Raudt kan få sitt store gjennombrot. Det er ingen andre parti glade for.

Den opprørske veslebroren kan lage komplett kaos på venstresida.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Sofie Marhaug ligg førebels godt an til ein historisk stortingsplass frå Hordaland. Foto: Rune Sævig

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Aldri før har Raudt gjort det så godt på ei BT-måling.

Med fem prosents oppslutnad i valet vil førstekandidaten deira, Sofie Marhaug, bli sendt rett på Stortinget frå Hordaland.

Skjer det, blir det historisk.

Målinga frå Hordaland føyer seg inn i rekka av gode resultat for Raudt. Førre veke viste ei landsdekkande måling for BT og VG at Raudt var det einaste av småpartia som braut sperregrensa.

Også i Oslo viser ei fersk måling eit rekordresultat for Raudt.

At veljarane går til venstresida, betyr at dei ønskjer seg eit skifte frå dagens borgarlege regjering.

Men for partia i det raudgrøne regjeringsalternativet, er Raudts framgang alt anna enn gode nyhende.

Les også Rekordmåling for Rødt i Hordaland

Det rammar særleg Arbeidarpartiet og SV, som tapar veljarar til det blodraude småpartiet. Førebels står ikkje det raudgrøne fleirtalet i fare, men det er ikkje bra for partia med regjeringsambisjonar om Raudt held fram å vekse.

Får ikkje SV og Ap fleirtal med Senterpartiet, er det uvisst om det blir noko raudgrøn regjering i det heile. Då vil valkampen i haust bli meir spennande enn det ser ut til no.

Suksess avlar ofte meir suksess. Når Raudt no gjer det godt, vil dei bli inviterte til fleire debattar i valkampen enn før. Der har Raudt ein enorm fordel framfor dei raudgrøne partia.

For utan regjeringsambisjonar, kan Raudt hamre inn sin eigen politikk, utan å vere redd for å bli stilt til ansvar seinare. Der særleg Arbeidarpartiet må vakte sine ord, kan Raudt vere kompromisslause. Då verkar Ap gjerne utydelege.

Eit sterkt Raudt er likevel aller verst for SV, som er van med å vere partiet ytst til venstre i norsk politikk. Det kan bli eit mareritt å sitje i regjering dei neste fire åra, om dei har ein så sterk konkurrent på utsida.

Eit regjeringssamarbeid er fullt av kompromiss, og Raudt vil ikkje nøle med å rope høgt kvar bidige gong SV går imot sin eigen politikk i regjering. Det kan bli enormt skadeleg for SV på lang sikt.

Men så er det kanskje nettopp den raudgrøne regjeringsplanen som bidreg til at Raudt er så stort som det er.

Mange veljarar på venstresida likar dårleg at Senterpartiet er så sterke, og fryktar at dei får stor innverknad på politikken. Dei likar ikkje Sps verdikonservative side, og syns dei er for glade i olje. Det kan drive veljarane vekk frå SV og Ap og over til Raudt.

Valkampen så langt passar også Raudt godt. Det siste året har mange for alvor fått augo opp for ulikskapen i samfunnet vårt. Medan nokre har levd på sparebluss etter å ha mista jobben, har andre stått i fullt arbeid og tent gode pengar på låge renter og høg avkastning på aksjefondet.

Alt ligg til rette for ein god valkamp på ytre venstreside.

Partileiar Bjørnar Moxnes har i fire år vore Raudts einaste representant på Stortinget. Etter valet kan han få selskap av mange fleire. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Men vil det vare? Parti som Raudt ligg ofte godt an i valkampen, for så å skuffe når valdagen kjem. Folk vel heller å stemme på eit meir etablert parti når alvoret i stemmelokalet kjem over dei.

Det er umogeleg å spå enno, men i målinga finst det fleire positive teikn for Raudt.

For det første viser tala at Raudt har like stor oppslutnad i resten av Hordaland som i Bergen. Dei er altså ikkje berre eit storbyparti her i vest.

Raudt har også jamn støtte både blant kvinner og menn, og i alle aldersklassar.

Det fortel oss at partiet har brei appell. Eit definitivt teikn på styrke.

Med gode målingar forsvinn også eit av dei vanlegaste argumenta for ikkje å stemme Raudt: At det er bortkasta.

Lenge har det vore det. Raudt har aldri kome over sperregrensa før, og heller ikkje fått nok stemmer i Hordaland til å få eit direkte mandat. Dermed har dei som har stemt på partiet i vårt område fått absolutt ingenting igjen for det.

No viser måling etter måling at partiet kan bryte sperregrensa. Det betyr utjamningsmandat og rundt sju stortingsrepresentantar frå heile landet.

I så fall blir ei stemme på Raudt ikkje bortkasta, men noko av det du får best valuta for.