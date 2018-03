Sosiale medier må brukes med måte. Men måtehold er ikke for alle.

Digital renselse er blitt en ny greie. Det består kort sagt i å reise vekk til et sted der noen tar mobilen din fra deg. Istedenfor er det håndarbeid, yoga, lek, ansiktsmaling, dype samtaler og allsang.

Tilbudene i USA, Storbritannia og Australia varierer mellom luksuriøse spahoteller (uten WiFi, selvfølgelig) og det som minner mer om en kombinasjon av norsk hyttetur og konfirmasjonsleir.

Det er lett å le av sånt. Man kan strengt tatt bare dra på telttur. Men man bør ta trenden litt alvorlig. Tidsbruken på nett har for en del kommet ut av kontroll.

Som følge av Facebook-skandalen, der store mengder personlige data er blitt misbrukt, sletter en del folk nå kontoen sin. Det gjenstår å se om dette tar av.

Om det skulle bre om seg (noe jeg ikke tror før jeg ser det), tipper jeg det ikke bare har med datasikkerhet å gjøre, men om å gjenvinne kontrollen over egen tid.

Man skulle tro digitaliseringen frigjorde tid. Vi slipper kø i banken og kø hos skatteetaten, for å nevne to klassiske aggresjonsforsterkere. Men jeg sitter ikke igjen med en sekk fylt med tid.

Har tiden vi skulle ha spart blitt borte i det store digitale rommet? Vel, teknologien gir, og noe tar den sikkert også. Det blir som å diskutere om elektrisitet var bra for menneskeheten.

Det vesentlige er at vi lever halve livet på nett. Barna våre også. På samme måte som vi engasjerer oss i hvordan nabolaget ser ut, bør vi bry oss om hvordan livet på nett er blitt. Og hvordan det bør være.

Jeg misliker sterkt de gangene jeg har sløvet bort en kveld på sosiale medier, uten å ha tenkt at det var det jeg ville bruke fritiden på. Enda mer de gangene jeg har klikket meg inn på en app nesten uten å ha merket det. Små tegn på dårligere konsentrasjonsevne. Til en mild avhengighet.

Men de som har vokst opp med papiravisen, har et avhengighetsforhold til den også. Rutiner og tilstedeværelse i livene våre er ikke et problem. Men når noe får for stor kontroll over livene våre, bør vi stoppe opp.

Nei, det er ikke noe galt i å koble av med intetsigende underholdning. Det trenger vi mennesker. Problemet er når vi får et bevisstløst forhold til hvor tiden går, og når vi ikke klarer å gjøre noe med det.

De lattervekkende detox-leirene er forsøk på å ta tilbake kontrollen. Overdreven tidsbruk på sosiale medier ser ut til være koblet til depresjon.

Vi har grepet de digitale møteplassene med begge hender, men er blitt spist litt selv.

I praksis er det et dårlig alternativ for mange av oss å logge helt av sosiale medier. Det er der man får informasjon om barnas treninger, blir invitert i bursdag, holder kontakt med gamle og nye venner.

Svaret er selvsagt det gode gamle måteholdet. Men måtehold er kjedelig. Jeg er selv ganske dårlig på det. Leser jeg en bok, leser jeg den i ett. Ser jeg en serie, ser jeg helst alle sesongene i ett jafs. Har jeg snop, spiser jeg det opp.

Teknologien krever viljestyrke, og den blir lett sliten. Når fristelsene er der hele tiden, er det utmattende å velge.

Den amerikanske designeren og skribenten, Frank Chimero, deltok på teknologikonferansen Substans i Bergen tidligere i år, der han holdt et foredrag om «The good room.» Det gode rommet.

Hans utgangspunkt var at teknologien ikke lenger er et redskap, det er et sted der vi lever våre liv. «Det er så mye bekvemmelighet, men så lite behag», sa han.

Teknologien har gjort alt enklere, men livet er ikke blitt mindre komplisert. Teknologien er ikke nødvendigvis det gode, behagelige rommet vi helst vil tilbringe dagene våre i.

Det finnes grep hver og en av oss kan ta, mener han. Detox – digital renselse – er en.

Å lese en bok er en annen medisin. I motsetning til mye av aktiviteten vår på sosiale medier, er det å lese bøker en aktiv handling, som krever fokus og oppmerksomhet.

Hans tredje forslag er, pussig nok, inspirert av amishsamfunnet i USA. Dette underlige og konservative religiøse samfunnet er svært restriktive til bruken av teknologi. Kun teknologi de mener gagner deres samfunn tillates.

Amishsamfunnet er ekstremt. Chimeros poeng er at det er mulig å velge aktivt hvilken teknologi vi tilbringer tid på og hvilken funksjon for eksempel mobilen har i livene våre.

Det er mulig å velge vekk. Å si nei takk eller farvel til noe, en app, en dings, betyr ikke at man sier nei til fremskrittet. Aktive, kritiske forbrukere som velger vekk delene av nettet som gir dem en dårlig følelse, vil gjøre oss alle en tjeneste.

Men jeg vil legge til ett punkt på Chimeros liste: Besøk en venn.

Å snakke med folk er undervurdert. Sosiale medier «live» er fortsatt det beste.