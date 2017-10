Fire år etter nesten-dødsulykken kan SV nå bevise hvorfor partiet fortjener å leve.

I 2013-valgkampen så en hardt presset Audun Lysbakken seg nødt til å trykke på nødknappen og kalle inn til en spesiell pressekonferanse. «Dette handler om venstresidens overlevelse på Stortinget», sa SV-lederen. Han ba innstendig velgerne om å forstå at Norge trengte et parti til venstre for Arbeiderpartiet.

Regelen «Show, don’t tell» gjelder fremdeles. Nå har fire år gått, og Lysbakken viser hvorfor han hadde rett.

Spiller han kortene riktig, kan SV få en oppsiktsvekkende viktig rolle denne stortingsperioden.

SVs valgresultat var blant de største bragdene i høstens stortingsvalg.

Ser man et par år tilbake, er det klart at seks prosents oppslutning langt fra var gitt.

Da Lysbakken ble valgt til leder i 2012, hadde det bare gått fem dager siden han trakk seg som barne-, likestillings- og integreringsminister. I 2013 klarte partiet ved et nødskrik å komme over sperregrensen, godt hjulpet av Møhlenpris-guttens intense valgkamp i Bergen.

De første tre årene med Høyre- og Frp-regjering var SV kun unntaksvis over fire prosent på målingene.

Før årets valg la partiets strateger til grunn at SV var i en dårlig posisjon. De antok at det var Ap som ville få rommet til å angripe regjeringen fra venstre, ikke SV. Men Ap-leder Jonas Gahr Støre klønte det til for seg selv. Hans uklare budskap og manøvrering mot sentrum ga rom for SV.

Oppgangen til SV skyldes ikke bare Aps nedgang. Gjennom hardt arbeid med organisasjonen har de nå fått en medlemsliste på lengde med den gangen de var på sitt største tidlig på 2000-tallet.

Viktigst av alt, de hadde et forståelig budskap med to punkter: ulikhet og miljø. Slik fikk de markert seg kritisk til både Ap og høyresiden.

Det tydelige budskapet ble attpåtil presentert av en partileder som nå fremstår som en av landets beste talere og debattanter.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Nå har SV en stortingsgruppe på 11 personer, en nyvunnet optimisme og en posisjon til både å få gjennomslag og påvirke debatten.

De neste fire årene kan man forvente et SV som er nådeløst og kompromissløst overfor Høyre- og Frp-regjeringen. Mens Ap i forrige periode var med på forlik om asyl, skatt og forsvar, stilte SV seg utenfor.

Overfor velgerne understreket det Lysbakkens poeng om at det trengs et parti til venstre for Ap. Heller ikke denne perioden kommer SV til å være interessert i å inngå avtaler med regjeringen.

Forskjellen i denne stortingsperioden er at det nå finnes et alternativt flertall på Stortinget, bestående av Ap, Sp, SV og KrF. Sammen kan disse fire partiene skape mye trøbbel for regjeringen. Så lenge de er enige, kan de stemme ned regjeringens forslag eller vedta sine egne.

Allerede har en samlet opposisjon vedtatt 14 ukers fedrekvote, til regjeringens protester.

Lysbakkens hovedfiende er regjeringen, men han kommer neppe til å være kjærlig med Ap. For SVs del er stortingsflertallet en mulighet til å presse Ap fra venstresiden. Det vil bety forslag om utvidede velferdsordninger, tøffere kamp mot sosial dumping, økt skatt og mye mer.

SVs viktigste saker er også Aps vanskeligste saker: miljø, innvandring og profitt i velferden.

Ap blir nødt til å ta stilling til SVs forslag. Ved flere anledninger kommer trolig KrF og Sp til å være på lag med SV. Da vil alles øyne være rettet mot Ap: Går de for det mest radikale forslaget?

Et ferskt eksempel er pleiepengeordningen for foreldre med syke barn. SV har fremmet forslag om å utvide ordningen, og de ser nå ut til å få flertall for en endring – hvis Ap stemmer for.

Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Etter valgnederlaget er det nå stemning i Ap for å ta en tydeligere posisjon på venstresiden. Det vil i mange saker bety å følge SV.

Uansett hva Ap faller ned på, vil det være bra for SV: Sier Ap ja, betyr det makt til SV, og hvis Ap sier nei, får SV markert forskjellen.

I andre saker vil det bli tydelig hva som er forskjellen mellom de to partiene. Det er en forskjell som SV trenger å få frem.

Selv om Norge har en regjering bestående av de to partiene som står lengst til høyre, kan et sosialistisk parti på seks prosent få mange gjennomslag.

Og hvis seirene uteblir, er Lysbakken uansett godt posisjonert til å vende tilbake til regjeringskontorene ved neste anledning.