Kunstnere som provoserer må tåle å bli provosert

Fra teaterparet Vinge & Müllers oppsetning av «Et dukkehjem». Duoen er blant kunstnerne som får tyn av «Sløseriombudsmannen». – Han utgjør ingen stor trussel for norske kunstnere. Det er ikke fare for at staten vil la dem i stikken i nær fremtid, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: BIT TEATERGARASJEN

Vårens harde kulturdebatt handler om et Facebook-fenomen, påstått mobbing, krenkede følelser, brutte forbindelser og voldsomme påstander. Akkurat som i fjor.

En snarvei gjennom støyen her: Den kjente kunstneren Morten Traavik er mildt sagt skuffet over at Festspillene har trukket seg fra samarbeidet om prosjektet «Sløserikommisjonen».

Stykket skulle hatt urpremiere under fjorårets festival, men ble utsatt på grunn av pandemien. Etter den tid har forholdet mellom partnerne surnet.

Stykket står ikke på årets festspillprogram, men skal isteden ha premiere på BIT Teatergarasjen 14. mai.

Traavik mener festspillsjef Anders Beyer har latt seg presse av stykkets kritikere.

– Festspillene og Anders Beyer vil ha «forstyrrelser light». De vil ikke ha noe som virkelig er forstyrrende, noe som også utfordrer kulturlivet selv, sier Traavik, og indikerer dermed hva han mener om kvaliteten på festspillsjefens ryggrad.

Beyer svarer at han tåler både kritikk og kjeft, og at samarbeidet opphørte på grunn av pandemien og alle avlysningene i fjor.

Det er synd at det gikk som det gikk. Jeg tror «Sløserikommisjonen» kunne ha skapt ilsk og heftig debatt under årets festival.

Stykket er basert på aktivitetene til den beryktede Facebook-profilen «Sløseriombudsmannen», som har cirka 70.000 følgere.

Han var lenge anonym, helt til han ble avslørt tidligere i mars. Han heter Are Søberg, er 37 år gammel aksjeinvestor, bosatt i Oslo.

Hovedmålet hans er å «avsløre» det han mener er statens uvettige bruk av penger.

Dette gjør han i særdeleshet ved å vise videoklipp av enkelte kunstforestillinger, uten kontekst eller forklaring. Ubehagelig for dem som blir uthengt, selvfølgelig.

«Sløserikommisjonen» er eksperimentelt teater. Vanligvis er ikke dette en sjanger som utløser de heftigste debatter.

At kunstner Morten Traavik inngår samarbeid med en som vil kunsten vondt, har likevel fått mange kulturfolk til å gå i svart, i den norske yndlingsøvelsen «sable ned noe jeg ikke har sett eller hørt».

I fjor kalte professor Kai Johnsen ved Kunsthøgskolen i Oslo stykket for «unyansert hvit mannlig populistisk dritt», i et voldsomt angrep på det planlagte festspillsamarbeidet.

I så måte er han i godt selskap med Erna Solberg og en rekke andre borgerlig-konservative politikere, som stemplet teaterstykket «Ways Of Seeing» som farlig, uten å ha sett en eneste scene.

Noen ganger er paradoksene i norsk kulturdebatt både vonde og vittige på samme tid.

Den kjente kunstneren Morten Traavik er mildt sagt skuffet over at Festspillene har trukket seg fra samarbeidet om prosjektet «Sløserikommisjonen», uten en god begrunnelse. Foto: Ørjan Deisz

Det kan være vanskelig å forstå all støyen rundt «Sløseriombudsmannen». En gjennomscrolling på Facebook viser at mannen verken er dristig eller original.

Dette er monoman ralling fra en ultraliberalist som åpenbart vil ha mindre stat og mer individuell frihet.

«Ombudsmannen» bruker sosiale mediers fremste hersketeknikker, som er grov forenkling, enkle retoriske spørsmål og arrogant hovering.

Han vet at innleggene er egnet til å få frem det verste i folk uten folkeskikk, som bidrar med fæle kommentarer i feeden. Noe han neppe tar ansvar for, naturligvis.

Selv om Frp har trykket ham til sitt jakkeslag, er «Sløseriombudsmannen» uinteressant som kunstkommentator. Helt til Morten Traavik lager kunst om ham, ironisk nok.

«Sløserikommisjonen» kan kanskje bli relevant teater. Ved å ta for seg et så skingrende umusikalsk Facebook-fenomen, kan Traaviks stykke også berøre en del debatter som berører oss sterkt til daglig:

Ytringsfrihetens grenser, intoleranse og populisme, krenketyranniet, politisk påvirkning og spørsmålet om hvem som egentlig har makt til å endre samfunnet.

Temaene bør så til de grader være relevante. Mer debatt om kunstens rolle som demokratibygger er opplagt av det gode.

Problemet i den norske samfunnsdebatten er ikke akkurat at kunsten tar for stor plass. Tvert om, den bør engasjere og provosere i mye større grad.

«Sløseriombudsmannen» utgjør ingen stor trussel for norske kunstnere. Det er ikke fare for at staten vil la dem i stikken i nær fremtid.

Det er relativt få av landets stemmeberettigede som ønsker å leve i et så gjennomprivatisert, kulturfiendtlig og oksygenfattig samfunn som ultraliberalisten ønsker seg.

Jeg tror det kan være sunnere å se på ham og Morten Traavik som provokatører, som kan lokke kunstfeltet ut av skyggene, til å diskutere og reflektere over sin egen rolle i en stadig hardere offentlighet.

Når støvet legger seg, kan det hende konklusjonen blir den motsatte: «Sløseriombudsmannen» kan ha gjort kunsten en tjeneste. Mer om det får vi kanskje vite når «Sløserikommisjonen» har premiere i mai.