Mark Zuckerberg er i kjempetrøbbel. Forhåpentlig er det gode nyheter for deg og meg og demokratiet.

Du husker kanskje Cambridge Analytica-skandalen fra i vinter? Analyseselskapet klarte å hente inn personopplysninger om hele 87 millioner Facebook-brukere, opplysninger brukerne trodde var i trygge hender. Men i 2016 ble informasjonen aktivt brukt for å hjelpe Donald Trump til å bli president i USA.

Skandalen er ennå ikke komplett. Nå er det britene som driver klappjakt på Facebooks toppsjefer.

I Storbritannia er selskapet spesielt upopulært. Mye tyder på at Cambridge Analytica også brukte Facebook til å påvirke folkeavstemningen om brexit sommeren 2016, til «leave»-sidens fordel.

Parlamentets medie- og kulturkomité har lenge krevd at Mark Zuckerberg skal stille i høring om selskapets rolle i brexit, men han har nektet. Det har provosert britiske politikere kraftig.

De truer med å utstede en ordre om pågripelse for forakt for parlamentet, dersom han setter foten sin på engelsk jord igjen.

I forrige uke fikk Damian Collins, den konservative lederen av komiteen, nok. Han sendte sine representanter til et London-hotell for å beslaglegge dokumenter hos en amerikansk forretningsmann.

Papirene skal vise at Facebook-ledelsen på forhånd visste om sikkerhetshullene som gjorde Cambridge Analytica-skandalen mulig. Uten å løfte en finger for å hindre den.

Stemmer disse opplysningene, er det svært alvorlig for toppsjefene Mark Zuckerberg og Sheryl Sandberg. Til nå har de begge spilt nokså uvitende.

Gründer Mark Zuckerberg har brukt en del tid på å reise rundt og be om unnskyldning, i et forsøk på å berge selskapets politiske kapital. Etter en litt bisarr høring i det amerikanske senatet i vår, er det uvisst om det hadde særlig effekt.

På den mer anonyme siden har Sheryl Sandberg, Facebooks «chief operating officer», oppholdt seg mye i Washington DC.

Der har hun drevet intens lobbykampanje overfor politikerne, for å hindre at de vedtar lover som skal beskytte folks personopplysninger og holde teknologiselskaper under kontroll.

Mye står på spill for henne. Private opplysninger fra deg meg og oppunder to milliarder andre mennesker er Facebooks handelsvare, og den har de fått aldeles gratis.

En enormt lukrativt forretningsmodell for Facebook. Men en elendig avtale for oss brukere, så lenge Facebook ikke engang klarer å beskytte «varene» våre.

Ekstra drepende var en artikkel i New York Times den 14. november, som grundig dokumenterte hvor dårlig Sandberg og Zuckerberg håndterte Cambridge Analytica-krisen.

Et omfattende kildenett har gitt journalistene innblikk i hvor stor panikken i Facebook var, og hvor kynisk de håndterte skandalen.

Blant annet var de svært opptatt av å nedtone russisk manipulasjon, og å skjule det omfattende misbruket av personopplysninger så lenge som mulig. Metodene innebar både politisk press og svertekampanjer mot meningsmotstandere.

Omdømmekrisen for Facebook gjør at flere snur ryggen til, også børsen i New York. Siden avsløringen i mars har selskapets verdi falt med ca. 100 milliarder dollar.

Yngre brukere forlater verdens største nettsamfunn i voldsom fart. Fra 2015 til juni i år sank antallet brukere i aldersgruppen 13 til 17 år fra 71 prosent til 51. Nedgangen dramatisk, siden denne gruppen er spesielt attraktiv for Facebooks merkevareannonsører.

Presset fra politikere på begge sider av Atlanterhavet er stort, og vil trolig føre til bedre personvernlover og sterkere regulering av gigantselskaper som Facebook. Både EU og den amerikanske kongressen diskuterer dette for tiden.

Toppsjefen i Apple, Tim Cook, er smertelig klar over utfordringen. I et intervju i The Guardian om Zuckerbegs klammeri med britiske myndigheter, sier han at de store amerikanske teknologiselskapene må forberede seg på «uunngåelig regulering».

«Jeg tror på det frie markedet. Men når det frie markedet ikke fungerer, må vi innrømme det. Og det har det ikke gjort her», sier Cook.

Jose Luis Magana / AP

Som overbevist liberaler, og attpåtil en som deler BTs artikler uhemmet på Facebook, gjør det litt vondt å rope på mer og strengere lovregulering av Facebook og andre teknologimastodonter.

Trøsten er at jeg neppe er den eneste som sliter med denne selvmotsigende holdningen.

Facebooks omdømme som internasjonal arenabygger for frie ytringer og åpenhet er ødelagt. Men som mikro-kommunikasjon mellom venner, familie og kolleger fungerer det fremdeles.

Det er likevel viktig å verne seg mot løgn, manipulasjon, hatprat og direkte angrep på demokratiet, som Facebook er blitt en hovedarena for.

Større verdier og prinsipper står på spill her, og Facebook-ledelsen har gjort en elendig jobb med å beskytte dem. Da må statene ta et større ansvar.

2019 blir forhåpentlig året da Mark Zuckerberg og Sheryl Sandberg må reise jorden rundt og legge seg flat for flere regjeringer, og beklage sin mangel på kontroll og voksende kynisme i forsøket på å beskytte merkevaren Facebook.

Og er vi ekstra, ekstra heldige, får vi ha vår egen kommunevalgkamp i fred for falske nyheter, hatefull propaganda og organisert manipulasjon fra folk som ikke vil folkestyret vårt vel.