Seks ting du må vite om USA-valet

No er det berre få dagar igjen til Donald Trump eller Joe Biden blir valt til USAs neste president.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

ILLUSTRASJON: MARVIN HALLERAKER.

3. november er dagen mange amerikanarar har venta på i snart fire år.

Då vil me – kanskje – få vite kven som vinn presidentvalet.

Dette må du vite om det amerikanske valet før stemmene blir talt opp.

1. Valet handlar ikkje om å få flest stemmer

Hillary Clinton fekk flest stemmer i 2016, men det betyr faktisk ingenting. Trump vann, fordi han fekk flest såkalla valmannsstemmer.

Presidentvalet er nemleg ikkje eitt val, men over 50. Kvar stat har ei «vekt», som er lik delstatens representasjon i Kongressen. Wyoming har tre valmannsstemmer, medan California har 55.

Washington DC har verken delstatsstatus, senatorar eller stemmerett i Representantanes Hus. Men dei har likevel tre valmannsstemmer.

Summen blir 538 – og ein treng meir enn halvparten – 270 – for å vinne.

Hovudregelen er at vinnaren av ein delstat tar alle valmannsstemmene.

2. Vippestatar

Me kan allereie no slå fast at Trump kjem til å vinne i Oklahoma, West Virginia og Wyoming. Biden vil vinne i California, Massachusetts og Hawaii. Dei statane som faktisk er usikre – fordi kampen er jamn – vert omtala som vippestatar.

Og vippestatane kan gå i båe retningar.

I 2020 er det mange slike vippestatar. Dei ni tettaste kampane går føre seg i Arizona, Florida, Georgia, Iowa, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Texas og Wisconsin. I tillegg har Nebraska og Maine med kvar sitt eine distrikt som er jamt.

Til saman representerer desse vippestatane (og distrikta) 165 valmannsstemmer.

3. Dette seier målingane

Nasjonale målingar betyr ikkje så mykje. Det er delstatsmålingane som viser kven som vinn og kven som taper.

Der har Joe Biden hatt ei stabil leiing i fleire månader. Unntaket er Florida og Pennsylvania, der Trump har tatt ein del innpå Biden dei siste vekene.

Han må truleg vinne båe to for å kunne halde fram som president.

I 2016 «bomma» målingane. Ifølgje Fivethirtyeight, var det om lag 70 prosent sjanse for at Clinton skulle vinne. Så tapte ho. Det som er viktig å ha med seg når ein vurderer modellen, er at usannsynlege resultat ikkje er umogelege.

No er Trump ført opp med ein vinnarsjanse på 12 prosent. Det betyr at Trump vinn valet i 12 av 100 simuleringar. Det vil vere overraskande om Trump vinn. Det er usannsynleg. Men det er langt frå umogeleg.

4. Det handlar ikkje berre om presidenten

Kongressen i USA bestemmer mykje av det presidenten kan gjere. Foto: Jim Bourg / REUTERS / NTB (Arkiv)

USAs president er verdas mektigaste person. Men den mektigaste i USAs hovudstad Washington DC, sit i Senatet.

I dag er det Mitch McConnell, som er republikanar og leiar for majoriteten i Senatet.

I tillegg til å velje ein president, skal veljarane òg endre samansetninga av Kongressen, som i stor grad dikterer kor mykje ein president kan få gjort.

Alle dei 435 medlemmene av Representantanes Hus er på val. Der styrer demokratane i dag.

35 av 100 seter i Senatet skal òg veljast. Republikanarane har fleirtal der no.

Ifølgje målingane, er det svært sannsynleg at demokratane held fast på Huset. Dei har òg gode sjansar til å vinne tilbake Senatet.

Demokratane kan altså få presidenten og fleirtalet i båe kammera av Kongressen. Skjer det, har Joe Biden gode sjansar til å få gjennom sin politikk.

5. Kva står kandidatane for?

Donald Trump (til v.) og Joe Biden kjempar om å bli USAs neste president. Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS / NTB (Arkiv)

I byrjinga av valkampen snakka Joe Biden mest om å foreine USA igjen, og bøte på internasjonale relasjonar som Trump har skada. Koronapandemien gjorde han meir konkret i sine angrep på Trump, og bruker presidentens handtering av viruset for alt det er verdt.

Mykje av den neste presidentperioden vil handle om koronaviruset, og gjenoppbygginga av økonomien.

Difor liknar det på tilhøva då Joe Biden vart visepresident under Barack Obama i 2008. Då hadde finanskrisa snudd opp ned på verdsøkonomien.

Ser ein vekk frå pandemien, er Bidens fremste sak å utvide tilgjenget til helseforsikring.

Donald Trump seier at han vil erstatte Obamas helselov, men har til gode å presentere ein plan for korleis det skal gjerast.

Republikanarane vedtok ikkje eit partiprogram på sitt landsmøte i år. Dei ville støtte «Trumps visjon».

6. Dette skjer på valnatta

Valfunksjonærar tel førehandsstemmer i delstaten Washington. Foto: Ted S. Warren / AP / NTB

Dei første vallokala stenger klokka eitt norsk tid, natt til onsdag 4. november. Då vil Joe Biden truleg bli tilkjent sigeren i til dømes Virginia og Vermont. Trump vil nesten umiddelbart bli tildelt valmannsstemmene til Kentucky.

Det viktigaste som skjer klokka eitt, er at dei fleste vallokala stenger i Florida. Då vil me raskt få sjå korleis dei om lag sju millionar førehandsstemmene er fordelt.

North Carolina stenger klokka halv to.

Vinn Biden ein av dei to delstatane, blir han mest sannsynleg valt som president.

Fleire og fleire delstatar vil stengje vallokala sine for kvar time som går. Men det kan gå fleire dagar før det endelege resultatet er klart.

Delstatar som Pennsylvania og Wisconsin tel saktare enn Florida, og i Pennsylvania skal dei telje stemmer som kjem inn fleire dagar etter valet.