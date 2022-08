Før endte nabohat med heksebål. Nå blir gjerdestolper advokatmat.

Barrikaderingen av sikksakk-stien på Landås sier en del om den norske folkesjelen.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Denne uken kom det en ekstra hindring på den populære turstien «Sikksakken», som er en slags inngangsportal til Landåsfjellet:

Et gjerde og et passiv-aggressivt skilt sperret plutselig for all ferdsel.

Nabo Roald Hamre (72) er nemlig blitt lei av pågående turfolk som tråkker rundt «uten empati», bruker marken som hundedo og kaster irriterende sveip fra hodelykter inn i stuen hans.

«Dette er et grovt brudd på allemannsretten», sa Henrik Madsen til BT da han tok seg over gjerde og opp mot Landås-fjellet mandag denne uken.

«De påkaller seg allemannsretten. Men allemannsretten gir ikke anledning til å forsøple annen manns eiendom», sier han til BT, og trekker frem både bæsj, geiter og rasfare.

Da kommunen påpekte at allmenn ferdsel var et tydelig vilkår da Hamre fikk bygge hus på 80-tallet, truet han med advokat.

Dermed tikker saken nesten alle boksene for en av vår tids mest utbredte konfliktformer og klikkvinner: Nabokrangelen.