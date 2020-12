Handbok for deg som vil vinne krigen om jula

Og den krigen skal du vinne. Kyllingpølse for kyllingpølse.

Jens Kihl Kommentator

Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde forsvarer gjerne jula mot skadelege krefter som liker kyllingpølse. Her er han fotografert utan pølse, men med flakong. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (arkiv)

Endeleg er dei her: Sakene der nokon meiner vi ikkje får lov til å feire jul i Noreg. Krigen mot krigen mot jula.

Amerikanarane har i årevis hatt noko dei kallar «War on Christmas», og no har vi importert det hit: Ein sunn og viktig debatt om kor vidt nokon hindrar oss i å feire som vi vil.

Det blir liksom ikkje jul før tidlegare justisminister Per-Willy Amundsen sår tvil om kor vidt det blir jul i Noreg. Han er som vanleg på juleballen: Det ligg an til at «Nissene over skog og hei» ikkje blir vist på Dplay, fordi serien bruker blackface som eit verkemiddel.

«Skam dere», er svaret frå Amundsen. Dette er nemleg dei same, farlege kreftene som prøver å «ødelegge vår kulturarv i sin humørløse leting etter problemer som ikke eksisterer». Det siste veit Frp-toppen ein del om.

Men han skal ha for å stå i kampen. For kva slags samfunn blir vi om Stortinget plutseleg serverer kyllingpølse på juletrefesten?

Vil du og ditt parti også kaste dykk med i krigen? Her er mine beste tips for å sikre deg heltestatus hos internettkrigarane.

1 Ja, det er krig Dei fleste trudde nok at det heiter vinterfest, så det var bra Frp kunne oppklare her. Faksimile frå Zählers Facebook-side. I år er det Maria Zähler med kombinasjonen Frp-politikar og Resett-bloggar som gyv laus. Slagordet er «Det heter jul – ikke vinterfest». Som vi veit, er ordet «jul» på veg ut av det norske språket. No må vi stå mot!

2 Runde formuleringar er ditt beste våpen Tidlegare justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er stadig ute og meiner om jula. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (arkiv) «Det har blitt vanleg å hevde» gjer det umogleg for petimeter-gjengen i Faktisk.no å ta deg i ein såkalla faktasjekk. Per-Willy Amundsen bomma grovt på dette kravet då han skulle ta Rusta for å fjerna korset frå ei pyntekyrkje. Han burde valt ei betre formulering. Også anonyme Twitter-konti har krav på kjeldevern!

3 Det er lov å vere elegant Denne plakaten frå Høgre blei ein hit i fjor. Om du til dømes er pr-rådgjevar i regjeringa er det meir stilig med eit diskret hint (eller stråmann, som sosialistane ville sagt). Kva med: «Selvfølgelig skal det være lov å si julemat og juleball!» Umogleg å seie imot!

4 Rolleforståing er for pyser Kjell-Ingolf Ropstad er KrF-leiar og skikkeleg glad i jula. Foto: Fredrik Hagen Det faktum at du heiter Kjell-Ingolf Ropstad og er barneminister frå KrF bør ikkje hindre deg i å gyve laus mot ein småskuleklasse i Seljord. Om det øydelegg desember for barna du snakkar om? Vel, ein må knuse nokre egg for å få den tradisjonsrike, norske juleomeletten.

5 Det er julekake nok til alle Ulf Leirstein engasjerte seg sterkt då det var snakk om juleforbod på ein skule i Østfold. Det viste seg å ikkje stemme, men det viktigaste er å ta kampen. Foto: Vidar Ruud / NTB Går det rykte om at ein skule i Rygge kanskje har droppa «Deilig er jorden» og du treng kvar einaste stemme i valet? Inga sak er for lita, same om ho er sann eller ei. Kast deg på og haust dine velfortente likarklikk!

6 Ver smart Her er Sylvi Listhaug (Frp) med ein slags pakkekalender. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (arkiv) Det er diverre vanskeleg å påvise at det alltid er muslimar som står i vegen for jula. Då held det å peike i rett retning: «I Norge feirer vi jul. Enig?». Då forstår folk at det er utlendingar som har skulda, utan at du blir skulda for å vere slem. Eller som Sylvi Listhaug, som vil ha obligatorisk skulegudsteneste. Det er eit substilt nikk til eigne kjerneveljarar og veldig smart. Einig?

7 Det er du som avgjer tradisjonane Stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) meinte Seljord kommune burde seie opp rektoren som ikkje laga jul sånn som han liker å ha det. Foto: Berit Roald / NTB (arkiv) Det er du som avgjer tradisjonane: Marxistar og folk på kontor i Oslo vil hevde at julepynt på Ikea ikkje er ein sentral del av norsk jul. eller at det er same kva pølser Stortinget serverer på juletrefesten sin. Kva veit vel dei om det? Om Ikea har ein produktserie som heiter «Vinterfest», er det all grunn til å slå alarm. Kva blir det neste? At Clas Ohlson sluttar å pynte til pinse?

8 Det er også du som avgjer skjellsorda Det var statsminister Erna Solberg (H) som i 2017 lanserte omgrepet «sosionomisering». Det var eit ord språket mangla. Foto: Jil Yngland / NTB Sagt på den rette måten, kan «humanetikar», «sosionom», «globalist» eller nesten kva som helst anna bli eit skjellsord. Lag ein kreativ juleverkstad med venene dine og prøv sjølv!

9 Aldri legg deg flat «Selvsagt snakker vi om jul og er stolte av våre tradisjoner», skreiv Høgre-nestleiar Jan Tore Sanner på Facebook i fjor. Bra avklaring. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (arkiv) Om det skulle vise seg at Ikea ikkje har droppa jula eller at skulegudstenesta går av stabelen som planlagt, kan du jo berre seie «det var då endå godt». Kvifor skal du seie orsak for å vere glad i jula? Og heilt til slutt, dersom det skulle gå over styr:

10 Minn om at ytringsfridomen er ein norsk verdi Plastnisser og kjøpesenter. Slik skal den norske jula vere. Foto: Anders Knutsen / Aftenposten (arkiv) Det må då vere lov å løfte denne debatten. Vi kan aldri bli redde for å stå opp for jula i vårt eige land. Særleg ikkje den kommersielle kjøpesenterjula vi alle er så glade i. Lukke til!