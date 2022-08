MDG satser på gjenbruk – også av partiledere

Arild Hermstad tar over som midlertidig MDG-leder etter at Une Bastholm trekker seg. Onsdag fortalte han pressen i Arendal at han også ønsker seg ledervervet permanent.

ARENDAL (BT): Kanskje mann (55) er akkurat det MDG trenger for å få sitt lenge etterlengtede gjennombrudd.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

– Trist, trist, trist.

Dette var ordene Arild Hermstad brukte for å beskrive at Une Bastholm går av som leder for Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Men der han sto foran et stort presseoppbud på toppen av et elektrisk skip midt i Arendal, skinte bergenseren likevel om kapp med sørlandssolen.

Når Bastholm trer til side, velger nemlig MDG å gå for gjenbruk.

Hermstad var en av partiets to likestilte «talspersoner» fra 2018 til 2020. Da MDG bestemte seg for å gå for én partileder, var det Une Bastholm som fikk vervet.

Nå skal Hermstad igjen få lede partiet. Først midlertidig, men han har allerede varslet at han ønsker å ta over permanent. Og ingen naturlige motkandidater ser ut til å ville utfordre ham.

Dermed kan det som har vært en lang nedtur for MDG det siste året, ende med en opptur for Hermstad selv. Og kanskje klarer han å dra partiet med seg.