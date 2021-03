For meg var det ei skam å vere annleis på bygda

Bygdedyret lever for alle som ikkje er heilt A4.

Thanushan Nagendran Medisinstudent frå Førde, tidlegare leiar i Skeiv ungdom Sogn og Fjordane og styremedlem i Sogn og Fjordane Pride

Thanushan Nagendran er frå Førde, men studerer for tida i Polen. Her er han på veg til eit ballroom-arrangement. I denne teksten skriv han om å våge å vere seg sjølv. Foto: Privat

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Gjesteskribent Dette er en tekst skrevet av en av BTs gjesteskribenter, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Som ein ikkje-etnisk norsk, skeiv gut frå Førde i Sunnfjord, var Dressmann-plakatar med kvite menn i undertøyreklame det einaste eg kunne sjå opp til. Dei hadde lite med mitt liv å gjere.

For mange LHBTQ+-personar på bygda er mangelen på gode førebilete som liknar dei sjølve eit problem. Det kan vere vanskeleg å vere open rundt legninga og identiteten sin utan gode rollemodellar.

Mange LHBTQ+-menneske, spesielt på bygda, møter på utfordringar allereie i ung alder. Det positive med dette er at ein får kjenne på kor hardt livet kan vere.

Les også Distriktsopprøret: Negativ sosial kontroll finst også på bygda

Dermed blir ein meir førebudd på framtida og alle utfordringane som kjem til å bli kasta på deg seinare i livet.

For nokre skeive personar blir det for mykje å takle. Det fører til at dei kanskje ender opp i feil miljø eller går så langt som til eit sjølvmord.

Det kan vere utfordrande å vere den einaste eller ein av dei få opne skeive på ein liten plass. Sjølv om Norge blir framstilt som ope og aksepterande, tenkjer eg at det er prega av ei form for sosial kontroll og framandfrykt, spesielt utanfor storbyane. Ein veit aldri kva tankar som skjuler seg bak dei smilande ansikta.

Mange skeive på bygda fryktar å bli avslørt eller hengt ut. Dette kan vere eit resultat av den sosiale kontrollen, frykta for å bli eit offer av bygdedyret, i tillegg til mangelen på gode rollemodellar.

Thanushan Nagendran og venen Rupia Ndambara på eit kiki-ball på Dansens hus i Oslo. Foto: Privat

I barne- og ungdomsskuleåra var ønsket om å bli akseptert og sett på som normal veldig sterkt. Som ung skulle eg ønskje at eg hadde eit førebilete som kunne fortald meg at det er greitt å vere annleis og at ikkje absolutt alle treng å like deg.

Fortald meg at eg må gå vidare i livet i staden for å søkje etter aksept i all æve, men heller utgjere ein forskjell med handlingane mine og svare kritikarane med å leve eit lykkeleg liv med dei riktige menneska.

Nokon som kunne fortald at det er greitt å vise kjensler sjølv om ein er gut, og at ein ikkje treng å bere all tyngda og smertene på sine eigne skuldrer.

Dei ubehagelege opplevingane blir som eit arr, og pregar livet vidare, sjølv om dei vil bli mindre synleg over tid. Ingen fortener å måtte gå gjennom noko slikt.

Derfor er det viktig å minne folk på at vi eksisterer, halde Pride-markeringar, og vere med på å skape gode førebilete for dei framtidige generasjonane.