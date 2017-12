Når juletradisjonene tar slutt, må man ta saken i egne hender.

Julen 2000 møtte jeg Julenissen for første gang. Eller, Jule Amdam Nissen, som han egentlig heter. Utrolig nok viste det seg at han var tremenningen til faren min, og kommer fra en liten bygd på Sunnmøre. Det er uvisst når han fikk jobben, men i følge pappa er det godt mulig ”Jule”, er rundt 400 år. Ettersom 400-åringer ikke pleier å ha datamaskiner, må ønskelistene sendes gjennom den spesielle ”Julemailen”.

Julemailen er litt som rørposten på Stortinget, bortsett fra at papirene her blir brent på veien. Man putter ønskelisten i peisen, men på mystisk vis er det slik de fraktes til Jule. Selvsagt skal mamma og pappa ha et eksemplar. Men det er kun til minneboken.

Ettersom Pappa og Jule er tremenninger og deler samme etternavn, har de hatt et godt forhold i mange år. Så godt at det alltid er pappas oppgave å passe på reinsdyrene når de parkerer på taket i Welhavensgate. Stakkars Pappa får aldri vært med under gaveutdelingen, men som familiemedlem er det viktig at han bidrar til Jules arbeid.

Ingenting var som spenningen da vi hørte Jule ringe på døren. Vi løp ut i entreen og ønsket ham velkommen, like begeistret som året før. Alt han ønsker seg er at Amdamsbarna nok en gang kan synge yndlingssangen hans, ”Det lyser i stille grender”.

Etter fremførelsen er ferdig, tar vi oss en liten prat og han hører litt hvordan det går med oss barna. Jule er en karslig mann, med dyp stemme og en sliten nissedrakt. Men mest av alt er han svært sjarmerende. Så sjarmerende at min mor har hatt et forhold til denne nissen i flere år. For det Jule blir aller mest glad for, er når Mamma serverer han cognac og setter seg på fanget hans. Da er Jule lykkelig. Mamma også, tydeligvis.

Marie Havnen

Men julen for et par år siden hadde Jule noen triste nyheter til oss. Han skulle førtidspensjonere seg og flytte til Spania. Han var på grensen til utbrent, og var rimelig sikker på at han kom til dø om ikke alt for lenge. Derfor ville han leve de siste årene av livet sitt i varmere strøk – uten nissedrakt. Selvfølgelig ganske forståelig. Det tar på å være nisse.

Vi forberedte oss på livets første jul uten Jule. Mine to yngre søsken og jeg følte oss vel egentlig ganske ferdig med hele ”nisseopplegget” og led ingen stor sorg.

Men plutselig ringte det på døren. (Akkurat her vet jeg ikke helt hva som skjedde og har tatt meg friheten til å dikte litt, ettersom jeg av forskjellige grunner sto ute i gaten og passet på en motorsykkel).

Hele familien stormet ut i entréen. Klokken var seks på julaften. Hvem kunne dette være? De åpnet døren, og der sto hun. Frossen og med røde kinn, kledd i en litt for stor nissedrakt, bustete hår og med røyk i munnen.

Det var Julia Nissen.

”He ikkje han Pappa fortalt at ej skulle komme?”

Helt fortumlet inviterte familien henne inn i stuen.

”Ej veit ikkje om dokke har hørt om mej. Men ej e nå dattera te han Jule. Ej bur sammen med mor mi på Skodje, og nå som han pappa he pensjonert sej, så visste han no at ej trengte litt penga, så ja. No e ej her. God jul”

Jan Kocbach

Litt ustødig var hun, hun luktet alkohol og fortalte oss at hun kom rett fra nachspiel. Hun hadde en liste på over tusen julebesøk hun skulle innom den kvelden, men Jule hadde spesifisert at det var ett som var spesielt viktig, nemlig hos Familien Amdam. Hun delte ut gavene (noen tannbørster og et par doruller), så satt hun seg ned i sofaen og fikk seg et glass øl. Så begynte hun å fortelle.

Julia ble unnfanget en julaften på slutten av 80-tallet, etter en heftig affære mellom Jule og hennes mor på Skodje. Men å være datter av Jule skulle vise seg å være alt annet enn lett. Julaften på julaften satt hun og moren og ventet på at Jule skulle komme hjem. Det gjorde han aldri. Det viser seg at Jule hadde damer på hele Sunnmøre og absolutt ikke prioriterte familien sin på Julaften. Dette har igjen ført til Julias store rusproblemer og et svært problematisk forhold til menn.

Møtet med Julia ble en skjellsettende opplevelse for hele familien, og vi ønsket henne lykke til videre på ferden, og at vi ønsket henne hjertelig velkommen tilbake neste jul.

For ikke så lenge siden kunne Pappa fortelle at Jule hadde skjønt at det ikke sto så godt til med Julia, og hun har nå fått ta over den daglige driften av Nissen AS.

Men som Julia fortalte oss, finnes det en rekke løsunger rundt på Sunnmøre, og Julia kunne fortelle om Julie, Julianne, Julian, Julius som også lyder etternavnet Nissen. Vi venter i spenning på hvem som dukker opp i år.

Førstemann til nissedrakten!