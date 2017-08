Profesjonelle dataspillere raker inn millioner av kroner og tilskuere. E-sport er fremtiden.

Foreldre med ambisjoner for ungen kan like gjerne kjøpe mus og tastatur som ski og staver til den håpefulle. Eliteutøvere i dataspill slåss nemlig om pengesummer som får bankkontoene til Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby til å blekne.

Tirsdag startet sluttspillet i det som har blitt den mest lukrative turneringen innen e-sport, altså organiserte konkurranser i dataspill, i Seattle, USA. Her møtes de beste lagene fra hele verden for å konkurrere i spillet Dota 2. De kjemper om en gigantisk pengesekk. Tevlingen kalles The International, og har knust premierekorder siden 2014.

Årets utgave er ikke et unntak: Det ligger nå over 190 millioner kroner i premiepotten. Det er omtrent like mye som aksjeverdien av Magnus Carlsens sjakkapp «Play Magnus», eller like mye som det kommer til å koste å fikse opp i Norges hullete Dab-dekning.

I Dota 2 styrer fem spillere på hvert sitt lag en helt, og kjemper om å ødelegge motstanderens base.

Det høres enkelt ut, men en enorm variasjon i våpen, karakterer, spillmekanikker og knep gjør spillet til et virvar av muligheter. Det trengs både strategisk hjerne og lynraske reflekser for å lykkes.

Det er populært å se på konkurransen. Dota 2 har blitt en tilskuersport. I fjor fulgte millioner av mennesker med på live-sendingene på nett. Over 17.000 billetter, altså et fullstappet Brann Stadion, er solgt til Seattles Key Arena. Gulvet som vanligvis bærer basket- og boksekamper er nå møblert med spesiallagde, lydtette båser til de to lagene.

JASON REDMOND / X02204

Er man god til å spille, er det penger å tjene. Ikke minst i sponsormidler. Det har og blomstret opp en industri av såkalte castere: folk som lager underholdende live-sendinger som sees av tusener, enten de spiller selv eller kommenterer andres spill.

Norske Prebz (fra Sotra!) og Dennis, som i disse dager ruller ut sin første kinofilm, startet karrieren ved å legge ut filmer av at de spilte dataspill på Youtube. I dag driver de en millionbedrift.

JASON REDMOND/X02204

For en e-sport-utøver er veien til The International imidlertid brolagt med beinhardt arbeid og – må en regne med i en del tilfeller – foreldre som ikke forstår.

Dataspilleren har nemlig et dårlig rykte. I turlandet Norge kan det være sjokkerende å lefle med tanker om at noen skal "satse på dataspill". Aktiviteter som ikke gir ungene roser i kinnene blir ofte sett på som suspekte og usunne.

En slik kritikk er skivebom. Dataspillferdigheter og fysisk aktivitet går hånd i hånd.

Topputøverne innen e-sport er profesjonelle. For å bli god må en investere store mengder treningstimer. Det er hardt arbeid, og krever intens konsentrasjon. Å være i god fysisk form gjør at man takler en slik påkjenning bedre. De beste lagene har derfor fysiske trenere og mentale trenere i tillegg til managere som rådgir dem rundt strategi under et spill.

Man blir nemlig sjelden best i dataspill hvis man bare spiller data. Denne tankegangen har en parallell i Magnus Carlsen, som ofte nevner viktigheten av å holde seg fysisk aktiv. Dette har gitt ham fordeler foran sjakkbrettet i form av økt konsentrasjon og overskudd.

Aleksander Andersen

Sammensmeltingen av spill og sport sprer seg. Norway Cup tilbød i år for første gang en e-sport-konkurranse i tillegg til de vanlige fotballkampene. Barna kunne konkurrere i fotballspillet Fifa 17 (selvfølgelig), skytespillet Overwatch og Rocket League – et spill der man spiller fotball med biler.

Fenomenet har gjort landhogg i det norske skolevesenet. Både Arna vidaregåande skule og Gausdal VGS i Oppland tilbyr nå "E-sport som toppidrett".

Tiller videregående skole i Trondheim tilbyr studiespesialiserende linje i samme fagområde.

ROAR CHRISTIANSEN

I Oppland er ett av læreplanmålene at elevene skal lære å opptre som toppidrettsutøvere. Arna løfter frem et fokus på "fysisk fostring" for å beskrive sin satsing.

E-sport har kommet for å bli. De nye spillstjernene knuser myten om den overvektige gameren som kaster bort livet sitt, inhalerer frossenpizza og svetter energidrikk.

Tankegangen er et sunt alternativ til overdreven stillesitting, som er dataspillingens skyggeside.

Og så skader det jo ikke at man kan bli rik heller, da.