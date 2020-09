Can’t spell truth without Ruth

Ruth Bader Ginsburgs død skaper politisk krigstilstand i USA. Men hun var minst like spektakulær mens hun levde.

Publisert Publisert Nå nettopp

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg er blitt hedret over hele verden etter at hun døde fredag 18. september. «Kvinner hører til alle steder hvor beslutninger fattes», er et av hennes berømte sitater. Foto: ELIZABETH FRANTZ / REUTERS

Ruth Bader Ginsburg er død, og kampen om hvem som skal erstatte hennes plass blant de ni dommerne i amerikansk høyesterett er allerede blitt betent politikk.

Selv kunne hun neppe tenkt seg noe verre enn at Donald Trump får velge hennes etterfølger.

Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg døde etter lang tids kreftsykdom fredag 18. september 2020. Dødsfallet har utløst både landesorg og politisk krise. Foto: J. Scott Applewhite / TT NYHETSBYRÅN

Midt i valgkampen for fire år siden kalte hun ham en «faker», og var oppsiktsvekkende tydelig på at hun syntes han er et stort ego uten substans.

Trump står for alt Ginsburg har kjempet mot hele sin karriere: idioti, mannssjåvinisme og diskriminering.

Sannsynligvis var presidenten en viktig grunn til at hun fortsatte å komme tilbake på jobb gang på gang, selv om kreften gjorde det stadig mer krevende.

For én ting er helt sikkert: Trump kommer aldri til å velge en ny R.B.G.

Ruth Bader Ginsburg fryktet at president Donald Trump skulle få utnevne hennes etterfølger i domstolen. Like før hun døde sa hun at hennes største ønske var at det ikke skulle skje før etter valget. Foto: Ross D. Franklin / AP

Ruth Bader Ginsburg var en bitte liten gammel dame på 87 år med blondekrage og svære briller.

Hun var en juridisk koloss, og først og fremst belest, dyktig og hardtarbeidende. Det hendte at hun ble omtalt som «schoolmarmish», som best lar seg oversette med «skolefrøkenaktig».

Et nokså usannsynlig idol, altså – som likevel fikk kultstatus i USA.

Les også Ruth Bader Ginsburg, høyesterettsdommer og feministikon, er død

Etter at Ruth Bader Ginsburg døde av kreft i en alder av 87, strømmet folk til høyesterettsbygningen for å markere sin sorg. Foto: Cliff Owen / AP

Amerikansk høyesterett har svært stor politisk påvirkningsmulighet, og de ni dommerne regnes blant landets mektigste personer.

Ruth Bader Ginsburg ble utnevnt av Bill Clinton i 1993. Da var hun den andre kvinnen i historien som fikk et sete på den gjeve benken.

Den posisjonen kom på ingen måte lett.

Høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg er blitt hedret over hele verden etter at hun døde fredag 18. september. «Kvinner hører til alle steder hvor beslutninger fattes», er et av hennes berømte sitater. Foto: YURI GRIPAS / REUTERS

Da Ginsburg begynte jusstudiene ved Harvard i 1956, spurte dekanen de ni kvinnene på kullet hvordan de kunne rettferdiggjøre å ta opp plassen til en mannlig student.

Hun ble uteksaminert med toppkarakterer fra Columbia University, men det var ikke et eneste advokatfirma i hele New York som ville ansette henne. Ginsburg fant tre forklaringer: Hun var jøde, kvinne og mor.

Hun fikk mindre lønn fordi hun var kvinne, hun måtte skjule at hun var gravid, hun måtte alltid prestere bedre enn mennene hun konkurrerte med om de samme jobbene.

Ruth Bader Ginsburg ble utnevnt til dommer i The US Supreme Court av demokratenes president Bill Clinton i 1993. Foto: GARY HERSHORN / REUTERS

Veien hennes til Supreme Court er en fortelling om både motgang og diskriminering.

Hun kom helt dit fordi hun var smartere enn de fleste. Og fordi hun giftet seg med riktig mann.

