Eg kjøper, ergo er eg

Adventskalendrar for vaksne kan snart bli like omtykte som barnevariantane – og mykje meir spanande. For ikkje å nemna vågale.

Asbjørn Kristoffersen Tidligere journalist i BT

Nissen kan få det like travelt i advent som på julafta, skriv Asbjørn Kristoffersen.