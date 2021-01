Etter 75 år er det på tide at vi tek Dolly Parton på alvor

Dum blondine, kynisk forretningskvinne eller arbeidarklassens songfugl? Ja takk til alt.

Jens Kihl Kommentator

I dag, tysdag 19. januar, er Dolly Parton 75 år. Ho er framleis svært aktiv som countrymusikar og mykje, mykje anna. Foto: Wade Payne / TT Nyhetsbyrån / NTB (arkiv)

19. januar 1946 kom Dolly Rebecca Parton til verda som nummer fire av til saman tolv søsken i ein heim som hadde alt bortsett frå pengar.

75 år seinare – 65 av dei på scena – er ho ein av planetens mest elska superstjerner. I USA blir ho omtalt som ein av få som held det stakkars landet i hop.

«Coat of many colors». «Dumb Blonde». «Jolene». «Islands in the stream». «9 to 5». «I will always love you». «Here you come again». Dolly Parton er sjølve countrydronninga. Ho kan sjå tilbake på ein karriere som verkeleg er den amerikanske draumen og endå litt til.

Noko av det som gjer Dolly Parton så interessant, er at det er umogleg å få heilt tak på henne.

I dét ho har fått deg til å fnise av ein vits om puppane sine, smell ho til med ein song der bodskapet er hardbarka feminisme. Ok, ho er ein moderne kvinnesakskvinne, tenkjer du.

Dolly Parton på Chateau Neuf i Oslo i 1978. Då som no var ho populær hos fotografane. Foto: Henrik Laurvik / NTB (arkiv)

Og før du har tenkt tanken ferdig, er Parton over i eit djupt religiøst repertoar. Sjølvsagt, ho er jo enkel kvinne frå fjella, mumlar du, medan Dolly Parton står der i paljettar, parykk, stilettar og høg splitt – og syng om klassekamp.

Då kjennest det godt å ha ei kvinne som Dolly Parton med på laget for den vesle mann og kvinne. Og den tanken held du akkurat så lenge at du kjem på kor mange milliardar Dolly Parton må vere god for. Har vi henne no? Nei. Aldri.

Sånn lurer ho oss, og ho elskar det.

I songane fyrer ho av garde liner om krigføring, abort og økonomiske forskjellar. Så får ho spørsmål om dei same emna i eit intervju, og nektar å svare om det. Ho insisterer på at det ho har på hjartet, får ho sagt i tekstane. Ferdig arbeid.

Det er kanskje dette som gjer det mogleg å vere så samlande, slik mellom anna podkasten Dolly Parton’s America peika på. Ved å vere litt unnvikande, kan alle som vil finne noko i den enorme katalogen av songar.

Lily Tomlin, Jane Fonda og Dolly Parton spelte saman i filmen «9 to 5» i 1980. Foto: AP / NTB (arkiv)

Er det kynisk? Det er i alle fall med på å sikre å populariteten. Samstundes er det kanskje det einaste rette. Ein kunstnar må få lov til å uttrykkje seg gjennom arbeidet sitt utan å måtte stille opp til politisk debatt.

Likevel er Dolly Parton meir enn ei som gøymer seg bak songane sine. Det finst ein kjerne her.

Dolly Parton kjem frå fjella aust i Tennessee. Den oppveksten har aldri sloppe taket i henne, og ho har heller ikkje sloppe taket i den.

Derfrå har ho prøvd å finne sin plass i verda. Som ei sjølvstendig kvinne med beina planta i sørstatsjord blei det eit liv med kontrastar.

Ho måtte ta eit (eller mange) oppgjer med mannskulturen for å kunne vere den ho ville. Samstundes måtte ho insistere på retten til å for alltid vere ei kvinne frå fjella. Ho har aldri romantisert den djupe fattigdomen ho vaks opp i, men heller ikkje fornekta den.

Så når håret er like høgt som barnetrua er djup, er det ein samanheng der.

Gjennom det filantropiske tiltaket Dolly Parton’s Imagination Library har ho gjeve bort over 130 millionar bøker i mange land. Prosjektet byggjer på at hennar eigen far ikkje kunne lese og skrive. Foto: Andrew Harnik / TT Nyhetsbyrån / NTB (arkiv)

I haust kom boka «Songteller» ut, der Parton fortel om bakgrunnen for 175 av songane sine. Boka opnar med orda «My name is Dolly Parton, and I am a songwriter».

Det er interessant å sjå korleis Dolly Parton greier å setje seg inn i situasjonen til heilt ulike menneske og skape gode tekstar av det: Landstrykarar, barneheimsbarn, prostituerte, kvinner som skal ta abort og einsame menn.

Den empatien Dolly Parton byggjer på i skrivinga si, er ein eigenskap fleire burde ha ønskt seg. I tillegg har ho sjølvsagt delt raust av sitt eige liv.

Då ho reiste til Nashville, var det som låtskrivar, ikkje som songar. Der starta det. Og når ho med denne boka ser tilbake, bed ho om å bli hugsa som ei som skreiv songar. Det er eit ønske som fortener å bli oppfylt.

I dag er det ein heil industri rundt Dolly Parton, som til dømes fritidsparken Dollywood i heimstaten Tennessee. Foto: Amy Smotherman Burgess / Knoxville News Sentinel / Ap / NTB (arkiv)

Sjølvsagt er Dolly Parton mykje meir enn tekstar og melodiar. Eit enkelt refreng som «And I will always love you, I will always love you» kunne dei fleste ha snikra i hop. Det er songteknikken som løftar det frå vekebladnovelle til skaldekunst.

Og omvendt: Vi er mange som har prøvd oss på «9 to 5» i dusjen, i bilen eller på karaokebar, berre for å oppdage kor vanskeleg det er å hengje med i svingane. Hos Dolly Parton flyt det av garde som ingenting.

Så sjølvsagt er ho ein musikar. Og ein entertainer. Og ei smart forretningskvinne som veit å bruke dei sjansane livet har gjeve henne. Og eit menneske som prøver å navigere gjennom livet.

Ved 75-årsdagen er ho blitt eit ikon for homofile, kristne, kvinner, demokratar, republikanarar, storbyliberalarar, bygdefolk og haugevis av andre. Det er noko fint over dette:

At ei passe rar dame som for lengst har passert pensjonsalder kan setje gitaren på kneet og framføre firegrepssongar som samlar folk som elles har lite til felles.

Og akkurat det gjer at ho bør bli teken fullt og heilt på alvor.