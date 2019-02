Kvinnekamp

DEMONSTRASJON: 8. mars 1981 i Bergen. Foto: Knut Strand (arkiv)

Asbjørn Kristoffersen

Publisert: Publisert 18. februar 2019 19:10







Kor mange kvite, kvinnelege forretningsadvokatar tener meir enn ti millionar i året, trur du? Ei? To? Ingen? Same kva du trur, det einaste du treng vita er at kvite, kvinnelege forretningsadvokatar blir trøkte ned i forhistoriske kjønnsrollemønster. Nedhøvla og overhøvla av gamle, kvite, mannlege forretningsadvokatar.

Kor mange brune kvinner med hijab trur du jobbar i anleggsbransjen? Ei? To? Ingen? Det einaste du kan vera sikker på, er at brune, kvinnelege anleggsarbeidarar med hijab blir sett på plass i ein os av svinekotelettar og pinup-ar i brakkebyane. I regi av gamle, kvite, mannlege anleggsarbeidarar.

Det er verst for unge, kvite, kvinnelege forretningsadvokatar. Dei er lynskarpe. Dei går toppturar i Lyngsalpane kvar vår. Dei sveittar aldri, utsondrar berre finansborgarskapets diskret sekretesse. Slike damer det vil gamle Noreg ha.

Slike damer vil ikkje gamle kallar ha. Ikkje ein gong landets premiefruentimmer greier stanga seg gjennom glastaket under etnisk norske premiestutar.

Brune, kvinnelege tunneldrivarar med hijab er nok ikkje-eksisterande i brakkeleirane på Stord og i Stølsheimen. Kanskje ikkje berre på grunn av svinekotelettane og pinup-ane. Om dei hadde funnest, ville dei vel lukta litt annleis enn off-piste-damer i Lyngsalpane. Men slike damer det vil gamle Noreg også ha. Alle slags damer skal med, bortsett frå dei damene som ikkje er sanne kvinnesaksdamer.

Vi kvinner, seier alle kvinner i kvinnekampen. Vi menn seier aldri vi menn. Menn er kvar mann for seg. Damer er karrierekvinner. Menn svingar seg i trapesen. Kvinner kjempar. Menn slåst.

Det einaste som er bra med gamle, kvite menn er at det er dei som betalar mest skatt. Dei skulle betalt endå meir skatt. Ingen gamle, kvite menn skulle hatt noko dei skulle sagt om kvite, kvinnelege forretningsadvokatar eller brune, kvinnelege grøftegravarar. Gamle, kvite menn og nokså mange unge, kvite menn skulle blitt nedhøvla og overhøvla og blitt ufriviljug deltidsarbeidarar og trygda. Og betalt mest skatt. Gamle, kvite menn burde nøya seg med å leva på nordavind og nåde.