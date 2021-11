Ville du stemt KrF viss dei berre godtok abort? Truleg ikkje.

Det skal mykje meir til for å redde partiet.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

På laurdag blir Olaug Bollestad formelt leiar for KrF. I sin første tale vil ho truleg byrje å peike ut ei retning for partiet.

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Den grufulle hausten i 2021 vil skrive seg inn i historia for KrF.

Først hamna dei under sperregrensa i valet. Så måtte leiaren gå av i ein skandale.

Denne helga blir Olaug Bollestad klappa inn som ny leiar på landskonferansen på Lillestrøm. Men det som skjer etterpå er det viktigaste.

Då byrjar jobben med å reise seg igjen og stake ut vegen vidare.

Det første vegkrysset partiet kjem til, handlar om abort. I valkampen svarte dåverande leiar Kjell Ingolf Ropstad aldri forståeleg på kva partiet faktisk meiner om abortlova. Etter katastrofevalet var det blant dei første feila som blei trekt fram.

Å prøve å tekkast alle syn i ei slik sak funkar ikkje. Anten står ein fast på dagens abortlov, eller så gjer ein ikkje det. Å mumle noko uforståeleg hjelper ikkje.

Kjell Ingolf Ropstad trekte seg i september som KrF-leiar etter avsløringar om stortingsbustaden hans.

Denne veka svara Bollestad for første gong på spørsmålet, tilsynelatande utan ein gong å få høg puls. Ho sa KrF skal akseptere dagens abortlov, altså rett til sjølvbestemt abort fram til veke tolv. Ho la også til at partiet framleis er opptekne av livsvern, men at det ikkje finst andre politiske løysingar.

Med det har ho staka ut kursen mot eit nytt abortstandpunkt i partiprogrammet om to år.

Men kjem du då til å stemme KrF?

Truleg ikkje. Analysen om at det er abortspørsmålet som har skremt veljarar vekk frå KrF, held berre delvis. Eit parti treng også politikk som lokkar veljarar til seg.

Og KrF har eigentleg ikkje presentert ny politikk sidan 1997.

Då kom dei opp med kontantstøtta, ei løysing på eit reelt problem for småbarnsforeldre som ikkje fekk barnehageplass. Det markerte også starten på ein slags gullalder for partiet, om enn veldig kortvarig.

For allereie på midten av 00-talet kom full barnehagedekning. Sidan har både talet på kontantstøttebrukarar og KrF-veljarar falle raskt og taktfast.

Me må tilbake til Kjell Magne Bondeviks tid som statsminister for å finne dei store vinnarsakene for KrF.

Les også Det finst ingen enkel veg ut av dei mange KrF-krisene

Likevel var kontantstøtta ei av kjernesakene til KrF også i valkampen i år. Dei gjekk altså i krigen med å snakke opp ei ordning nesten ingen brukar. Det er ikkje så rart dei enda under sperregrensa.

No er partiet på leit etter si neste kontantstøtte-sak. Det må vere på eit saksfelt kor det er mogeleg å skape konflikt og få merksemd. Dei ulike temaa på landskonferansen i helga fortel kor dei håpar å lukkast.

Eldreomsorg er eit av felta. Mange av KrFs veljarar er eldre, og partiet har også truverd på alt som har med omsorg å gjere. Det er også eit tema mange veljarar har eit personleg forhold til, og som blir meir aktuelt di fleire eldre me blir.

Problemet er at nesten all eldreomsorg er eit kommunalt ansvar. Det er difor vanskeleg å skape ein god debatt om korleis me tar vare på eldre på landsbasis.

KrF har alltid profilert seg som eit familieparti, som her i valboda i Bergen i år. Men det er tid for nye løysingar.

Familieliv har alltid vore viktig for KrF. Men politisk har det nesten alltid handla om dei første leveåra, i form av pappaperm og kontantstøtte. Det blir litt for smått til å sanke stemmer med.

Skal barne- og familiepolitikken fungere for KrF, må dei breidde ut og gi eit alternativ til jobb-/barnehage-/skule-hamsterhjulet som mange barnefamiliar er i.

KrF ønskjer også å vere med i den grøne klubben på Stortinget, og profilere seg som eit klimaparti. Her er det hard konkurranse, og KrF må finne sin særeigne veg inn. På landskonferansen slår dei temaet saman med bistand, som er eit felt KrF har høg truverd på. Problemet er at bistand kjem langt nede på lista over saker folk flest bryr seg om.

Og så vil KrF vere eit parti for «dei som treng det mest». Dette er også eit felt kor det er vanskeleg å nå fram, og som kan handle om mykje ulikt. Alt etter kven ein spør, kan dei som treng KrF vere alt frå verdas fattige, barnefamiliar som skal få aktivitetskort og skeive som opplever diskriminering.

Det siste vil i så fall vere eit nytt felt for KrF, der dei kan overraske. Inntrykket i folket er framleis at KrF ikkje aksepterer skeive.

Landskonferansen er berre startskotet på KrFs prosess med å finne seg sjølv på nytt. Det spennande blir kor mykje den nye leiinga vil utfordre partiet sitt, og korleis grunnfjellet reagerer. Særleg på det noko konservative Vestlandet.

Men truleg må partiet gå ganske drastisk til verks. Oppskrifta dei har følgt i 24 år vil folk i alle fall ikkje ha lengre.