Hagia Sofia har blitt moské, men det handlar meir om nasjonalisme enn religion

Den gamle katedralen har blitt eit symbol i den gresk-tyrkiske kampen om ressursar.

Den tyrkiske presidenten Recep Erdogan opna i førre veke dørene for Hagia Sofia som moské. Foto: Turkish Presidency/AP, NTB Scanpix (Arkiv)

I førre veke arrangerte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan den første muslimske bøna i Hagia Sofia, etter at det nesten 1500 år gamle bygget vart gjort om til ein moské.

Byggets historie fortel mykje av Istanbuls historie. Katedralen var opphavleg gresk-ortodoks, før den vart romersk-katolsk og så gresk-ortodoks igjen. Så vart den ein moské etter at det osmanske riket tok byen i 1453. I 1934, ti år etter imperiets fall, vart bygget gjort om til eit museum, før den igjen blei moské i år.

Difor er det ikkje rart at bygget skapar splid mellom grekarar og tyrkarar.

Omgjeringa til moské har av mange blitt tolka som at Tyrkia tar nok eit steg bort frå den sekulære staten. Det er nok ei feilkopling. Tyrkia har aldri vore ein sekulær stat. Staten kontrollerte majoritetsreligionen sunniislam frå republikkens første dag.

Det religiøse direktoratet skreiv fredagsbønene, løna imamane og dikterte at bøneropa skulle vere på tyrkisk, ikkje arabisk.

Religion spela sjølvsagt ei rolle i at Hagia Sofia no er ein moské att, og det er ein stor siger for islamistar i Tyrkia. Men det blir altfor enkelt å redusere dette til ein påstand om islamisering. Til det er den nasjonalistiske grunngjevinga altfor sterk.

Erdogan har argumentert med at Tyrkia sjølv bør bestemme korleis eit bygg i Tyrkia blir brukt.

Dei store opposisjonspartia er òg nasjonalistiske, og støttar Erdogan i denne saka. Nasjonalistiske veljarar har vore nøkkelen for Erdogan i dei siste vala, så det er ikkje rart at han frir til desse.

Tyrkias president deltar i den første fredagsbøna i Hagia Sofia, etter at den gamle katedralen gjekk frå å vere museum til moské. Foto: Turkish Presidency/AP, NTB Scanpix (Arkiv)

Då Mustafa Kemal Atatürk i si tid gjorde den tidlegare kyrkja og moskéen til eit museum, var det eit teikn på godvilje mot Hellas. Når Recep Tayyip Erdogans regime no endrar statusen til bygget, er eit teikn på det motsette.

Symbolkonflikten med Hellas er ønskjeleg no. Hagia Sofia har vore, og er framleis, ei brikke i både tyrkisk og gresk nasjonalisme.

Det er likevel langt frå symbolkampen i Hagia Sofia til den greske øya Kastellorizo, der tyrkiske og greske jagarfly kjempar mot kvarandre – utan å løyse skott.

Landa kranglar framleis om korleis havrettane skal fungere. Det er store ressursar på havbotnen, og Tyrkia vil no leite etter gass i det omstridde havområdet. Hellas meiner på si side at øya gir Hellas rett på 40.000 kvadratkilometer av havet.

Korleis kan to Nato-allierte halde på slik, spør mange seg. Men det er dessverre ikkje noko nytt. Ein militærallianse betyr ikkje nødvendigvis venskap.

Sist Hellas og Tyrkia var i krig, var i 1974. Då var båe land Nato-medlemmer.

Greske styresmakter stod bak eit kupp på Kypros, og Tyrkia følgde opp med ein invasjon. Framleis er Kypros delt mellom det internasjonalt anerkjente Kypros på søre del av øya, og det tyrkiske Nord-Kypros.

Krisa utløyste slutten på det greske militærdiktaturet, men konflikten med Tyrkia held fram til i dag. Og Kypros er ikkje det einaste geografiske punktet som gjer konflikten svært komplisert.

Etter den første verdskrigen forsøkte stormaktene å dele opp dagens Tyrkia. Hellas skulle blant anna få Izmir, tidlegare kjent som den greske byen Smyrna. Tyrkarane kjempa mot denne oppdelinga, med Atatürk i spissen.

Tyrkia vann krigen, men Hellas eig framleis mange øyer som ligg svært tett på det tyrkiske fastlandet.

Mange tyrkiske nasjonalistar meiner at Tyrkia tapte freden. Ein av dei er president Erdogan. Difor er det ikkje tilfeldig at den første Hagia Sofia-bøna vart arrangert på årsdagen for fredsavtalen.

I januar gjekk Tyrkia inn med troppar i Libya, for å støtte den internasjonalt anerkjente samlingsregjeringa. Frankrike og Russland står på opprørsgeneralen Haftars side.

Ein av grunnane til at Tyrkia er involvert i den libyske borgarkrigen, er for å sikre seg maritime rettar. Tyrkia har nemleg forhandla fram ei eksklusiv økonomisk sone med Libya, som vil råke Hellas hardt.

Vinn Tyrkia og den libyske samlingsregjeringa fram i borgarkrigen, blir det endå ein havkonflikt på linje med den på Kypros.

I forholdet mellom Tyrkia og Hellas er dette berre endå ein knute på ein allereie umogeleg floke av historiske konfliktar.

Erdogan veit at han ikkje nødvendigvis vinn fram i kampen om havet og gassen.

Då var det lettare å innkassere ein stor siger i Hagia Sofia, som til og med motstandarane hans i Tyrkia kunne like.