Ny dans med dødsvegen

Det ligg an til ei real utsetting av ny veg og bane mellom Bergen og Voss. Men denne gongen er det ikkje austlendinganes skuld.

Jens Kihl Kommentator

E16 mellom Bergen og Voss er ein av dei mest ulukkesråka vegane i Noreg. Her krev demonstrantar på Stanghelle i Vaksdal ny veg og jernbane i 2015. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Dei siste vekene har det kome nyhende som alle vestlendingar håpa å sleppe, men som likevel var høgst venta: Ny E16 og jernbane mellom Bergen og Voss blir dyrare enn først planlagt. Og dermed blir byggjestarten truleg minst to år seinare enn meininga var, melder TV 2.

Det er jo eit samferdsleprosjekt, så anna var vel ikkje å vente. Men dette er dårleg nytt. I Noreg har vi knapt vegstrekningar som er farlegare enn dei mila som ligg aust for Bergen. Det er stadig vekk møteulukker og ras. Og når vegen er stengt, er omkøyringane gjerne på mange timar.

Samstundes hindrar ei håplaust gammaldags togstrekning for framtidas jernbane. Ei trygg og effektiv line mellom Voss og Bergen er avgjerande for både gods og folk.

Alt dette var bakgrunnen for at dåverande samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i 2015 stilte opp i Arna og varsla at dei ville gå inn for det som har fått namnet K5: Eit prosjekt som skal gje ei reisetid på 24 minutt med tog og 46 minutt med bil mellom Arna og Voss.

BTs noverande sjefredaktør Frøy Gudbrandsen fleska til og kalla han «Frelseren fra Frp».

Tidlegare i juli varsla Gunnar Søderholm, prosjektleiar for ny veg og bane mellom Arna og Stanghelle, at dei slit med å kunne starte opp etter planen. BT skreiv at dei ventar på eit såkalla styringsmål frå samferdsleminister og hordalending Knut Arild Hareide (KrF):

Ein sum for kor mykje vegen og banen mellom Arna og Stanghelle kan koste. Før den er på plass, kan dei ikkje ta til med reguleringsplanen for strekninga.

Dette har fått opposisjonen til å steile. «Jeg er bekymret for prosjektet», sa Eigil Knutsen, Ap-stortingsrepresentant frå Hordaland, til BT tidlegare i juli.

Det er bra at Knutsen er uroa. Men vonleg er han det litt utan grunn.

Rassikringa langs Bergensbanen er svært viktig for tryggleiken om bord. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

For det er lagt enormt mykje prestisje i denne saka frå regjeringas side. Erna Solberg, Monica Mæland, Dag Inge Ulstein og Knut Arild Hareide har nok lite lyst til å køyre den svingete vegen vestover for å fortelje at K5-prosjektet er avlyst.

Problemet er berre at nesten alle prosjekta i Nasjonal transportplan har det med å bli dyrare. No ligg jernbanen mellom Moss og Halden an til å koste 60 milliardar, som er ti milliardar meir enn planen var. Og fellesprosjektet med Ringeriksbanen og ny E16 til Hønefoss kan koste 33 milliardar. Det er 5,5 milliardar meir enn planlagt.

Det blir ikkje lettare av at statsministeren sjølv har sagt til BT at det er «ei stor ulukke for Bergen om vi ikkje bygger Hordfast».

Summen er truleg for stor til at dei greier å byggje alt. Mitt inntrykk er at regjeringa vanskeleg kan kome til Vestlandet og seie at dei vil byggje Hordfast utan å byggje ny E16 og Bergensbane. Dei kan heller ikkje seie at dei droppar begge delane.

Og kan Erna Solberg gå tilbake på sine løfte om Hordfast? Eg tviler.

Då blir det fort vekk Framstegspartiet som tvingar prosjekta inn att når regjeringa må til Stortinget for å finne fleirtal for Nasjonal transportplan. Så kan Terje Søviknes, Silje Hjemdal og Helge André Njåstad ta æra for å sikre eit prosjekt både Solberg og Hareide er for. Så dårleg politisk handverk tviler eg på at statsministeren er med på.

«Stengt pga. ras» er eit litt for vanleg syn langs E16. Her var det vegen ved Dale som blei stengt sommaren 2016. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Ei standardøving her i vest er å snakke om at det er Austlandet som tek alle samferdslemilliardane vestlendingane skulle hatt. Om artiklane her i BT handlar om Stad skipstunnel, Hordfast-brua, Vikafjellstunnelen eller Bybanen: Du kan vere ganske sikker på å finne ein variant av «hadde dette lege i Oslo-gryta, hadde det garantert vore bygd for lenge sidan» i kommentarfeltet under saka.

Det er ofte noko sant i dette. Det sentrale Austlandet kom godt ut i forhandlingane om Nasjonal transportplan sist. Men det ser faktisk ikkje ut til å vere vestlandsprosjekta som taper no.

For når regjeringa snakkar om tog- og vegprosjekta til mange titals milliardar kroner i og rundt Oslo, er det mykje «vidare utgreiing» og «kostnadskontroll» å høyre. Det er ikkje den same prestisjen knytt til desse prosjekta.

Eg har ein mistanke om at Ringeriksbanen lever farlegare enn Vossebanen på prioriteringslista. Vi treng sjølvsagt begge delar for å få den bergensbanen mange av oss drøymer om. Men må vi velje, er det ikkje tvil om at liv og helse er viktigast. Då må arbeidet starte her i vest.

I samferdslepolitikken gjeld alltid regelen om at ingenting er sikkert før det er ferdig bygd. Mitt stalltips er likevel at K5 blir bygd.