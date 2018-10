Eg kan ikkje fordra innvandra rasistar.

Eg kan ikkje fordra rasistar som ikkje er like skummasurmjølkskvite som eg. Det er oss kvitingar som er olympiske meistrar i imperialisme og kolonialisme og undertrykking. Det er vi som er toppen av kransekaka. Brun og svart rasisme er naturstridig her til lands.

Greitt nok at persisk-iranarar kan snakka nedsetjande om arabarar og kurdarar. Og at arabarar og somaliarar og pakistanarar kan ha problem med folk som er mørkare i huda enn dei sjølve. For ikkje å snakka om kva kinesarar og japanarar kan tillata seg å meina om kvitingar som luktar skumma surmjølk og har hår der vi ikkje burde hatt hår. Alle folkeslag kan ha sine preferansar. Men det er vi som skulle vera numero uno rasistar og antirasistar.

Det skulle vera kristenpietistiske foreldre på Sørlandet som nekta døtrene sine å hoppa i høyet med innvandra, muslimske gutar. Då ville antirasismen vår kome til sin rett. Alt går i ball når innvandra, muslimske foreldre i Groruddalen ikkje tillèt at døtrene deira har seg med borgarleg konfirmert, kritkvitt, hankjønn med heimespøta mariusgensar. Medan dei rettruande sønene deira skal ha monopol på muslimske damer, samtidig som dei kan forsyna seg fritt over heile fjøla med vantru damer. Så langt er det kome med innvandra, religiøs rasisme og tapte, kvite privilegium.

No er det klimakrise på toppen av kransekaka. Vi som står der er i ferd med å døy ut. Nasjonalistiske og politisk ukorrekte kinesarar dankar ut kvite amerikanarar. Indiske turistar slår om seg med pengar i Flåm. Pengar er blitt fargeblinde, no når det er kome så mange innvandrarar her i landet at strilar og nordlendingar blir rekna som eit slags kvitingar, vi òg. Bortsett frå bønder og fiskarar og dei andre som bur i gokk og røystar Fremstegspartiet. Det er veldig vanskeleg å vera globalistisk og kulturopen mot slike kvitingar. Også for brune og svarte innvandrarar.

Eg kan ikkje fordra innvandra rasistar og antirasistar. Det er ingen vits i å vera kvit tapar.