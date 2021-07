Telenor tener feitt på at du surfar dyrt i sommarferien

Det er noko grunnleggande gale når det kostar opp til fem gongar meir å surfe på mobilen i Noreg enn i Danmark.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Seks av ti nordmenn har framleis abonnement i Telenor. Nordmenn er langt meir lojale mot det tidlegare monopolselskapet, enn svenskane og danskane er mot sine, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Silje Katrine Robinson

På ferie vekke frå heimens lune wifi? Må strøyme filmen på 4G? Det kan fort bli dyrt, i alle fall viss du bur i Noreg.

Ei undersøking selskapet Teffecient gjorde for Kommunaliserings- og moderniseringsdepartementet i vår, viste at prisen for mobildata i Noreg er to til fem gongar høgare enn i resten av Norden.

Eit døme for dei datahungrige, henta frå ein av samanlikningstenestene:

I Noreg kan du få fri mengde data for 398 kroner månaden, frå Happybytes og Chilimobil. Det er det billigaste akkurat no. Eit tilsvarande abonnement hjå Telenor kostar 549 kroner månaden.

I Danmark leverer Oister fri data, SMS og ringing for 222 norske kroner månaden, ifølgje Tek.no.

Men det er ikkje alt: For medan dei to små norske leverandørane reduserer hastigheita når du har brukt drygt 100 gigabyte, gjev det danske selskapet full fart heilt opp til 2000 gigabyte.

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland varsla i vår nye tiltak for å betre konkurransen, spesielt i bedriftsmarknaden.

Det er vel og bra. Men ein viktig grunn til at dei store mobilselskapa tener pengar som gras i Noreg, er at dei fleste av oss ikkje giddar å byte abonnement.

Det finst mange små mobilselskap som tilbyr langt billigare abonnement enn dei store, og det med nøyaktig dei same mobilnettverka som Telenor og Telia.

Likevel har seks av ti nordmenn har framleis abonnement i Telenor. Nordmenn er langt meir lojale mot det tidlegare monopolselskapet, enn svenskane og danskane er mot sine.

Det tener Telenor grovt på. I fjor hadde dei eit driftsoverskot på elleve milliardar kroner i Noreg, av ei omsetning på 26 milliardar. Det betyr at fire av ti kroner dei tente var forteneste (43 prosent).

I Sverige og Danmark var fortenesta til Telenor mindre, høvesvis 37 og 24 prosent.

I ei spørjeundersøking Forbrukarrådet nyleg fekk gjort, svarte halvparten at dei aldri har bytt mobilabonnement, eller at det var meir enn to år sidan dei gjorde det. Åtte av ti ønska ikkje å byte abonnement.

Eg forstår for så vidt at folk ikkje tek bryet med å skifte. Her har eg synda sjølv. Det er litt styr, og du må setje deg inn i vilkåra. Men det finst hjelp å få. Mellom anna er det tre godkjente prissamanlikningstenester du kan bruke.

Og for den som måtte lure: nei, du treng ikkje å endre nummer fordi du endrar leverandør.

Men det at folk ikkje giddar å shoppe etter det billigaste abonnementet forklarar ikkje alt.

Telenor har dei siste åra fått rekordstore bøter for å motarbeide auka konkurranse om norske mobilkundar.

I fjor fekk dei ei bot på 1,2 milliardar kroner frå Esa, for å ha hindra konkurrentar i å tilby mobildata til PC-ar og nettbrett i perioden 2008–2012.

I ei anna sak har Telenor fått 788 millionar kroner i bot frå Konkurransetilsynet. Telenor anka, men tapte nyleg i Gulating lagmannsrett.

Den saka går ti år tilbake i tid. Konkurransetilsynet meiner Telenor den gong fekk stoppa utbygging av eit tredje mobilnett i Noreg, som ville kome i konkurranse med deira eige nett.

Dei to utbyggarane, Tele2 og Network Norway, skulle leige nett frå Telenor medan dei bygde ut. Telenor skal ha endra betalingsmodellen slik at det ikkje lenger lønte seg for dei to selskapa å bygge ut sitt eige nett.

Dette har hemma konkurransen, sjølv om staten sidan har pålagt Telenor og Telia å dele sine nett med andre leverandørar.

I tillegg har selskapet Ice no bygd ut eit tredje mobilnett, som ifølgje selskapet sjølv i dag dekker 94 prosent av dei busette i Noreg.

Helleland varslar at dei vil opne for at nok ein aktør kan bygge nettverk, når regjeringa skal auksjonere ut 5G-frekvensar til hausten.

Likevel er det liten tvil om at Telenor med si framferd har gjort mobilbruk, og spesielt mobilt data, mykje dyrare for norske forbrukarar enn det burde vore.

Dei har forsvart seg med at det er dyrt å bygge nett i Noreg, men det forklarar ikkje at fortenesta er langt høgare i Noreg enn i våre naboland.

Resultatet av det heile er at Telenor har tent pengar som gras i Noreg, pengar dei har brukt til å bygge seg opp internasjonalt.

Telenor fortener rett og slett ikkje den lojaliteten norske mobilkundar gjev dei. Viss du sjekkar prissamanlikningstenestene, vil då sjå kva den lojaliteten kostar.