Støre sperrer oss inne. Han bør heller fikse sykehusene.

Det hjelper ikke å kaste penger på et elendig system.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) stengte landet, var det av frykt for å overbelaste sykehusene.

Landet er lukket og boltet. Ingen får drikke. Ingen får møtes. Kulturbransjen lider. Utelivet blør.

Årsaken til alt dette er frykt for at sykehusene skal kollapse.

«Vi er allerede nær en overbelastning», sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han i praksis stengte landet.

«Vi har bevilget penger, men resultatene kommer ikke over natten», sa han.

Problemet er at det ikke hjelper å kaste penger på et system som ikke fungerer.

Midt i pandemien går norske sykehus nemlig med milliardoverskudd. Sykehusene i Oslo og Viken går nå med 1,5 milliarder kroner i pluss, ifølge Aftenposten.

Dette skjer samtidig som akuttavdelingene er fulle, operasjoner avlyses og det er skrikende mangel på intensivsykepleiere. På Haukeland planlegger ledelsen sykehus i gymsalen.

Som Minerva-redaktørene Aksel Fridstrøm og Nils August Andresen oppsummerer: «Noe er galt i helsevesenet – og det skyldes ikke korona.»

Antallet koronapasienter er fortsatt langt under det beredskapsplanene tar høyde for, og det andre land håndterer. Etter snart to år med pandemi, har det skjedd påfallende lite med evnen til å takle smitten.

Det er paradoksalt for et land som bruker så enorme ressurser på helse.

Overlegene Mads Gilbert og Sven Erik Gisvold kaller pandemien et symptom som bare avdekker sykdommen norske sykehus lider av: underbudsjettering, nedlegging og sultefôring.

«For oss på sykehusgulvet starter nesten hver morgen med en diskusjon om hva som må utsettes og strykes», skriver de. Det handler stort sett om mangel – enten på plass eller personell eller operasjonsstuer.

Legene legger skylden for elendigheten på en villet politikk, og den har et navn: Helseforetaksreformen.

Mads Gilbert er mest kjent for innsatsen sin i Gaza. Nå er han overlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og svært kritisk til organiseringen av norske sykehus.

De statlige helseforetakene ble født for 20 år siden, og er et slags ondt stebarn av en sjelden allianse mellom Høyre og Arbeiderpartiet.

I 2001 gikk de sammen om å overføre spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene til staten. Samtidig ble sykehusene forvandlet til gigantiske forretningskonsern som skulle drive med profitt og styres etter kvasikapitalistiske prinsipper.

Det er ikke vanskelig å finne beisk kritikk av denne modellen, særlig fra innsiden av sykehusene.

Tidligere helseminister og koronapoet Bent Høie (H) gikk til valg på å skrote helseforetakene, men snudde da han havnet i regjering og skjønte hvor krevende det var.

Overlegene Gilbert og Gisvold kaller det en «butikkreform» som har ført med seg systematisk nedbygging av kapasitet og sengeplasser.

«En helt forutsigbar konsekvens er at selv med en moderat bølge innleggelser, går helsevesenet i knestående», skriver de i iTromsø.

Hvis sykehusene knekker, var det altså en varslet katastrofe.

Professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller mener markedsimitasjonen gjør at sykehusene prioriterer egen budsjettbalanse foran helsefaglig behandling.

I dette ligger visst også en del omsorg for egen lønn. En sak fra Klassekampen viser nemlig at 200 ledere i helseforetakene tjener mer enn helseministeren.

Den pengegaloppen henger tydelig sammen med Wyllers kritikk: Foretaksmodellen driver frem en massiv vekst i administrasjon, kontroll og annet uproduktivt arbeid.

Samtidig blir alt som ikke gir plusspoeng i regnskapet skrelt bort. Som fødselsomsorg og barsel. Eller kostbare tiltak som intensivkapasitet og beredskap.

Et sykehus som skal gå med overskudd kan jo ikke drive med omsorg og tomme senger.

Diagnosen fra Gilberg og Gisvold kommer med en akuttresept til politikerne. «Stopp butikkmodellen, skrot foretaksreformen» er ett av de ti punktene.

Det er et godt tips til Jonas Gahr Støre (Ap). Her har han nemlig et konkret koronatiltak som både kan virke og bli populært. Det er ganske sjeldent.

Foretaksmodellen er tungt kritisert, både av helsearbeidere og politikere. Utfordringen har vært at verken Høyre eller Ap har villet endre den.

Nå som reformen er blitt 20 år, ligger det iallfall ikke så mye politisk prestisje i å tviholde på den. Og med både pandemi og Senterpartiet i regjering har det skjedd en viss bevegelse.

Partiet har lenge yppet til strid mot foretaksmodellen. Ifølge helsepolitiker og statsråd Kjersti Toppe (Sp) var ny styring av sykehusene noe av det viktigste for Sp i regjeringsforhandlingene. I Hurdalsplattformen har de fått gjennomslag for å «utrede endringer».

For Senterpartiets Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum var ny sykehusstruktur en av de viktigste sakene før regjeringsforhandlingene med Ap.

En oppside ved pandemien og dens grunnleggende håpløshet, er at den øker behovet for handlekraft på helsefronten.

Viruset vil være med oss for alltid, og politikerne er nødt til å legge en langsiktig plan for å håndtere det.

Det går ikke an å stenge samfunn og barer og skoler hver eneste vinter. Da gjenstår det å gjøre noe med sykehusene, og hvordan de blir drevet, organisert og fulgt opp politisk.

Det er en vanvittig krevende oppgave å kaste om på hele sykehusstrukturen.

Men hvis det er koronaen som til slutt tar knekken på markedstenkningen i helsevesenet, vil den faktisk føre med seg noe bra.