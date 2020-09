Ikke kjeft på studentene. Kjeft på rektor.

Ledelsen ved NHH kastet studentene under bussen da korona-utbruddet kom.

Anne Rokkan Kommentator

Rektor ved Norges Handelshøyskole, Øystein Thøgersen, angrer intet. Foto: Paul S. Amundsen

Det er mange ord som ikke nødvendigvis passer inn i samme setning som «pandemi».

Klemming. Sydenturer. Festivaler.

Fadderuke.

I august forsøkte likevel landets utdanningsinstitusjoner å avholde det som rent faktisk er organisert sammenblanding av fremmede.

En måned senere er Bergen landets, og nesten Nordens, rødeste sone. Det frarådes å reise hit, og viruset har spredd seg til helsevesenet.

I forrige uke gikk professor Lise Rakner fra Universitetet i Bergen (UiB) ut med et sterkt kritisk innlegg.

Selv om smitten ikke spores dirkete til fadderuken, men til private fester i studentmiljøene, mener Rakner det var et feilgrep å arrangere den.

«Vi tok et valg om å avholde fadderuke i en global pandemi. Ved å åpne for festing, store sammenkomster og alkoholkonsum, normaliserte vi risikoatferd i en situasjon der covid-19 fremdeles herjer,» skriver hun.

«Studentene fulgte opp med å gjøre det de aller fleste mennesker mellom 19 og 25 år gjør – de møttes i store forsamlinger på små hybler med poser fra Vinmonopolet.»

Kort tid senere fikk hun støtte fra rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, i at fadderuken nok hadde sendt noen uheldige signaler.

Fra Ytre Sandviken har det vært stille. Forrige gang vi hørte fra rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH), Øystein Thøgersen, var da han 4. september fortalte at han ikke angret på å ha gjennomført fadderuken.

Mens Høgskolen på Vestlandet og UiB etter hvert avlyste de planlagte kveldsarrangementene, fullførte NHH uken.

Smitten kom senere, slo Thøgersen fast. Og det har han for så vidt rett i.

I flere dager etter fadderuken ble det nemlig arrangert fester og sammenkomster i kjelleren på NHH.

Studentforeningen samarbeidet tett med ledelsen om hva som skulle tillates eller ikke, og når vakter skulle settes inn.

På en av disse festene fikk nær sagt alle korona. Den påfølgende uken steg smittetallet dramatisk. Nå er det oppe i 140.

Når uhellet først var ute, og det viste seg at enkeltpersoner og -grupper hadde brutt reglene, ble imidlertid studentforeningen NHHS stående alene.

«Vi er veldig lei oss,» sa foreningens leder i et intervju med VG.

«Vi synes det er uheldig, og har tatt dette opp med studentforeningen. De har beklaget det hele,» følger skolens kommunikasjonsdirektør opp.

Tydeligvis mener altså skolens ledelse at det er studentene alene som må ta ansvaret, selv om det er ledelsen selv som har besluttet å åpne skolens eiendom for festligheter.

De hadde akkurat samme informasjon som NHHS, og var enig i deres vurdering.

Å kaste sine egne studenter under bussen på denne måten er helt smakløst. Studentene er også voksne mennesker, men de forholder seg likevel til en ledelse: Skolens rektor og øvrige styre.

I møte med en pandemi kan ikke rektor la det være opp til studentledere og enkeltgrupper å holde tusenvis av studenter trygge.

Når noe går galt, er det ledelsen som må stå til rette – ikke de ansatte, som studentene i dette tilfellet kan sammenlignes med.

Uansett hvordan man vrir og vender på det, ble det ikke den beste studiestarten Bergen har bevitnet. Det er liten tvil om at den nye smittebølgen stammer fra studiemiljøene.

Litt selvransakelse, som den vi nå ser fra UiB, er ikke uhørt fra det som tross alt er dannelsesinstitusjoner.

Det har vært etterlyst fra studenter også.

Konsekvensene har vært tunge både for de som nå er alvorlig syke, for næringslivet, og for studentene selv.

Disse sitter nå inne på hver sin hybel.

All fysisk undervisning og oppmøte på NHH er avsluttet, og skolens Snapchat-konto tipser om hvordan man kan unngå ensomhet.

Det er klart det er enkelt å være etterpåklok. Det kunne sikkert gått fint å ha et par fester i NHH-kjelleren, hadde det bare ikke vært en potensiell supersmitter til stede.

Det er imidlertid nettopp risikoen for noe sånt som gjør at man skal være ytterst forsiktige. Når konsekvensene nå er et faktum, ligger ansvaret på alle involverte, fra individ- til ledelsesnivå.

Det er studentmassene alene som har fått kjenne på hele byens vrede, samtidig som de føler på mange av de praktiske konsekvensene for utbruddet i sin hverdag.

Når deres egen skoleadministrasjon i tillegg sparker nedover mot dem, er det en solid ansvarsfraskrivelse og åpenbart urettferdig.

Det er underlig at en høyskole som tilbyr mastergrad i ledelse ikke kjenner sin besøkelsestid når krisen rammer.