«Marty var den første mannen jeg hadde møtt som brydde seg om at jeg hadde en hjerne», sier Ginsburg i dokumentarfilmen «RBG».

Martin Ginsburg var en suksessrik skattejurist, men det var aldri sånn at hans jobb var viktigst.

Han la til rette for at konen fikk jobbe så mye hun ville. Sist hun laget middag, var en eller annen gang på 80-tallet.

I boken «My own words» fra 2016, skriver Ruth Bader Ginsburg at hun aldri hadde kommet så langt hvis det ikke var for ham.

Da Ruth Bader Ginsburg skulle innsettes som dommer i 1993, deltok nåværende presidentkandidat Joe Biden i høringen, sammen med senator Ted Kennedy. Hun ble stemt inn med 96 mot tre stemmer. Foto: GARY HERSHORN / REUTERS

En av rettssakene Ginsburg er blitt mest kjent for i ettertid, handler nettopp om likestilling.

I Weinberger mot Wiesenfeld fra kvinnetiåret 1975 var hun advokat for en mann som mistet konen i barsel, og dermed fikk aleneansvar for å forsørge sønnen deres.

Da viste det seg at enkemenn ikke hadde samme rett på økonomisk støtte som enker.

Ved å demonstrere hvordan kjønnsdiskriminering også rammer menn, klarte Ginsburg på snedig vis å vinne en viktig likestillingsseier i høyesterett.

ILLUSTRASJON: MARVIN HALLERAKER

Som dommer har Ginsburg markert seg som en liberal stemme både i saker om abort, likekjønnet ekteskap og Obamacare. Hennes virkelig store nasjonale gjennombrudd kom først i 2013, med saken Shelby County v. Holder.

Saken handlet om valglovene som skal sikre stemmerett for minoriteter. Den konservative Chief Justice John Roberts hadde fått et flertall på fem dommere med seg på at rasisme grovt sett er et tilbakelagt stadium i USA. Da tok Ruth Bader Ginsburg fyr.

Hun var 80 år, nylig operert for kreft, og stilte i retten med heftig blondekrage og skarp verbal skyts.

Les også Hvis det var mulig, ville presidentene i USA klonet seg selv og blitt dommere i høyesterett.

Det som sto på spill, mente Ginsburg, var det som en gang startet som en drøm: Likhet for alle. Man kunne ikke ta knekken på valglovene bare fordi de fungerte for bra.

Slik satte hun ord på raseriet mange amerikanere kjente på, og internett tok også fyr.

Noen postet et bilde av henne med krone og teksten «Can’t spell truth without Ruth».

Noen tenkte at hun hadde samme slagferdighet som rapperen Notorious B.I.G. Humoren lå i kontrasten, referansen spredte seg, og fenomenet Notorious R.B.G gikk viralt.

Plutselig ble den spinkle gamle dommeren et hipsterikon i kampen mot diskriminering og rasisme.

Filmen «On the basis of sex» (2018) er basert på karrieren til Ruth Bader Ginsburg. Natalie Portman skulle egentlig spilt hovedrollen, men ble erstattet av Felicity Jones. Ektemannen Marty Ginsburg er spilt av Armie Hammer. Foto: Jonathan Wenk / TT NYHETSBYRÅN

De siste årene har folk kledd ungene sine ut som henne på Halloween. Livet hennes har blitt spillefilm.

Hun er avbildet på handlenett og t-skjorter og munnbind og kaffekopper over hele USA. Feminister tatoverer henne på kroppen sin. Naturhistorisk museum har kalt opp en insektsrase etter henne (Ilomantis ginsburgae).

Hun er til og med opphavet til en tegneseriehelt: Wrath Hover Ginsbot – «appointed for life to kick your butt».

Uansett hvor mye politisk kaos dødsfallet hennes forårsaker, vil Ruth Bader Ginsburg bli husket som en bemerkelsesverdig kul og klok kvinne som har gått i bresjen for like rettigheter for alle.

«Første skritt på veien til makt er å bli synlig for andre. Så må du stille opp med et imponerende show», skriver hun i boken «My own words».

Det er akkurat dét hun har gjort.