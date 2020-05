Slik kan vi bremse bompengane

Koronaen har lært oss å jobbe heimefrå. Det kan gje oss store innsparingar når samfunnet skal opne opp.

Jens Kihl Kommentator

Tenk deg ei nær framtid der trafikken går raskare i rushtida, slik at både bussar og bilar tek oss kjapt frå a til b. Samstundes har mange av oss fått meir fritid vi kan bruke til kva vi vil. Bedriftene i Bergen har fått lågare avgifter.

Samstundes går både klimagassutslepp og lokale utslepp ned. Og alt dette utan at bompengane har skote i taket.

Er det for godt til å vere sant?

Nei, det er ikkje eigentleg det, men det krev at dei av oss som kan ha heimekontor held oss heime nokre dagar i veka. Koronaen har vist at det går an.

For å ta den openberre innvendinga først: Eg trur veldig mange av oss er lei av heimekontor no. Vi gler oss til å sjå kollegaer og utveksle idear ved kaffiautomaten.

Men desse vekene har store delar av den norske arbeidsstyrken gått gjennom ein digital revolusjon. Vi har lært oss ein haug nye verktøy som gjer det mogeleg å jobbe både herfrå og derfrå. Skulle vi ikkje dra vekslar på det også i framtida?

Delar av vegnettet i og rundt Bergen er overbelasta i rushtida, og verre skal det bli. Men då Noreg var på sitt mest lukka, fann Statens vegvesen ein trafikkreduksjon på 40 prosent i bergensområdet.

Så intenst håpar vel ingen at det blir, men det seier noko om potensialet her. Det viste seg at det er veldig mange som kan ha heimekontor.

Ein ting er dei vegane og bybanelinene vi planlegg fordi kapasiteten allereie er sprengt. Noko heilt anna er at vi også planlegg for vidare vekst. Men for dei fleste er vel ikkje draumen å sitje mest mogeleg i bilen?

Så kva om vi rett og slett tok eit par dagars heimekontor i veka, alle vi som kan det. Det vil spare oss for mykje reisetid og stress. For det offentlege vil også innsparinga vere enorm.

Samferdsleprosjekta her vest blir rekna i titals milliardar. Kvart prosjekt som kunne vore utsett, nedskalert eller stoppa, ville spart dei for store midlar (og oss for alle desse bompengane).

Men så er det arbeidsgjevarane. Dei vil vel helst sjå oss på jobb, men kanskje finst det ein vinst her også for dei.

For om stat, fylke og kommune hadde spart på at vegambisjonane kunne blitt teke ned nokre hakk, burde vel ein del av pengane gått til verksemdene som gjer det mogeleg.

Det finst vel kanskje ei betre framtid å drøyme om enn meir av dette, om vi skal vere ærlege. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Kva om alle som la til rette for at dei tilsette kunne bruke heimekontor fekk redusert arbeidsgjevaravgifta, til dømes? Då ville det fort vere interesse, trur eg.

Samfunnet er fullt av folk som ikkje kan velje heimekontor. Sjukepleiarar, industriarbeidarar, handverkarar og reinhaldarar kan ikkje gjere jobben heimanfrå. Men ei endring av trafikkmønsteret er også viktig for dei.

For når vi andre held oss unna bil, buss, båt og bane, er det meir plass til dei som verkeleg treng å kome seg fram.

I dag er bussen eit dårleg alternativ for mange. Den stampar i den same køen som bilen, og då er det betre å få den halvtimen eller timen i di eiga boble. Men om bussane kjem seg raskare fram, vil dei på sikt kunne bli eit betre val.

Rushtid er eit storbyfenomen, men det er ikkje berre her planen er trafikkvekst.

Heile visjonen er at vi nordmenn skal reise meir i framtida. I dag er det om lag 6,5 millionar flypassasjerar på Flesland i året. Med den nye terminalen skal det vere plass til ti millionar, men det er ikkje nok:

Derfor pågår det no ein kamp om kor vidt vi skal halde av areal til ein heilt ny rullebane, sånn at talet på reisande kan bli mangedobla i framtida. Kor skal dei eigentleg reise hen?

I veldig stor grad skal turane gå til Oslo. Jobbreiser for å ha eit møte eller to i hovudstaden har vore ein stor del av trafikken. Det viste seg at vi ikkje hadde bruk for alle dei møta likevel. Vestlendingane kan få vere meir på Vestlandet.

Samstundes har det lenge pågått ein dragkamp om ny stamveg mellom Aust- og Vestlandet. I 2050 skal det gå dobbelt så mange bilar mellom Oslo og Bergen kvar dag som i dag. Dobbelt så mange!

Og det skjer etter at Bergensbanen (vonleg) vil vere kraftig oppgradert, og utan at det har blitt dobbelt så mange som bur her vest.

Dobbelt så mange med flyet. Dobbelt så mange med bilen. Og kanskje dobbelt så mange med toget.

I framtida verkar det som om dei arme vestlendingane stort sett må sitje på veg til og frå Oslo om vi skal oppfylle forventningane i regjeringa. Er det eigentleg ei framtid å drøyme om?

Om planlegginga av veg, bane og lufttransport ikkje handla om vekst, men om tryggleik (og litt reisetid), ville nok planane sett ganske annleis ut enn dei gjer. Fire felt hit. Dobbel rullebane der.

Kanskje vi kan greie oss utan. Det er ikkje så spanande å sitje i kø.

Og tenk på alt det fine vi kan bruke tida til. Og alle pengane. Og naturen vi ikkje treng å bygge ned.

Det hadde vore noko.