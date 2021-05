Rajas begeistring for Bergen er viktig og nyttig. Ikke minst for DNS.

Bergens flotteste signalbygg får endelig nødhjelp fra regjeringen.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Kulturminister Abid Raja (V) og statsminister Erna Solberg (H) slapp nyheten om Den Nationale Scene fredag. Teateret i Bergen får 610 millioner kroner til totalrenovering. Foto: Knut Egil Wang

At det flotte teaterbygget på Engen skal renoveres, oppgraderes og poleres for 610 millioner kroner, er en strålende nyhet.

For dette kan Bergen takke teateret selv, heiagjengen av lokalpolitikere og kulturminister Abid Raja (V), som fremdeles er nyforelsket i Bergen. Og ikke minst kan byen takke for at det er stortingsvalg til høsten.

Den uvant romslige bevilgningen viser at statsminister Erna Solberg (H) er i valgkampmodus.

Forrige gang hun kom med friske kulturpenger til hjembyen sin, var under valgkampen i 2017. Da landet hun med 230 statlige millioner kroner til en nytt scenekunsthus i Sentralbadet.

Solberg har ikke akkurat profilert seg selv som kulturpolitisk slugger gjennom åtte år som statsminister. Men hun vet at dette er nyhet med viktig symboleffekt.

DNS er et av landets viktigste kulturhistoriske hus. Jugend-bygget er tegnet av arkitekt Einar Oscar Schou, og har vært fredet siden 1993.

Tidligere teatersjef Agnete Haaland ønsket først å reise nybygg i det fredede parkanlegget ved byggets nordside. Deretter var planen å kjøpe Ricks-bygget i Veiten.

Etterfølger Stefan Larssons sjakktrekk har vært å skrote forgjengerens kostbare planer. Beslutningen førte til at DNS raskt fikk ti millioner kroner til å flytte verksteder og en del administrasjon til et industribygg i Gravdal.

Det gjorde det i sin tur enklere å be om penger til det viktigste prosjektet: Å bevare og modernisere selve teaterbygningen.

Nå blir det nye prøvesaler der verkstedene har vært, og kjelleren skal graves ut og bli til en ny teatersal med anstendig takhøyde.

Men like viktig er at bygget skal få publikumsheiser og bedre universell utforming, som gjør teateret tilgjengelig for publikummere med funksjonsnedsettelse. DNS blir med dette et mer inkluderende teaterhus.

At Abid Raja «eksploderer av glede», som han erklærte under pressekonferansen fredag, er ingen overraskelse. Når regjeringens løskanon får det som han vil, bobler det gjerne i uironisk begeistring og selvskryt.

Men det siste året har det strømmet så mye kjærlighet fra kulturministeren til Bergen, at det nesten er grunn til å undre seg.

Vi er ikke vant til dette fra regjeringshold. Hva er det den mannen egentlig vil?

Statens kulturmilliarder har regnet tett over Oslo de siste tiårene, med Munch-museet og Nasjonalmuseet som to massive investeringer.

Det har vært skralt med penger til å følge opp gode prosjekter utenfor hovedstadsområdet. Etterslepet på kulturminner og -bygg har vokst til det nær uhåndterbare, nær 900 millioner kroner bare i Vestland fylke.

Abid Raja er den første kulturministeren på mange år som har tatt inn over seg skjevfordelingen av statlige midler mellom Oslo og resten av landet.

Han har lyttet til de mest politisk offensive lederne her omkring, der Kode-museenes direktør Petter Snare har vært spesielt høylytt.

Raja har til og med brydd seg med å komme over fjellet for å inspisere elendigheten selv. Ole Bulls villa på Lysøen har nytt godt av det, og får penger til nødvendig oppussing.

Bak de nesten skamløse frieriene til Bergen og Vestlandet, ligger altså en gatesmarthet vi sjelden ser i norsk kulturpolitikk.

For en ting har Raja lært, i et parti som ikke svulmer av velgeroppslutning: Det er klokest å bruke energi og penger der det er størst behov, der du får synlig resultat, og der du høster deiligst politisk gevinst.

Dessuten vet Abid Raja innerst inne at han neppe er kulturminister etter stortingsvalget i høst.

Det haster med å sette spor etter seg. I landets mest selvbevisste by er renoveringen av kulturhistoriske symbolbygg noe som vil bli husket en stund.

Akkurat nå kan det være greit å minne om at behovet for å spre kulturmidlene tynnere utover landet, ikke er blitt mindre etter at Kode og DNS har fått sitt.

At enkeltprosjekter får julegaver midt i vårløsningen, føles kanskje surt for andre institusjoner på Vestlandet.

Bymuseet i Bergen, som blant annet har ansvar for Håkonshallen, Rosenkrantztårnet og Bryggens museum, er en av dem. Museet har stått lydig i kø i årevis, uten drahjelp fra flinke lobbyister og statsministre i valgkampmodus.

Museer og kulturbygg av denne typen kan ikke vente til neste stortingsvalgkamp før det kommer friske penger.

Forhåpentlig fører Rajas bergensfest til at både kulturbyråkrater og stortingspolitikere ser behovet for en ny og mer rettferdig fordeling av kulturmidler over hele landet.

Ikke minst den som skal bli landets nye kulturminister etter stortingsvalget i høst.