Venstres seire er mest tydelige i regjeringens nye politiske plattform. Når hverdagen kommer, blir det annerledes.

– Dette er 17. mai, bursdag og jul på en gang, sa en Venstre-politiker på vei inn i møtet, der partiet skulle si ja eller nei til gå i regjering. Med Frp. Ikke alle i partiet deler det synet. Derfor er det en gedigen seier for partileder Trine Skei Grande at Venstre igjen blir et regjeringsparti.

At Venstre går inn er enda viktigere for statsminister Erna Solberg, som har som sitt store prosjekt å samle borgerlig side under sine vinger. Strategien med å ta inn ett og ett parti er den beste hun har. Hun er tydelig på at drømmen er borgerlig samling, og nå gjenstår bare KrF.

Solberg takket Venstre for å ta ansvar ved å gå inn i regjering. Et klart hint til KrF om at partiet snart må ta sitt.

Når den nye regjeringens politikk blir beskrevet med nøkkelord som inkludering, bekjempe fattigdom og ansvar for klimautfordringen, høres det også ut som lokkemat for KrF-leder Knut Arild Hareide.

Siv Jensen, Trine Skei Grande og Erna Solberg har forsøkt å lage et nytt politisk prosjekt. Det tydeligste målet å få flere i jobb. Det målet gjennomsyrer regjeringsplattformen, og er særlig tydelig i satsingen på integrering, deler av arbeidslivspolitikken og skolepolitikken.

Så stor avstand det er mellom partiene, er det klokt med en slik tilnærming. Om det er lim nok, gjenstår selvsagt å se.

Det har vært noe uklart hva Frp har å tjene på å få et parti til i regjering. Venstre er ikke favorittpartiet til Frp-ere flest. Men motstemmene skal ha vært få på deres landsstyremøte søndag.

For Siv Jensen betyr utvidelsen av regjeringen at partiet tar et skritt nærmere å bli et parti som alle andre. Når Venstre kan tåle å gå i regjering med Frp, er det som før var et parti på siden inne i varmen. Det kan selvsagt bety internt trøbbel på sikt.

Frps gjennomslag er tydelige. Viktigst av alle er videre innstramminger i innvandringspolitikken og kutt i eiendomsskatten.

Det gjenstår likevel å se hvor tøff innvandringspolitikken blir. Faktisk er kapittelet om innvandring i regjeringsplattformen såpass moderat at Frp med all sannsynlighet beholder ansvaret for dette feltet i regjeringen.

Familiegjenforening skal bli vanskeligere, flere skal få tilbakekalt oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet har bortfalt og det vil fremover ta lengre tid å bli norsk statsborger. For øvrig er det lite kontroversielt partiene har blitt enige om på innvandringsfeltet.

Venstre har fått gjennomslag for å ta imot flere kvoteflyktninger, men med et avgjørende forbehold: Det skal bare skje dersom antallet asylsøkere fortsetter som i dag. Hvor mye antallet skal økes, nevnes ikke. Det vil bli avgjort i budsjettforhandlingene.

Det er kanskje ikke så lett å finne helt tydelige Høyre-seire i regjeringsplattformen, kanskje med unntak av den tunge satsingen på kunnskap. Men har likevel grunn til å være mest fornøyd av alle tre partier. Høyres store gjennomslag er at Venstre er med. Når tyngdepunktet flyttes mot sentrum, betyr det mer høyrepolitikk. Det aller meste i den nye regjeringsplattformen kunne en Høyre-regjering stått inne for, med noen få unntak.

Unntakene er noen av Venstres konkrete gjennomslag, som avvikling av pelsdyrnæringen, deler av ruspolitikken (brukerrom og heroinassistert behandling) og midlertidig vern av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring.

Den største forskjellen mellom den nye og den gamle regjeringserklæringen, er likevel den omfattende klimapolitikken. I Sundvollen-erklæringen fra 2013 var ikke engang klima nevnt blant de viktigste satsingsområdene.

På søndagens pressekonferanse, ble klima nevnt som samfunnsutfordring nummer to. Det kan man trygt si er en betydelig forbedring.

Nå venter hverdagen. De tre regjeringspartiene må skaffe seg flertall for sin politikk i Stortinget. Det som ble lagt frem søndag, er ikke fasiten på hva som blir norsk politikk i årene som kommer. Trine Skei Grande trakk frem at den nye, utvidede regjeringen skal være lyttende. Det høres sympatisk ut. Men like mye som et hyggelig gest, er det en nødvendighet.