Er Hove en motbakkeløper?

Harald Victor Hoves (H) mikrofon på Torgallmenningen torsdag var som opptakten til valgkampen: Den sviktet.

GODT HUMØR: Både partileder Erna Solberg og toppkandidat i Bergen, Harald Victor Hove, var tilsynelatende i strålende humør på Torgallmenningen torsdag. Partiets oppslutning i Bergen har imidlertid ikke gitt dem noen grunn til å smile de siste månedene. Heiko Junge

Frøy Gudbrandsen Politisk redaktør i BT

Høyre-leder Erna Solberg begynte sin valgkampturné på Vestlandet torsdag. Første stopp var ikke Bergen, men et sted Høyre faktisk ligger svært godt an: Nye Øygarden kommune. Skillingsboller og dans med eldre på Sartor senter gir åpenbart en bedre start på dagen for partiledelsen enn meningsmålinger i Bergen.

Bortsett fra utenlandske turister og journalister, var det i stor grad partiets egne folk som stilte seg opp for å høre statsministeren snakke på Torgallmenningen litt seinere på dagen. Men å muntre opp dem som skal drive valgkamp er kanskje partilederens aller viktigste jobb akkurat nå.

TRIVELIG: Å drive valgkamp i Nye Øygarden kommune er som en dans på Sartor senter. Her svinger Høyre-leder Erna Solberg seg med Kjell Bergesen. I Bergen, derimot, er forholdene noe mer krevende. Heiko Junge

Da Solberg hadde sagt sitt om at verden trenger flere bergensere (til stor latter) og at Bergen bør se til nabokommunen for å lære om god eldreomsorg (knapt noen lo), var det Høyres toppkandidat Harald Victor Hove sin tur til å tale.

Men det gikk ikke helt etter planen: Mikrofonen sviktet idet han tok ordet. Han snakket, men ingen hørte hva han sa.

Den tekniske svikten var et fint bilde på hvordan Hove har det for tiden: Valgkampen har startet skrekkelig dårlig for ham, på grunn av forhold han ikke rår noe særlig over.

2019 skulle være året Høyre gjenreiser æren etter den totale fiaskoen for fire år siden. Og lenge så det så bra ut: Høyre lå skyhøyt på målingene, over en av tre bergensere ville stemme på partiet.

Så kom bompengesjokket, og vips, så lå høyre under det forferdelig svake valgresultatet for fire år siden. Det eneste positive Høyre kan finne i den siste meningsmålingen fra Bergen, som BA publiserte tidligere i uken, er at fallet ser ut til å ha stoppet opp på ynkelige 21 prosent.

Det var neppe dette Hove så for seg da han sa ja til å være toppkandidat. Men kan han klare å snu stemningen?

Ja, hvis velgerne har tenkt seg om mens de har vært på ferie og kommet på at de er interessert i andre saker enn bompenger. Hvis noen vil lytte når Hove snakker om valgfrihet for eldre, om hvordan bergensskolen skal bli landets beste og at Bergen må bli billigere å bo i (altså, eiendomsskatten skal kuttes), er det håp for ham.

Hvis en stor andel av høyrevelgerne fortsatt setter bompenger først, har Høyre et alvorlig problem – på mange plan.

Høyre-leder Erna Solberg «intervjuet» Høyres toppkandidat i Bergen, Harald Victor Hove, om hva han vil med Bergen om han vinner valget. Heiko Junge

Hver gang Hove forsøker å komme bompengemotstanderne i møte for å vinne tilbake tapte velgere, skyver han andre velgere fra seg. Å justere kursen for å løse det alvorlige og akutte problemet Folkeaksjonen nei til mer bompenger har gitt Høyre, kan fort skape mer varige troverdighetsproblemer.

Et ytterligere problem er det at Hove har klart å skyve KrF og Venstre enda lenger fra seg, ved å skape usikkerhet om hvor og når Bybanen skal bygges. Det hjelper ikke å ha lokket tilbake noen velgere, hvis man blir stående igjen med FNB og et mikroskopisk Frp som eneste mulige samarbeidspartnere.

Men dette er utgangspunktet, ikke slutten på valgkampen. Noen er faktisk best i motbakkeløp. I løpet av de neste ukene får vi vite om Harald Victor Hove er blant dem.