Pragmatisme og paranoia må gå hand i hand når koronareglane skal handhevast

Ting sin ibuande faenskap har ein tendens til å generera situasjonar som ikkje passar inn i regelverket.

Ingebjørn Bleidvin Gjestekommentator i BT

«Kva gjer du om dei er heilt elendige på smittevern? Om dei gir gjestane ein klem i døra og pakkar folk tett i tett i restauranten?»

Det var ein kamerat som spurte. Vennegjengen var førre fredag på veg til Kvitnes gard i Vesterålen, der ein heimflytta meisterkokk serverer nokon og tjue rettar på berre lokale råvarer. Det formeleg lyser «komande Michelin-stjerne» av staden, og bookinga var gjort for lenge sidan. Det er ein slik stad ein kan ta seg råd til å reisa når alt av feriar heile året har blitt avlyst.

Eg rekna sjølvsagt med at så proffe folk hadde ting på stell, men tanken var likevel litt ubehageleg.

«Me får sjå», sa eg, og byrja å snakka om noko anna.

Som kommuneoverlege har eg etter kvart blitt van med å ha smittevernet med som nisse på lasset uansett kor eg ferdast.

Tysdag 8. september var smittetala så ille at byrådet i Bergen sette krisestab.

Det er mange som vil og skal og bør ha eit ord med i laget i handteringa av pandemien: Epidemiologar, smittevernprofessorar, næringslivet og politikarar er berre nokre.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har det siste ordet fagleg sett, mens regjeringa prøver å sy ting saman til noko som kan fungera for samfunnet som heilskap.

På nasjonalt nivå må dei tenkja i store linjer. Kor mange prosent arbeidsledige kan me tola? Kor og når skal me anbefala å bruka munnbind? Kva land skal me innføra karantene for?

På kommunenivå vert spørsmåla straks meir kvardagslege, men ikkje mindre viktige for dei det gjeld.

Smittevernlova er lagt opp slik at det ofte er kommuneoverlegen som sit att med å tolka den praktiske utøvinga av reglane. Dette kan få ulike utslag.

Teatersjef Sølvi Rolland ved Ole Bull Scene og mange andre kulturleiarar i Bergen meiner kulturlivet har fått urimeleg streng medfart.

Som kommuneoverlege i ein mellomstor kommune, blir du regelmessig kjent att. På butikken kan det følast som å ha eit energifelt rundt seg som held andre menneske unna. Folk er litt ekstra nøye med å halda avstand.

Då dottera mi skulle på handballtrening, blei eg av praktiske årsaker sitjande i hallen og jobba med pc-en. I etterkant slo det meg at trenarane kanskje blei litt uroa av at kommuneoverlegen sat på tribunen og stira ned og noterte flittig.

Men det er nok av søknader og spørsmål som kjem, sjølv om ein ikkje oppsøkjer dei. Og som vanleg i den verkelege verda, viser det seg at ting sin ibuande faenskap har ein stadig tendens til å generera situasjonar som ikkje passar inn i regelverket.

Kino er lov. Men kva med seniorkino på den nasjonale eldredagen, med kakeservering undervegs?

Ein konsert på torget er eit arrangement, og skal maksimalt ha 200 gjester, med full logg av personar og telefonnummer. Men er det framleis eit arrangement når det er ein del av Bondens Marknad som har bodane sine spreidde litt hist og her på torget og langsetter gatene i sentrum?

Ikkje sånn å forstå at helsemyndigheitene stengde ned landet på lykke og fromme. Men viruset var heilt nytt, og ting endra seg raskt, skriv kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Lista over grensetilfelle er lang.

Likevel går det greitt, for eg føler at eg er i godt selskap. Nedstenginga i starten av pandemien var den største inngriping i det norske samfunnet i fredstid. Og det har kanskje aldri vore eit større misforhold mellom konsekvensane av tiltak, og kunnskapen dei bygger på.

Ikkje sånn å forstå at helsemyndigheitene stengde ned landet på lykke og fromme. Men viruset var heilt nytt, og ting endra seg raskt. Kunnskap kom til fortløpande. Sjølv ein samvitsfull og erfaren byggmeister slit når han er nøydd til å bygga på sandgrunn.

Eit eksempel er den generelle oppfatninga av rolla til barn i smittespreiing.

Dei gjekk frå å vera snørrsprutande virusbomber, til å ikkje ha noko særleg å sei i det heile, til å likevel kanskje vera ein viktig del av smittekjedene.

Men éin ting stod fast: Myndigheitene var opne og ærlege om usikkerheita. Dei var tydelege på at dei ikkje kunne garantera noko, og at tilrådingane var det beste dei hadde til ei kvar tid. Få ting kan vera meir tillitvekkande enn å innrømma tvil. Det bør me bli flinkare til å akseptera frå våre leiarar.

Alt i alt trur eg lovgjevarane gjorde lurt i å legga dei omfattande fullmaktene i smittevernlova til kommuneoverlegane. Grunnen er at dei stort sett er samfunnsmedisinarar; jobben er å vera heile lokalsamfunnet sin fastlege.

Ein god fastlege veit at ein må sjå heilskapen.

Ei av de viktigaste ferdigheitene du opparbeider deg i det yrket over åra, er å vita når det er riktig å avvika frå eller lempa på retningslinjene.

Laurdagen etter den makelause middagen på Kvitnes, sat me rundt frukostbordet i gardshuset der og prøvde å hugsa kva me eigentleg hadde ete.

«Men kva hadde du eigentleg gjort då», var det ein i følgjet som spurte igjen, «viss dei var heilt elendig på smittevernfronten i går?»

«Då måtte eg sjølvsagt teke affære på eit eller anna vis», sa eg.

«Men kanskje ikkje før etter middagen.»

Ingebjørn Bleidvin er fastlege, kommuneoverlege og medstifter av IT-selskapet ReMin, som leverer løsninger for smittesporing og vaksineplanlegging for norske kommuner. Han har vært gjestekommentator i Bergens Tidende siden 2012.