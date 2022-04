Regjeringen rakner og Europa er i krig. Det kan åpne for Navarsete.

Regjeringen har mistet to av sine mest profilerte statsråder på to saker de burde ha visst om. Det kan bety comeback for Liv Signe Navarsete.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

«Statsministerens bakgrunnsundersøkelser fremstår som utrolig amatørmessige. Det er rett og slett ikke til å tro», skriver BT-kommentator Stig Arild Pettersen om Odd Roger Enoksens avgang.

Odd Roger Enoksen (Sp) trekker seg som forsvarsminister.

Lørdag morgen sto en kvinne frem i VG og fortalte at hun hadde hatt et seksuelt forhold til den erfarne Senterparti-politikeren. Det startet da hun var 18 og han var 50.

Han var hennes «seksuelle mentor». Hun følte at han presset henne.

En klassisk metoo-sak, som med Enoksens avgang til slutt også rammet toppen av Senterpartiet.

Da Jonas Gahr Støre (Ap) presenterte Odd Roger Enoksen som forsvarsminister da regjeringen tiltrådte i fjor høst, ble mange overrasket. 68-åringen hadde vært både stortingsrepresentant, partileder og statsråd tidligere, men hadde vært ute av politikken i 15 år.

Comebacket var imidlertid langt fra tilfeldig. Enoksen kommer fra Andøya i Nordland, og hadde lenge vært administrerende direktør for Andøya Space Center.

I regjeringsforhandlingene tapte Sp kampen mot nedleggelse av Andøya Flystasjon. Enoksen ble hentet inn for å hindre at det sviende nederlaget skulle snu Senterpartiets vekst i Nord-Norge.

Odd Roger Enoksen (Sp) varslet sin avgang som forsvarsminister lørdag morgen, etter at VG avslørte at han hadde hatt et seksuelt forhold til en ung kvinne.

En erfaren og profilert Senterparti-politiker kom inn i en tung post for å gi regjeringen ryggdekning i en viktig landsdel.

Nå har han falt, et offer for egen dumskap – eller i beste fall mangel på selvinnsikt.

Odd Roger Enoksen er den andre profilerte statsråden som må trekke seg fra Støre-regjeringen på bare fem uker.

6. mars gikk Hadia Tajik (Ap) av som arbeidsminister etter anklager om at hun hadde misbrukt Stortingets pendlerboligordning.

Regjeringen fortsetter altså med sitt selvskadingsprosjekt.

Og den har seg selv å takke.

Metoo og pendlerbolig har vært de to store sakene som har ført til tidenes mannefall i det politiske Norge de siste årene. Da Støre i høst skulle sette sammen mannskapet i sin lenge etterlengtede regjering, var dette to åpenbare temaer i samtalene med potensielle statsråder.

Både Tajik og Enoksen unnlot å fortelle Støre at de satt på potensielle skandaler.

Statsministerens bakgrunnsundersøkelser fremstår som utrolig amatørmessige. Det er rett og slett ikke til å tro.

– Dette er informasjon som burde vært delt før vi tar en avgjørelse om utnevnelsen, sa Støre på sin pressekonferanse om avgangen lørdag, og la til at det må være en forutsetning at folk forteller sannheten.

Det har åpenbart vært en altfor naiv tilnærming.

– En statsråd har også et privatliv, og en statsråd kan ha et forhold utenfor ekteskapet, sier Enoksen til VG.

Han forstår tilsynelatende ikke den store skjevheten i relasjonen mellom en eldre statsråd og en yngre skoleelev.

Det er riktignok menneskelig å rasjonalisere egne handlinger. Enoksen er ikke alene om å ha blitt avslørt med dårlig selvinnsikt de siste årene.

Men det er vanskelig å forstå at relasjonen ikke dukket opp da han ble hentet inn i Støre-regjeringen.

Da Enoksen var olje- og energiminister for Jens Stoltenberg fra 2005 til 2007, var den unge kvinnen mange ganger innom statsrådskontoret. Hun var med i den svarte bilen. Hun var med på møter med andre regjeringsmedlemmer.

Hun var Enoksens eneste gjest da kongen åpnet Stortinget i 2006.

Nå må statsminister Støre nok en gang rydde opp i et selvforskyldt mareritt.

Midt i Europas største sikkerhetspolitiske krise siden andre verdenskrig, må han finne en ny, solid forsvarsminister. En som kjenner feltet, en som er god på krisehåndtering.

Enoksens avgang kan føre til statsrådscomeback for tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete.

Vedkommende kan fort bli Norges første forsvarsminister som må håndtere at Nato blir dratt inn i en krig med Russland.

Det er ingen hemmelighet at Sp-nestleder og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe kunne tenke seg rollen som nettopp forsvarsminister.

Men dersom Støre og Vedum vil gjøre jobben enklest mulig for seg selv, sørger de for nok et comeback for en tidligere Sp-leder: Liv Signe Navarsete.

Navarsete har statsrådserfaring og åtte år bak seg i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Nå sitter hun i den regjeringsoppnevnte forsvarskommisjonen.

På toppen av dette er hun kvinne og fra Vestlandet, som er underrepresentert i dagens regjering.

I 2018 ble Navarsete sykmeldt etter det hun kalte en «elendig håndtering» av SMS-saken fra Sp-ledelsen.

Men i et parti som gjør det elendig på meningsmålingene, i en regjering som rakner og i et Europa i krig, kan selv slike konflikter kanskje legges bi.