Homohatarane vann denne runden òg. Skal det verkeleg vere slik kvar gong?

Den skeive minoriteten treng eit vern av solidaritet, ikkje berre av maskinpistolar.

Jens Kihl Kulturredaktør

Er det noko eg har lært dei siste par åra, er det kor lett det er å truge skeive til å vere tause her til lands. Etter terroren i Oslo blei det tydeleg for alle, men det skeive miljøet har lenge visst at trugslar på nettet ikkje treng å vere tomme ord.

Eg kan godt forstå at Redd Barna ikkje tek sjansen på å gjennomføre eit pride-arrangement i Nygårdsparken i Bergen etter å ha motteke trugslar om vald og trakassering under arrangementet. No blir det heldigvis erstatta av eit arrangement på Hotel Admiral.

For sjølv om politiet kunne ha stilt med mannskap, er det eit anna spørsmål kva ein organisasjon kan klare å stå ansvarleg for. Det er ikkje freistande å ville gjere noko fint for regnbogefamiliar regnbogefamiliarSamleuttrykk for mange ulike typar familiar der t.d. ein forelder har kome ut av skåpet, der eit likekjønna par har fått barn ved saman med ein ven eller der skeive har adoptert. med ungar medan væpna politi omringar arrangementet. Og tenk om det skjer noko.

Kva var det eigentleg som gjorde nettkrigarane så rasande? Redd Barna skulle stille med tryllekunstnar, lykkehjul, uteleikar, snacks og funkrockbandet Kvex frå Bergen.

Og i tillegg: eit «morsomt og barnevennlig» show med draggruppa Haus of Friele. Det er for tidleg å seie om det er dette som har utløyst trugslane, men det er dragshowet det har kokt rundt i sosiale medium.

Eg håpar vi kan snart kan få ei realitetsorientering om kva samfunn ungane våre veks opp i. Ei tre år gamal undersøking frå Medietilsynet viser til dømes dette: Av ungdom som har sett på porno, svarte 57 prosent av dei at dei hadde sett det fyrste gong før dei fylte 13 år.

Popstjernene, Tiktok-heltane og Disney-prinsessene ungane følgjer er ofte halv- og heilnakne. Det kan ein godt kritisere, men i samanlikning med dette er eit barnetilpassa dragshow noko heilt, heilt anna.

Draggruppa Haus of Friele, er på eit arrangement meint for vaksne.