Som turist frå Austlandet forventar eg betre enn dette

Eg vil ha eit reiseliv som ikkje følgjer sommartidsordninga i staten.

Jens Kihl Kommentator

Det lyser i stille grender, i alle fall sommarstid. Her er (det for tida stengde) Hotell Mundal i Fjærland. Foto: Rolf M. Aagaard, Aftenposten (arkiv)

Kall meg arrogant. Kall meg uforståande. Kall meg til og med austlending. Eg meiner likevel Torgrim Eggen har rett i delar av vestlandsslakta han leverte i Dagens Næringsliv nyleg.

For landsdelen har spektakulære saker å tilby reisande. Naturen tek pusta frå oss. Bygdene er blendande vakre. Byane også. Bøndene og fiskarane stiller med råvarer i verdsklasse.

Men når du endeleg kjem fram til det pittoreske reisemålet i havgapet, langs fjorden eller i dalsida, forstår at du litt for ofte at middagstilbodet er Mamas pizzeria eller den lokale bensinstasjonen.

Det er ikkje bra nok.

Min kollega Gerd Margrete Tjeldflåt skreiv denne veka om ei forventningsavklaring til oss turistar som rek langs bygdevegane: «Bygde-Noreg er ikkje først og fremst ein turistattraksjon», poengterte ho. Ho har rett.

Likevel meiner eg at Vestlandet bør stille høgare krav til seg sjølv.

Det er tusen ting å kritisere Torgrim Eggens tekst for. Han er for bastant. Han er for generaliserande. Og kven reiser utan smarttelefon i 2020?

Men lat oss vere ærlege: Gloppen skulpturpark av Stig Eikaas er ikkje noko fin. Bresenteret i Fjærland burde fått seg ei rundvask. Thon-hotellet på Skei er kjekt for møte og konferansar, men osar ikkje akkurat av sjarm.

Og ein del bygder treng å gjere noko med sørvisnivået sitt.

«Høgsesongen er kort. Resten av året er veldig, veldig langt», skriv kollega Tjeldflåt. Ja, nettopp fordi sesongen er så kort, burde det vore mogleg å skru opp sjarmen eit hakk eller to.

Så kan det heller lyse i veldig stille grender resten av året.

Vik i Sogn kjempar heilt i toppen om å vere den finaste vestlandsbygda. Dramatisk natur, vakre kyrkjer og eit triveleg sentrum ved fjorden gjer sitt til at Vik kan hevde seg i konkurransen.

Men klokka 15.30 stengjer gamalostbaren i Vik. Etter dette tidspunktet er det ikkje mogleg å få noko som minner om ureist eller kortreist mat i landets største bringebærkommune.

Ein kan godt skulde på meg for å ha tulla vekk dagen i Fresvik og på Vangsnes, men burde ikkje heller vikjane sjå på korleis dei kan få fleire turistar til å leggje att meir pengar og oppleve den flotte bygda deira?

Kom igjen – eg har lyst til å blakke meg på Vikøyri!

Torgrim Eggen skriv at «’Nyt Norge’ tar fysisk form som en vestlending på 23 år som ser deg rett i øynene og forteller at det ikke lar seg gjøre å få mat, eller husly, eller en simpel svele, uten så mye som et ’beklager’. De nyter dette. Man blir tigger i eget land».

Han set det på spissen. Men den eine plassen etter den andre har «redusert meny på grunn av korona». Dermed er det vestlandsfavorittane pizza, hamburgar og peparsteik til folket.

Eg elskar alle desse tre rettane, men det er litt uklart for meg kvifor jordbær frå Sogn og hjort frå Sunnfjord er meir koronafarleg enn halv- og heilfabrikata frå Toten og Danmark.

I mørke augneblinkar mistenkjer eg latskap.

Som nemnt meiner kollega Tjeldflåt at Bygde-Noreg ikkje fyrst og fremst er ein turistattraksjon. Ho har heilt rett.

Men titusenvis av vestlendingar har ein arbeidsplass i turist- eller sørvisnæringa. For desse folka er faktisk landsdelen i stor grad ein turistattraksjon. Dei lever av at vestnorsk kvardag er eit turistmål.

Folk i denne næringa burde ikkje møte harselasen frå Torgrim Eggen med knyttnevar og olmt blikk. I staden burde dei ta det som ei oppmoding til å loppe austlendingane for endå fleire turistkroner.

For det er ingen grunn til å heie på at reiselivet skal følgje arbeidstidsregimet for sommartid i staten. Eg vil ha fiesta i Florø. Jubel i Jondal. Rett og slett litt Syden i Norden.

Mitt inntrykk er at det er enorm skilnad frå plass til plass her vest. Ta turistbygder som Balestrand, Lofthus eller Voss, der folk i generasjonar har levd av å svare på turistanes dumme spørsmål og umoglege krav.

Der hadde dei til og med greidd å svare på forventningane frå Torgrim Eggen. Eller meg.

Andre vestlandsbygder kan velje å setje seg på bakbeina av den dumme kritikken frå Oslo medan dei held fram med å servere kebab og Pepsi Max til klokka kvart på fem.

Eller dei kan velje å strekkje seg etter dei beste i bransjen.

Det fyrste er lettast. Det andre sikrar framtida.