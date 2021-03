Syria-krigen er vår generasjons brennemerke

Ti år etter opprøret starta, er det tydeleg at me stod på diktatorens lag mot folket.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Sivile går ut av det utbomba nabolaget Salihin under eit av Assad-regimets bombetokter mot Aleppo i 2016. Foto: Ameer Alhalbi / AFP / NTB (Arkiv)

I dag er det ti år sidan det syriske opprøret starta. Hundretusenvis mista livet og millionar vart sendt på flukt. Mannen som gjorde det heile så grufullt, sit framleis med makta i Damaskus.

Det er kanskje flyktningkrisa folk hugsar best. Eller terrorgruppa IS. Men krigen i Syria er eigentleg historia om det folkelege opprøret mot diktatoren Bashar al-Assad.

6. mars 2011 kom gneista i byen Daraa, nær grensa til Israel og Jordan. 15 gutar vart tatt for å ha skribla slagord frå den arabiske våren på ein vegg. Ungane var mellom 10 og 15 år, og vart torturerte.

Dei vart banka opp. Fingerneglene deira vart dradd ut. Gutane vart brennemerkt. Generalen som stod bak, var Assads fetter. Ni dagar seinare starta opptøyane. Torturen råka langt fleire.

Dei som ikkje reddar liv som kan reddast, må òg ta ansvar. Det er oss. Verdssamfunnet såg korleis Assad brann Syria ned til grunnen – utan å gripe inn.

Det er vår generasjons brennemerke.

Ein mann held sonen sin, som vart drepen av regjeringshæren, i Aleppo i 2012. Foto: Manu Brabo / TT NYHETSBYRÅN

Krigen skapte ikkje terrorgruppa IS – den vart etablert i 1999. Men det var i Syria dei vart mektige. Halshoggingar, tortur og massedrap i Syria, så spreidde dei seg til Irak. Gruppa stod bak ei rekke terroråtak i Europa.

Men IS var Assads verk. Dei to deler blodtørst, men ikkje ideologi. For Assad var islamistiske ekstremistar eit nyttig verktøy for å slå ned det meir folkelege opprøret. Det er ingen tvil om at han lukkast.

Me vart forferda over IS-herjingane – med rette – men ignorerte Assad. Han fekk tønnebombe sivile. Gasse bydelar. Jamne byar med jorda. Dette kunne Assad gjere, fordi han for ti år sidan gav terrorgruppa sin renessanse.

Syrias president Bashar al-Assad (til v.) saman med Russlands president Vladimir Putin i Damaskus i januar 2020. Foto: SPUTNIK PHOTO AGENCY /NTB (Arkiv)

Då opprøret mot presidenten var i startgropa, slepte Assad nemleg tusenvis av islamistiske ekstremistar ut av fengsla sine. Mange av desse hamna i IS-leiinga etter kvart, og dei som kriga mot Assad-regimet mista mange soldatar og sivile i kampen mot IS.

Medan Assad reinska ut mykje av den moderate opposisjonen, lét han ekstremistane herje i fred. Så kunne Assad peike på desse, og seie at opposisjonen var ekstrem. Det fungerte.

Som så altfor ofte før, ser vestlege leiarar på opprør i Midtausten som destabiliserande. Assad, som bomba sjukehus og marknadsplassar, som bruker gass og tortur, vart sett på som ein stabilisator.

Mange trekte fram det absurde faktum at han er sekulær, kva no enn det betyr i denne samanhengen. Som om det er verre å drepe befolkninga si så lenge grunngjevinga er religiøs.

I reine tal har Assad-regimet stått for langt fleire sivile drap enn IS.

Ein IS-krigar går i den syriske byen Raqqa i 2014. Foto: STRINGER / REUTERS / NTB (Arkiv)

Verdssamfunnet gjekk til krig mot IS, og frigjorde store byar og område som dei hadde underlagt seg. Det eksisterte ikkje eit moralsk alternativ der IS skulle få kontrollere Raqqa i Syria eller Mosul i Irak.

Difor greip omverda inn. Me lét Assad vere.

Det finst ingen annan grunn til dette enn at Assad var ein statsaktør. Uviljen til å gripe inn hadde blitt til lenge før både Russland og Iran gjekk inn i Syria på Assads side.

Lærdomen er at ein kan bombe så mange av sine eigne sivile ein berre vil – så lenge ein representerer staten. Slik fungerer den internasjonale verdsorden no.

Den humanitære intervensjonen som redda mange liv i Kosovo eksisterer ikkje lenger. Alt er lov.

Syriske flyktningar kjem i land på den greske øya Lesvos i mars 2016. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB (Arkiv)

Flyktningstraumane var enorme, og gjorde at Syria-krigen plutseleg handla om oss sjølve. No kom det asylsøkjarar over dei fleste europeiske grensene – også i Noreg.

Handteringa var parodisk.

Millionar av flyktningar hadde samla seg i Tyrkia over fleire år, sikkert i håp om at dei snart kunne returnere til heimane sine i Syria. Når dei gav opp, stod EU og Tyrkia plutseleg i ein kamp om å stanse flyktningstraumen.

Alle alternativ var på bordet for å stanse sivile som bevega på seg. Ingen løfta ein finger for å stanse han som sende folk på flukt.

Syria var der den arabiske våren kom for å døy. Saman med den, døydde hundretusenvis av sivile. Berre halvparten av den syriske befolkninga er igjen der no.

Dei lever under ein brutal diktator, som for framtida har vist kva verdssamfunnet tolererer. Når ein diktators fall kan bli aldri så lite ubehageleg for vesten, står me på diktatoranes side.

Ikkje i ord, men i mangel på handling.