Arbeidarpartiets største krise er hos ungdomen

Skal Ap ha ein sjanse, må dei snakke meir om BLM og mindre om AFP.

Jens Kihl Kommentator

Det er nok ikkje berre Ap-leiar Jonas Gahr Støre som klør seg i håret over Aps krise. Noko av problemet er at dei største Ap-profilane har litt tynt hår å klø seg i. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Kommentar

17,5 prosent. Det var status for Arbeidarpartiet på helgas partibarometer for Nationen og Klassekampen. Partisekretær Kjersti Stenseng fekk rolla som Komiske Ali då ho overfor Klassekampen avviste at partiet er i krise.

Joda, Ap er i krise. Det har dei vore i fleire år, og det tek ikkje slutt.

Overfor TV 2 opnar Ap-nestor Thorbjørn Berntsen for å bruke starten på valkampen til ein leiardebatt i partiet. Berntsen peikar på sin nevø Raymond Johansen. Han er byrådsleiar i Oslo og dessutan røyrleggjar av yrke.

Det skal eit jordskjelv til for at ikkje Ap går til val med Jonas Gahr Støre som partileiar og statsministerkandidat, men dei siste åra har Richters skala vore eit godt barometer for Aps interne liv. Men kan Johansen fornye partiet?

Veljarundersøkinga frå stortingsvalet 2017 er utført av SSB og Institutt for samfunnsforskning. Ho viste at veljarkrisa for Ap er størst hos dei yngre:

I gruppa 45–66 år røysta 28 prosent på Ap i stortingsvalet. Hos pensjonistane gjekk det endå betre, her var talet heile 30 prosent. Partiet slit derimot tungt hos dei yngre: Berre 22 prosent i alderen 20–24 år valde Aps stemmesetel.

På BTs målingar for Hordaland og Sogn og Fjordane frå desember var biletet det same: Ap gjer det dårlegast hos dei yngste.

Jens Stoltenberg er fødd i 1959. Jonas Gahr Støre kom til verda i 1960. Og Raymond Johansen? Du gjetta riktig. Han er 1961-modell. I februar kan vi gratulere han med sekstiårsdagen.

Raymond Johansen har vore partisekretær i Ap, statssekretær og var på nittitalet Oslo-byråd for SV før han skifta parti. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto (arkiv)

Ap står i ein spagat på fleire område: Oljepolitikken gjer det vanskeleg å nå klimaungdomen. Retorikken om «streng» innvandringspolitikk appellerer lite til generasjonen som går i Black lives matter-demonstrasjon. Og metoo-sakene reiv vekk mykje av truverdet som eit likestillingsparti.

Raymond Johansen står nok på dei yngres side i desse sakene. Og kanskje kunne han ha blitt ein norsk Bernie Sanders, ein godt vaksen kar med appell hos ungdomen. Men vinn han val?

I 2011 fekk Arbeidarpartiet 33,1 prosent i Oslo. Det var betre enn Ap fekk nasjonalt. I 2015 stilte Raymond Johansen som fyrstekandidat. Då fekk dei 32,0 prosent. Det var dårlegare enn Ap på landsnivå.

I 2019 stilte Johansen igjen på topp. Då fekk dei katastrofale 20 prosent. Det var suksessen til MDG, SV og Raudt som gjorde at Ap framleis styrer i hovudstaden.

Sannsynlegvis må Ap sjå etter yngre krefter om dei skal ha appell hos 20-, 30- og 40-åringar.

Hadia Tajik. Ingvild Kjerkol. Marianne Marthinsen. Torstein Tvedt Solberg. Anette Trettebergstuen. Nils Kristen Sandtrøen. Lene Vågslid. Marte Mjøs Persen. Kamzy Gunaratnam. Eigil Knutsen. Tuva Moflag. Masud Gharahkhani. Martin Henriksen. Jette F. Christensen.

Ikkje alle desse sit på Stortinget i neste periode. Alle har sjølvsagt sine manglar. Men det er i denne aldersgruppa, mellom 30 og 45 år, at Ap bør leite etter sine neste toppfolk.

Og så er det eit svært alvorleg poeng som ofte blir borte i debatten om kvifor Ap gjer det så dårleg og manglar tydelege arvtakarar: 22. juli 2011. Ingen veit kven av ungdomane som den dagen mista livet, som kunne blitt store politikarar.

Men det er ikkje tvil om at terroristen tok livet av menneske som kunne vore viktige i dag. Talentet Tore Eikeland frå Hordaland ville blitt 31 år denne våren. Håvard Vederhus, som mellom anna hadde vore leiar av Elevorganisasjonen, skulle blitt 32 til hausten.

I tillegg kjem alle dei som sa takk for seg i politikken etter å vore på Utøya den dagen. Dyktige ungdomar som fekk fysiske og psykiske skadar, som ikkje orka netthetsen eller som av andre grunnar valde eit liv utanfor politikken.

Tidlegare har noko av adelsmerket til Ap vore at dei har greidd å vere ein koalisjon. Ulike syn, som ja og nei til norsk EU-medlemskap, kunne finne saman i same parti. Men også slik at ulike interesser kunne gå saman og stø kvarandre.

Det er ikkje sikkert at alle LO-medlemer i industrien ville følt seg heilt heime i ein pride-parade, men Ap røysta samrøystes for felles ekteskapslov i Stortinget i 2008. I byte fekk fagforeiningsfolket homo-venlege storbyliberalarar som stod på for gode vilkår for kraftkrevjande industri.

Den typen alliansetenking står svakare i Ap i dag. Det har alltid vore konfliktar mellom by og land, gamal og ung, høgre og venstre, akademikar og LO-medlem med yrkesfag. Men dei har likevel sett at dei har mest å tene på å stå saman.

I helga gjekk som nemnt Aps æresmedlem Thorbjørn Berntsen ut og opna for ein debatt om Støres framtid. Denne opne mistilliten frå ein industriarbeidar mot ein akademikar kan vi sjå meir av framover.

Det er ikkje lett å sjå lyspunkt for Ap no. Om det skulle finnast eit, måtte det kanskje vere Senterpartiet: Eit parti som var kollektivt dømt nord og ned, og der ein leiarkandidat ingen hadde trua på tok over med krisedårlege målingar.

Det gjekk ikkje så verst.