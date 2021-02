Kan han være uskyldig?

Viggo Kristiansen ble et nasjonalt monster. Men bare skjøre bevis knytter ham til drapene i Baneheia.

Eirin Eikefjord

Etter nesten 20 års kamp og syv forsøk, har Viggo Kristiansen fått medhold av Gjenopptakelseskommisjonen. Flertallet – tre av fem medlemmer – mener tvilen rundt bevisene er så stor at saken må behandles på nytt.

19. mai 2000 gikk Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) til Baneheia for å ta årets første bad. Knallgul bikini, hvitt badehåndkle med delfiner og en stor flaske appelsinbrus i en pose.

Jentene kom aldri hjem igjen. To døgn senere ble de funnet i noen busker, tildekket av løv, voldtatt og drept.

Etter en kort og intens etterforskning ble de to kameratene Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen tiltalt og dømt for drapene.

Fellende DNA-bevis knytter Jan Helge Andersen til åstedet. Han har innrømmet drap på en av jentene. Det er ingen tvil om at han er skyldig.

Men Viggo Kristiansen har hele tiden nektet for alt. Det finnes ingen tekniske bevis mot ham. Likevel var det han som ble det nasjonale monsteret.

19. mai 2000 forsvant de to jentene i Baneheia utenfor Kristiansand. To døgn senere ble de funnet drept. Området ble finkjemmet av mannskaper fra Røde kors og Heimevernet, og Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble fort fanget opp av politiet. Foto: Jan T. Espedal

Det ble raskt skapt et bilde av Viggo Kristiansen som initiativtaker og hovedmann. Fædrelandsvennen kalte ham «reinkarnasjonen av ondskap».

Men etter nesten 20 års kamp og syv forsøk, har Viggo Kristiansen fått medhold av Gjenopptakelseskommisjonen. Flertallet – tre av fem medlemmer – mener tvilen rundt bevisene er så stor at saken må behandles på nytt.

Det er helt unikt. Terskelen for å åpne en avsluttet straffesak er svært høy.

At Baneheia-saken kom gjennom det nåløyet, åpner for at dommen kan være et av rettshistoriens groveste justismord.

Viggo Kritsiansen og Jan Helge Andersen ble funnet skyldig av en jury i Agder lagmannsrett. Viggo Kristansen fikk 21 års forvaring, Jan Helge Andersen fikk 19 års fengsel. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Da de to kameratene ble dømt, fremsto bevismaterialet formidabelt:

De var observert i Baneheia på drapskvelden, men begge forklarte seg falskt om det.

Begge hadde uvanlig stor interesse for det militære, og ble ofte observert i kamuflasjeuniform og «feltmessig lek».

DNA-funn fra åstedet ble forstått som en sikker bekreftelse på at det måtte være flere gjerningspersoner involvert.

Jan Helge Andersens versjon var at kameraten truet ham med kniv og «faenskapsblikk» til å utføre overgrep og drap. Alt ved fortiden og oppførselen til Viggo Kristiansen underbygget den historien.

I «bunkersen» der Kristiansen pleide å henge, fant politiet dameundertøy, makabre filmer og store mengder røff pornografi.

Fra han var 15 år gammel forgrep han seg på en liten jente i nabolaget, i flere år. «De små er lettlurte – og det var ho», sa han i politiavhøret som avslørte ham.

Da de to kameratene ble dømt, fremsto bevismaterialet formidabelt. Alt ved fortiden og oppførselen til Viggo Kristiansen underbygget historien om at han var hovedmannen som truet kameraten til å drepe.

Vitner beskrev ham som høyrøstet, vulgær og vanvittig temperamentsfull.

De sakkyndige psykiaterne konkluderte med at han måtte ha alvorlig personlighetsavvik, og intelligens i det nedre området av normalen. De trakk frem mangel på empati, uforutsigbar og eksplosiv adferd – og en «umoden seksualitet som retter seg mot barn».

Jan Helge Andersen ble derimot fremstilt som en puslete og fredsommelig figur: «Sjenert og tilbakeholden» og «ikke spesielt viljesterk, handlekraftig eller heltemodig», var ordene som ble brukt, ifølge et rettsreferat fra Aftenposten.

Slik ble den nasjonale fortellingen om de to drapsdømte: Viggo Kristiansen var pådriver, avviker og monster, Jan Helge Andersen en stakkar som diltet etter.

Leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Siv Hallgren var blant mindretallet på to som stemte mot at saken mot Viggo Kristiansen skal åpnes igjen. Foto: Fredrik Hagen

I boken «To historier. En sannhet» plukker forfatter Bjørn Olav Jahr fra hverandre både denne fortellingen og bevisene som felte Viggo Kristiansen.

Flertallet i gjenopptakelseskommisjonen slutter seg i stor grad til samme argumentasjon:

De sentrale, avgjørende bevisene mot Viggo Kristiansen var kombinasjonen av sikre DNA-funn og Jan Helge Andersens forklaring.

Nye, sakkyndige erklæringer og rapporter har svekket DNA-beviset. Ingenting tilsier at det har vært flere enn én gjerningsperson.

Det får betydning for vektingen av de andre bevisene – særlig vurderingen av Jan Helge Andersens troverdighet og det såkalte mobilbeviset.

Jan Helge Andersen ble flere ganger tatt i løgn, og hadde åpenbart motiv for å snakke Viggo Kristiansen inn i saken.

Det såkalte mobilbeviset pekte allerede i 2001 klart i retning av at Viggo Kristiansen ikke kunne ha vært der da voldtektene og drapene skjedde. Han mottok nemlig flere anrop og meldinger via en basestasjon som ikke dekket åstedet.

Tore H. Pettersen var forsvarer for Viggo Kristiansen, advokat Ben Fegran var forsvarer for Jan Helge Andersen og statsadvokat Edward Dahl førte saken mot de to for påtalemyndigheten. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Bjørn Olav Jahrs bok er full av kritikk av politi og påtalemyndighet.

Blant annet er han svært kritisk til avhørene av Jan Helge Andersen, og hvordan politiet nærmest ledet ham til å trekke kameraten inn i saken. Tilståelsen kom nemlig først da politiet spurte om han også var et slags offer.

Nå har påtalemyndigheten to alternativer:

De kan holde fast ved at Kristiansen er en drapsmann, noe som betyr ny rettssak med full bevisføring for en annen lagmannsrett. Eller de kan innstille på full frifinnelse. Det vil være en innrømmelse av at bevisene ikke var gode nok, og at Baneheia-saken er et grovt justismord.

«Hvis saken blir lagt frem i all sin skrekk og gru, ser det veldig vondt ut for veldig mange sentrale aktører. Det er veldig mange som har gjort grove feil i denne saken», sa Bjørn Olav Jahr på Dagsnytt 18 etter at gjenopptakelsen ble kjent.

Han mener derfor det vil være mest behagelig å gå for en frifinnelse.

Samtidig er det en splittet gjenopptakelseskommisjon som nå har stemt for å åpne saken igjen, og en rekke omstendigheter svekker fortsatt Viggo Kristiansens sak.

Mindretallet trekker for eksempel frem hans psykologiske profil og forhistorie med seksuelle overgrep mot barn. Dessuten løy han til politiet om at han var i Baneheia den kvelden.

«Hvorfor skulle han lyve om dette hvis han ikke var involvert i saken», spør de.

Under rettssaken mot de to kameratene, konstaterte dommerne at vi nok aldri får vite den hele og fulle historien om det som skjedde i Baneheia.

Det blir nok konklusjonen, uansett hva som skjer videre.