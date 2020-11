Dette er siste sjanse for Kjell-Ingolf Ropstad

Alt peikar feil veg for KrF. Ryk Ropstad ut av Stortinget, kan hans tid som partileiar vere over.

Jens Kihl Kommentator

KrF-leiar og barneminister Kjell-Ingolf Ropstad får liksom ingenting til å fungere om dagen. Foto: Fredrik Hagen / NTB (arkiv)

Sist veke skjedde det to viktige ting for Kristeleg Folkeparti: Dei la fram utkastet til nytt partiprogram. Og ei ny måling hos NRK og Aftenposten viste at dei ville ramla heilt ut av Stortinget om det var val no.

Etter den store vegval-debatten hausten 2018 har KrF vore under sperregrensa på snittet av målingane. Det er ikkje forferdeleg langt opp til det magiske firetalet. Problemet er berre at uansett kva KrF gjer, ser det ikkje ut til å hjelpe.

Kjell-Ingolf Ropstad blei partileiar meir eller mindre mot sin vilje då Knut Arild Hareide gjekk av. Han tok partiet i ei retning der mange, også eg, trudde det var veljarar å hente: på borgarleg side. Det har vist seg å ikkje stemme.

No står Ropstad sjølv i fare for å falle ut av Stortinget – sjølv om han er nominert på topp i både Aust- og Vest-Agder. Det viste ei sjokkmåling i Fædrelandsvennen i oktober.

Det er katastrofe for KrF om partileiaren ramlar ut av Stortinget – og særleg dersom det er fordi bibelbeltet har vendt han ryggen. Skulle det skje, blir han neppe sitjande som KrF-leiar særleg lenge.

Dei siste åra har det vore langt mellom dei verkelege vinnarsakene i KrF. Partiet har fått mykje kritikk, også frå folk som står partiet nært, for å velje profileringssaker der det er få nye veljarar å hente.

Dei veljarane som vil at kvinner skal bli pålagt ei refleksjonstid på 48 timar før dei får lov til å ta abort, røystar nok stort sett KrF frå før. Kravet var eit framlegg i det førre KrF-programmet, men blei lagt vekk etter massiv kritikk.

Til samanlikning: Har du høyrt Senterpartiet snakke mykje om landbruk i det siste? Nei, nettopp. Dei veit at dei har bøndenes støtte uansett, og prioriterer heller breiare sentraliseringssaker. Det samlar langt fleire.

Det nye partiprogrammet til KrF peikar heller ikkje ut nokre slike saker der det aular av veljarar. Det ser ut til å vere ei mild modernisering av partiets politikk, men det er ikkje lett å forstå kva som blir valkampsakene.

Berre i pressemeldinga om programmet er ordet «vidareføre» brukt fire gongar. Det fortel ikkje akkurat om friske pust i politikken.

Vidare slit partiet med ein kultur der ein ikkje klarer å distansere seg frå gamle tapssaker. I spørsmål som homofiles rettar, liberalisering av bioteknologilova og rett til abort har KrF alltid stått på den restriktive lina.

I KrF var det mange som venta at vårens debatt om liberalisering av bioteknologi-regelverket skulle gje partiet eit løft på målingane. Men veljarane flokkar seg aldri om eit parti som går på tap etter tap i Stortinget.

Det finst mange parti som har prøvd å seie «vi kjempa til siste slutt», men det funkar ikkje å dyrke nederlaga sine. Spør SV. Eller Frp. Eller Venstre.

I staden blir slike saker hengande ved partiet. Partileiar Kjell-Ingolf Ropstad engasjerte seg sterkt i bioteknologistriden. Dermed får han taparstempelet hengande ved seg.

Slike saker har det også med å vekke den vonde vegvalstriden Knut Arild Hareide sette verk. Kvar einaste sak av den konservative typen fører til ein metadebatt i og rundt KrF om kor vidt dette er rett veg å gå.

Det splitta partiet gjer at dei aldri får arbeidsro.

Medlemstalet i KrF er i fritt fall: Frå 2017 til 2019 gjekk talet frå 26.000 til 20.000. Om vi går 15 år tilbake i tid, hadde KrF over 40.000 medlemer.

For oss som gjerne les ei lita årsmelding på sengekanten, er det ikkje tvil om kor medlemene har teke vegen. Det hjelper ikkje med fullt av partiaktivistar i det hinsidige.

Og slik er det diverre med veljarane òg. Når vi snakkar om meiningsmålingar, bruker vi ofte uttrykket «lojalitet». Det handlar om kor stor del av dei som røysta partiet ved sist val, som seier at dei vil gjere det igjen.

KrF har tradisjonelt høg lojalitet, men det hjelper ikkje:

I 2017 fekk KrF dobbelt så høg oppslutning i gruppa over 80 år som hos veljarar under 66. Med andre ord er det ikkje nok med høg lojalitet: Ein temmeleg stor del av dei som røysta KrF sist, har nok falle frå av såkalla naturlege årsaker.

Og det er lite som tyder på at KrF klarer å tiltrekke seg nye veljarar. Målingane tyder på at dei som let seg freiste av KrFs familiepolitikk, sjølv var ferdig med å stifte familie for nokre tiår sidan.

Dei to mikropartia Sentrum og Partiet De Kristne ser ut til å gjere situasjonen endå eit hakk verre. KrF treng kvar einaste røyst dei kan få.

I sum er det ein nesten perfekt storm, der alt ser ut til å slå feil samstundes. Ropstad har ti månader på å løyse eit problem han ikkje har funne svare på gjennom dei siste to åra. Klokka går.