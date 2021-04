SV har fått regjeringsiveren tilbake

Lysbakken struttar av sjølvtillit. Det har han god grunn til.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Audun Lysbakken vil gjere ei ny regjering meir radikal enn om den berre skal bestå av Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Illustrasjon: Karstein Volle

Då SV-leiar Audun Lysbakken opna SV-landsmøtet fredag, var det ein offensiv bergensar som møtte dei digitale delegatane.

Lysbakken bedyrar at SV ikkje må inn i regjering for einkvar pris. Det er nok ein viktig lærdom etter åtte lange år i Stoltenberg-regjeringa.

Likevel ser det ut til at Lysbakken er skikkeleg klar til å ta nøkkelkorta frå Høgre-statsrådane til hausten.

Dei var hans største hoggestabbe i landsmøtetalen, forståeleg nok. Den borgarlege regjeringa er SVs hovudmotstandar.

«Det har vore eit betre år for dei som lever av å passe på pengar enn for dei som lever av å passe på gjestar, ungar eller pasientar», sa Lysbakken med tilvising til regjeringas krisepolitikk i korona-året.

Høg arbeidsløyse, mange permitterte og store krisepakker til næringslivet er ei perfekt krise for eit parti på venstresida. Jonas Gahr Støre (Ap) køyrde sjølvsagt i det same sporet då han opna sitt landsmøte førre helg.

«Festen til dei rike er snart slutt», slo Lysbakken fast. Skildringa hans var som om staten har blitt liten og ubetydeleg, og at enorme summar var kutta. At velferdsstaten stod i kneståande etter Erna Solbergs (H) regjeringstid.

Det er nok berre i Noreg at ei kraftig auke av statsbudsjettet kan sjåast på som brutal Høgre-politikk. Men hadde det ikkje vore eit digitalt landsmøte, ville applausen stått i taket.

Denne bodskapen går nemleg rett heim til SV-arar over heile landet. For det er mange som opplever kutt i sine tilbod og velferdsordningar, trass i at staten bruker meir og meir pengar.

«Festen til dei rike er snart slutt», slo Lysbakken fast i sin opningstale til landsmøtet. Foto: Terje Pedersen / NTB

SVs krav om endå fleire velferdsløft set ikkje SV først og fremst opp mot høgresida, men mot SVs potensielle regjeringspartnarar.

SV går nemleg lenger enn Ap på dei fleste områda. Meir pengar til gratis SFO. Meir pengar til gratis tannhelse. Ein meir radikal bustadpolitikk – og Lysbakken fekk òg inn eit stikk mot Arbeidarpartiet, som valde å halde på strafferegimet i ruspolitikken.

Heile eksistensgrunnlaget til SV er nemleg å dra Ap mot venstre – og gjere ei ikkje-borgarleg regjering meir radikal.

Der ligg SV godt plassert akkurat no, på veg inn i valkampen.

SV ligg stabilt høgare enn i førre val, men veksten er langt frå så sterk som det Senterpartiet har opplevd.

Difor har partiet hamna litt i skuggen av Trygve Slagsvold Vedums Sp.

Senterpartiet har flydd så høgt på målingane at dei helst vil ha ei regjering med berre seg sjølv og Arbeidarpartiet. SV skal ikkje med.

Ei slik regjering kan nemleg søkje samarbeid med høgresida om nødvendig, og sikrar Senterpartiet godt armslag – og god avstand til alt som beveger seg til venstre for Arbeidarpartiet.

Det blir fort ein «nei til alt som er nytt»-koalisjon, der SV får lite gjennomslag for både klima, omstilling og omfordeling.

Difor må SV ville gå inn i regjering no. Dei har ikkje råd til å stå utanfor.

Senterpartiets ønskje om å omgå SV, gjer jobben lettare for Lysbakken. Hans parti blir nemleg meir attraktive å stemme på for dei som står lengst til venstre i Ap.

Desse veljarane vil ikkje gi Vedum sjansen til å veksle mellom venstre- og høgresida. Då blir nemleg den vedtekne politikken mindre radikal.

SV kan òg tene på at dei står fram som det mest inkluderande partiet når ein snakkar om potensielle samarbeidspartnarar.

Etter åtte år i Stoltenberg-regjeringa, veit SV at dei treng allierte på innsida. Difor er SV open for eit samarbeid med Miljøpartiet dei Grøne og Raudt.

Det er ikkje Ap og Sp. Dei vil samarbeide med færrast mogeleg, for dei veit at spesielt SV og MDG vil dra klimapolitikken vekk frå det Ap og Sp vil.

Nøkkelen til SVs suksess har i mange år handla om byane. Som med alt anna i norsk politikk, er dette i endring.

I 2017 fekk SV dobbel så stor oppslutning i Bergen som i resten av Hordaland. På førre BT-måling var oppslutninga i og utanfor Bergen jamstor.

Slike tal er sjølvsagt gjenstand for høge feilmarginar, men målinga gir SV og Sp like mange mandat til Stortinget. Det er det som tel.

Samtidig som partiet styrkar seg i Hordaland og Oslo, veks partiet i Nordland og Troms.

Det er ikkje lett for eit parti som profilerer seg på klimasaka, sidan det er store skilleliner mellom by og land i klimasaka. Høgare drivstoffprisar råkar hardast dei som er mest avhengig av å køyre langt i det daglege.

«Køyr gjerne dieselbilen til vallokalet når du skal stemme SV», sa Lysbakken. Det er eit godt uttrykk for den spagaten partiet hans prøver seg på no.

Så spørst det kor mange dieselveljarar SV klarar å lokke til seg frå Ap og Sp. Det blir fort avgjerande for kva klimapolitikk ei slik regjering vil gjennomføre.