetanse til utvikling av norsk energi og industri. Problemene til yrkesfagene er at satsingen er så sporadisk og spredt, det blir halvhjertet både fra fylkene og de nasjonale myndighetene.

Vi må jobbe knallhardt med å sikre en god rekruttering av ungdom til industrien – både jenter og gutter. Vi må sikre god kvalitet i opplæringen – både det som skjer i skolen og bedriften. Og så må vi etterutdanne og omstille voksne som står i jobb.

Dette trenger koordinert og systematisk innsats. Vi har ikke noe organ som kan ta en slik rolle i dag. Et nasjonalt senter for yrkesfag kunne fylle en slik rolle og det bør ligge i hjertet av den grønne omstillingen, nemlig på Vestlandet.

Og lykkes Vestlandet, så lykkes Norge.